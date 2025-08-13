Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Китайские инженеры представили новую пусковую установку для использования в космосе — устройство, предназначенное для удаления космического мусора, которое потенциально можно использовать и в качестве оружия.

Выстрел капсулы с сетью / © SCMP

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), китайские специалисты создали пусковую платформу с пороховым зарядом, которая выстреливает капсулу с сетью, захватывающую объекты космического мусора, а затем капсула сгорает в атмосфере.

Неназванный эксперт на условиях анонимности рассказал журналистам, что подобное устройство можно использовать для выведения из строя спутников, поскольку при его выстреле не будет никакого взрыва или видимой атаки. Наблюдателю может показаться, что спутник просто вышел из строя естественным образом.