О мероприятии

Вечная мерзлота тысячи лет хранила своих пленников в холодном безмолвии. Мамонты, застигнутые бурей; носороги, увязшие в топи; львы, замерзшие на бегу… Их время остановилось. Вечная мерзлота стала саркофагом, сохранившим не только плоть, но и их невероятные истории.

Российский палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Попов расскажет, как фрагменты древней ДНК становятся ключом к прошлому. Слушатели узнают, что скрывают желудки мамонтов и кто способен пробудиться от спячки после десятков тысяч лет.

Расписание Малый Знаменский пер, д. 11/11 Москва 19:00 Купить