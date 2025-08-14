Слушатели узнают, как строительство и эксплуатация сооружений влияют на экологию.

О мероприятии

Экология — как наука, изучающая взаимодействие живых организмов между собой и со средой — стала одним из важнейших предметов обсуждения как в кругах научного сообщества, так и в архитектурном дискурсе.

Архитектура же, как самый масштабный вид искусства, отвечает на экологическую повестку лучше многих других видов — из-за обилия инструментов воздействия на нашу среду, или ограничения этого воздействия.

Участники мероприятия узнают, как архитекторы реагируют на экологическую повестку, и как обсуждение и изменения экологии влияют на архитектуру.

• когда архитектура была ближе к природе, а когда удалялась от нее?

• как современные архитекторы относятся к экологической повестке?

• как строительство и эксплуатация сооружений влияют на экологию?

• возможно ли перевести архитектуру на рельсы экологически нейтральной, или даже позитивной?

Расписание Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация