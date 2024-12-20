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16 минут назад
Любовь Соковикова
23

Ходьба снизила риск развития депрессии 

4.5

Чтобы выяснить, связано ли количество ежедневных шагов с депрессией во взрослом возрасте, международная исследовательская группа проанализировала данные 33 исследований, в которых участвовали почти 100 тысяч человек. Результаты показали, что ходьба значительно влияет на психическое здоровье, в том числе снижая риск развития депрессии

Медицина
# депрессия
# здоровый образ жизни
# психическое здоровье
# спорт
# физическая активность
# ходьба
Кадр из фильма «Главный герой» (2021)

Ежедневные физические упражнения играют важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин. Более того, ранее Naked Science рассказывал об открытии ученых из Великобритании, которые выяснили, как именно физическая нагрузка облегчает симптомы депрессии, а исследователи из Испании узнали, какой эффект спорт оказывает на умственные способности.

Теперь авторы метаанализа, текст которого опубликован в журнале JAMA Network Open, подтвердили положительное влияние на психическое здоровье таких аэробных нагрузок, как ходьба. Систематический обзор 33 исследований с участием 96 173 взрослых от 18 лет и старше (средний возраст составил от 18,6 до 91,2 года) показал, что более 5000 шагов в день улучшают общее психическое здоровье и снижают риск развития депрессии.

Команда ученых во главе с Бруно Биццозеро-Перони (Bruno Bizzozero-Peroni) из Университета Кастилии-Ла-Манчи (Испания) изучила данные в базах PubMed, PsycINFO, Scopus, SPORTDiscus и Web of Science по запросам, связанным с физической активностью, количеством ежедневных шагов и симптомами депрессии. Подходящие исследования затем рассмотрели вне зависимости от даты публикации и языка. Депрессивные симптомы оценивали с помощью стандартизированных методик, а количество шагов измерили с помощью таких устройств, как акселерометры и шагомеры.

Полученные результаты, проанализированные двумя независимыми экспертами, показали, что ежедневное количество шагов было обратно пропорционально симптомам депрессии во всех 33 исследованиях. В частности, низкий уровень физической активности (то есть меньше 5000 шагов в день) связали с риском возникновения депрессии, умеренный (5000-7499 шагов в день) и высокий (10 000 шагов и более) — с меньшим риском возникновения депрессивных симптомов.

Более того, чем больше ежедневных шагов совершали испытуемые, тем лучше становилось их общее состояние здоровья. Например, переход от менее чем 5000 к 7000 и более шагам в день ассоциировался с ощутимым снижением риска развития депрессии, а каждая 1000 дополнительных шагов уменьшала вероятность возникновения симптомов.

Авторы исследования заключили, что шагомер (например, фитнес-браслет) — это простой и надежный инструмент для улучшения как физического, так и психического здоровья. Ученые также отметили, что «шаговый» подход может стать основой для разработки стратегий профилактики депрессии, особенно для людей с малоподвижным образом жизни. Выявить причинно-следственные связи между количеством ежедневных шагов и снижением риска развития депрессивного расстройства помогут дальнейшие исследования.

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Медицина
# депрессия
# здоровый образ жизни
# психическое здоровье
# спорт
# физическая активность
# ходьба
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