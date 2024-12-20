Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ходьба снизила риск развития депрессии
Чтобы выяснить, связано ли количество ежедневных шагов с депрессией во взрослом возрасте, международная исследовательская группа проанализировала данные 33 исследований, в которых участвовали почти 100 тысяч человек. Результаты показали, что ходьба значительно влияет на психическое здоровье, в том числе снижая риск развития депрессии
Ежедневные физические упражнения играют важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин. Более того, ранее Naked Science рассказывал об открытии ученых из Великобритании, которые выяснили, как именно физическая нагрузка облегчает симптомы депрессии, а исследователи из Испании узнали, какой эффект спорт оказывает на умственные способности.
Теперь авторы метаанализа, текст которого опубликован в журнале JAMA Network Open, подтвердили положительное влияние на психическое здоровье таких аэробных нагрузок, как ходьба. Систематический обзор 33 исследований с участием 96 173 взрослых от 18 лет и старше (средний возраст составил от 18,6 до 91,2 года) показал, что более 5000 шагов в день улучшают общее психическое здоровье и снижают риск развития депрессии.
Команда ученых во главе с Бруно Биццозеро-Перони (Bruno Bizzozero-Peroni) из Университета Кастилии-Ла-Манчи (Испания) изучила данные в базах PubMed, PsycINFO, Scopus, SPORTDiscus и Web of Science по запросам, связанным с физической активностью, количеством ежедневных шагов и симптомами депрессии. Подходящие исследования затем рассмотрели вне зависимости от даты публикации и языка. Депрессивные симптомы оценивали с помощью стандартизированных методик, а количество шагов измерили с помощью таких устройств, как акселерометры и шагомеры.
Полученные результаты, проанализированные двумя независимыми экспертами, показали, что ежедневное количество шагов было обратно пропорционально симптомам депрессии во всех 33 исследованиях. В частности, низкий уровень физической активности (то есть меньше 5000 шагов в день) связали с риском возникновения депрессии, умеренный (5000-7499 шагов в день) и высокий (10 000 шагов и более) — с меньшим риском возникновения депрессивных симптомов.
Более того, чем больше ежедневных шагов совершали испытуемые, тем лучше становилось их общее состояние здоровья. Например, переход от менее чем 5000 к 7000 и более шагам в день ассоциировался с ощутимым снижением риска развития депрессии, а каждая 1000 дополнительных шагов уменьшала вероятность возникновения симптомов.
Авторы исследования заключили, что шагомер (например, фитнес-браслет) — это простой и надежный инструмент для улучшения как физического, так и психического здоровья. Ученые также отметили, что «шаговый» подход может стать основой для разработки стратегий профилактики депрессии, особенно для людей с малоподвижным образом жизни. Выявить причинно-следственные связи между количеством ежедневных шагов и снижением риска развития депрессивного расстройства помогут дальнейшие исследования.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Потребители контента о маньяках, смотрят и читают его, чтобы испытать сильные эмоции, которых не хватает в обычной жизни, и разобраться в причинах, побуждающих людей к совершению преступлений. При этом, росту уровня агрессии такой контент не способствует. К таким выводам пришли социологи из НИУ ВШЭ.
Группа ученых утверждает, что количество фундаментальных констант зависит от типа пространства-времени, в котором формулируются использующие их теории. В релятивистском пространстве-времени весь набор констант можно сократить до определяющей время — секунды.
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Люди, чья профессиональная деятельность часто требует обработки пространственной информации и решения навигационных задач, могут быть в меньшей степени подвержены смерти из-за болезни Альцгеймера. Это показало свежее исследование американских медиков.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Семь шагов за горизонт
Топ неоновых организмов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии