  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
МТУСИ
7

Предложен новый метод анализа юридических текстов

4.3

Сфера права сталкивается с необходимостью мгновенного и точного анализа множества правовых документов, судебных решений и законодательных актов. Традиционные методы анализа часто оказывались недостаточно эффективными, что в свою очередь подчеркивает потребность в современных технологических решениях. В частности, метод TF-IDF, используемый в качестве основы для построения дерева решений, представляет собой эффективный инструмент для выделения ключевых слов и понятий. Его и предложили применять ученые МТУСИ для анализа юридических текстов.

МТУСИ
# анализ
# машинное обучение
# тексты
# юриспруденция
В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов / © Jonathunder, ru.wikipedia.org

Дерево решений — метод машинного обучения, древовидная структура, где каждый узел представляет собой вопрос или тест на определенное свойство данных, каждая ветвь соответствует возможному ответу на этот вопрос, а каждый лист дерева — прогноз или решение. Построение дерева решений на основе алгоритма TF-IDF позволяет учитывать важность слов, выделяя ключевые термины и фильтруя часто встречающиеся слова. Этот подход обеспечивает легкость работы с текстовыми данными, интерпретируемость результатов и минимальные требования к предварительной обработке, что делает его удобным для задач категоризации и тематического анализа.

В МТУСИ над разработкой новой методики применения дерева решений, основанного на методе TF-IDF для анализа естественного языка при решении задач в области гражданского права, работали: Скородумова Елена Александровна, доцент кафедры ТВиПМ, кандидат физико-математических наук, доцент, и Захарьева Диана, студентка МТУСИ.

В ходе исследования они собрали массив данных с веб-ресурса https://sudact.ru/, который затем подвергался детальному анализу с акцентом на выявление релевантных глав и статей гражданского кодекса.

«В рамках сбора информации извлечено 12 дел в области гражданского права, которые впоследствии подверглись детальному изучению и анализу. Извлеченные обвинительные решения по делам были обработаны с целью выделения содержащихся в них мотивировочной части иска и дальнейшем внесении в разработанную программу для проведения дальнейшего исследования. В конечном итоге программа сформировала перечень глав и статей гражданского и семейного кодексов, и для каждого из них было приведено численное значение, отражающее степень соответствия между мотивировочной частью иска и содержанием определенной главы и статьи. Процедура сопоставления и оценки подобия проводилась для каждой главы и статьи отдельно», — отмечает Елена Александровна.

Исследователи отмечают, что перед анализом соответствия статей важно выявить соответствующие главы, основываясь на их расположении в списке, отсортированном по убыванию метрики релевантности.

«Дерево решений формировалось в несколько этапов. Сначала проводился расчет значений TF-IDF для кодексов, затем для разделов этих кодексов. Последующие этапы включают расчет TF-IDF для подразделов и, наконец, для глав. Полученные значения TF-IDF на каждом уровне иерархии перемножались между собой. Затем полученный список проходил процесс упорядочивания, при котором элементы расположились в порядке убывания значений. Это позволило выделить те главы, которые наиболее точно соответствуют иску», — рассказала об исследовании Захарьева Диана.

При построении дерева решений на основе алгоритма TF-IDF для поиска релевантных глав выявлены факторы, влияющие на качество модели: низкая эффективность при работе с большими объемами текста и отсутствие учета контекста. При анализе схожести статей и иска было обнаружено, что релевантные статьи расположены в первой половине отсортированного по убыванию метрики списка.

Установлено, что использование дерева решений, основанного на алгоритме TF-IDF, позволяет эффективно отфильтровать наиболее несоответствующие статьи и главы. Иными словами, этот метод способен провести отсев примерно половины глав, а в пределах каждой релевантной главы также отбросить около половины статей, исходя из степени их соответствия.

Исследователи уверены, что у нового метода есть потенциал для дальнейшего развития. Они планируют проведение дополнительных исследований и адаптацию методологии для расширения применения в различных контекстах, что откроет новые горизонты для эффективного анализа текста в области права.

Материал подготовлен на основе статьи «Применение дерева решений, основанного на методе TF-IDF, для анализа естественного языка при решении задач в области гражданского права», размещенной в сборнике трудов «Технологии информационного общества» (XVIII Международная отраслевая научно-техническая конференция).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МТУСИ
54 статей
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
Показать больше
МТУСИ
# анализ
# машинное обучение
# тексты
# юриспруденция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Лингвистические итоги 2024 года
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Как и где работают астрономы. Рассказ от первых лиц
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
От амазонок до монахов: отношения к семье, браку и противоположному полу в древнерусских источниках
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Что сейчас интересно изучать экономгеографу в Арктике и на Крайнем Севере
Университетские субботы
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Космические угрозы Земле
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Дек
1500
Секреты питона. Или где найти у змей ноги?
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Медицина и котики
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Можно ли жить без мозга?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Дек
Бесплатно
Химия и космос
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:52
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Российские ученые узнали, почему люди смотрят передачи про маньяков

Потребители контента о маньяках, смотрят и читают его, чтобы испытать сильные эмоции, которых не хватает в обычной жизни, и разобраться в причинах, побуждающих людей к совершению преступлений. При этом, росту уровня агрессии такой контент не способствует. К таким выводам пришли социологи из НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ
# контент
# криминал
# маньяки
# серийные убийцы
# эмоции
Вчера, 18:19
Evgenia

Физики считают, что для измерения всего достаточно одной константы — секунды

Группа ученых утверждает, что количество фундаментальных констант зависит от типа пространства-времени, в котором формулируются использующие их теории. В релятивистском пространстве-времени весь набор констант можно сократить до определяющей время — секунды.

Физика
# CERN
# атомные часы
# время
# константы
# метрология
# система СИ
# теоретическая физика
# теория относительности
16 декабря
Полина Меньшова

Новые навыки «вписали» в мозг

Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.

Психология
# восприятие
# мозг
# навыки
# обучение
Позавчера, 15:52
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
17 декабря
Юлия Трепалина

Названы профессии, представители которых реже всего умирают от болезни Альцгеймера

Люди, чья профессиональная деятельность часто требует обработки пространственной информации и решения навигационных задач, могут быть в меньшей степени подвержены смерти из-за болезни Альцгеймера. Это показало свежее исследование американских медиков.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# гиппокамп
# головной мозг
# навигация
# ориентация
# профессии
# смерть
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно