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Риск диабета оказался связан со скоростью ходьбы
Из предыдущих исследований известно, что регулярная ходьба снижает риск сахарного диабета второго типа. Теперь ученые выяснили важную деталь, позволяющую добиться максимального профилактического эффекта от пеших прогулок.
В попытке дополнить имеющиеся знания о влиянии ходьбы на развитие диабета команда исследователей из Семнанского университета медицинских наук (Иран) совместно с коллегами из Великобритании и Норвегии решила проанализировать прошлые работы по этой теме, опубликованные с 1999 по 2022 год. Для своих целей специалисты отобрали десять многолетних групповых исследований. В них участвовали более 508 тысяч взрослых жителей США, Японии и Великобритании. Наблюдение за ними вели от трех до 11 лет.
Метаанализ показал, что для снижения риска диабета решающее значение имеет скорость ходьбы пешком: чем она выше, тем меньше вероятность столкнуться с заболеванием.
Выяснилось, что регулярные прогулки со средней скоростью три-пять километров в час (вне зависимости от продолжительности) ассоциировались с 15%-ным снижением риска диабета по сравнению с более медленной ходьбой на скорости менее трех километров в час.
Еще больший профилактический эффект показала умеренно быстрая ходьба на скорости пять-шесть километров в час — в этом случае вероятность диабета падала на 24% по сравнению с неспешными прогулками.
Самым же действенным методом профилактики, согласно метаанализу, оказалась энергичная ходьба размашистым шагом, скорость при которой превышает шесть километров в час. Такие прогулки обеспечивали снижение риска диабета на 39%, что соответствует уменьшению на 2,24 случая заболеваемости на каждые 100 человек.
В исследовании также сказано, что риск развития диабета существенно не менялся, пока скорость ходьбы не достигала четырех километра в час. Это примерно 87 шагов в минуту для мужчин и 100 шагов в минуту для женщин. Каждый дополнительный километр в час скорости сокращал вероятность заболеть на 9%
Поскольку заключение сделали на основе анализа других исследований, авторы призвали относиться к ним осторожно. Они отметили, что три рассмотренные работы имели умеренный риск системной ошибки, а в семи он характеризуется как серьезный из-за способов оценки скорости ходьбы и некорректного учета возможных факторов влияния на участников исследования.
Кроме того, нельзя исключать обратную причинно-следственную связь между более быстрой ходьбой и снижением риска диабета. Другими словами, участники, которые ходили быстрее, могли быть просто более физически активными и здоровыми в целом.
Впрочем, результаты исследования, опубликованные в British Journal of Sports Medicine (BJSM), все же заслуживают внимания, учитывая обширную выборку и продолжительное время наблюдений за участниками. Ведь распространение диабета — серьезная проблема мирового здравоохранения. По данным ВОЗ, в 2021 году в мире насчитывалось 529 миллионов человек с этой болезнью, а к 2050-му их число может вырасти до 1,31 миллиарда.
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