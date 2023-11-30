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1 час назад
Юлия Трепалина
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327

Риск диабета оказался связан со скоростью ходьбы

4.5

Из предыдущих исследований известно, что регулярная ходьба снижает риск сахарного диабета второго типа. Теперь ученые выяснили важную деталь, позволяющую добиться максимального профилактического эффекта от пеших прогулок.

Медицина
# диабет второго типа
# здоровый образ жизни
# профилактика
# физическая активность
# ходьба
быстрая ходьба
© Getty

В попытке дополнить имеющиеся знания о влиянии ходьбы на развитие диабета команда исследователей из Семнанского университета медицинских наук (Иран) совместно с коллегами из Великобритании и Норвегии решила проанализировать прошлые работы по этой теме, опубликованные с 1999 по 2022 год. Для своих целей специалисты отобрали десять многолетних групповых исследований. В них участвовали более 508 тысяч взрослых жителей США, Японии и Великобритании. Наблюдение за ними вели от трех до 11 лет.

Метаанализ показал, что для снижения риска диабета решающее значение имеет скорость ходьбы пешком: чем она выше, тем меньше вероятность столкнуться с заболеванием.

Выяснилось, что регулярные прогулки со средней скоростью три-пять километров в час (вне зависимости от продолжительности) ассоциировались с 15%-ным снижением риска диабета по сравнению с более медленной ходьбой на скорости менее трех километров в час.

Еще больший профилактический эффект показала умеренно быстрая ходьба на скорости пять-шесть километров в час — в этом случае вероятность диабета падала на 24% по сравнению с неспешными прогулками.

Самым же действенным методом профилактики, согласно метаанализу, оказалась энергичная ходьба размашистым шагом, скорость при которой превышает шесть километров в час. Такие прогулки обеспечивали снижение риска диабета на 39%, что соответствует уменьшению на 2,24 случая заболеваемости на каждые 100 человек.

В исследовании также сказано, что риск развития диабета существенно не менялся, пока скорость ходьбы не достигала четырех километра в час. Это примерно 87 шагов в минуту для мужчин и 100 шагов в минуту для женщин. Каждый дополнительный километр в час скорости сокращал вероятность заболеть на 9%

Поскольку заключение сделали на основе анализа других исследований, авторы призвали относиться к ним осторожно. Они отметили, что три рассмотренные работы имели умеренный риск системной ошибки, а в семи он характеризуется как серьезный из-за способов оценки скорости ходьбы и некорректного учета возможных факторов влияния на участников исследования.

Кроме того, нельзя исключать обратную причинно-следственную связь между более быстрой ходьбой и снижением риска диабета. Другими словами, участники, которые ходили быстрее, могли быть просто более физически активными и здоровыми в целом.

Впрочем, результаты исследования, опубликованные в British Journal of Sports Medicine (BJSM), все же заслуживают внимания, учитывая обширную выборку и продолжительное время наблюдений за участниками. Ведь распространение диабета — серьезная проблема мирового здравоохранения. По данным ВОЗ, в 2021 году в мире насчитывалось 529 миллионов человек с этой болезнью, а к 2050-му их число может вырасти до 1,31 миллиарда.

По мнению исследователей, поощряя людей к общей физической активности, для большей пользы здоровью их было бы разумно побуждать и к более энергичным прогулкам.

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Медицина
# диабет второго типа
# здоровый образ жизни
# профилактика
# физическая активность
# ходьба
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Комментарии

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1 Комментарий

Sam Dowson
Sam Dowson
34 секунды назад
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0
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Вряд ли грузный тучный предиабетик сможет долго "размашисто шагать", если только на автобус торопится. Да и в принципе часто передвигаться на своих двоих людям с высоким весом противопоказано: коленные и тазобедренные суставы изнашиваются. Так что видимо да, в статье из British Journal of Sports Medicine причина и следствие попутаны.
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Sam Dowson
34 секунды назад
Вряд ли грузный тучный предиабетик сможет долго "размашисто шагать", если только на автобус торопится. Да и в принципе часто передвигаться на своих

Риск диабета оказался связан со скоростью ходьбыРиск диабета оказался связан со скоростью ходьбы

Василий Парфенов
3 минуты назад
Николай Цыгикало, и это Пентагон еще не распробовал платформу старлинка (старшилд тот же). Что будет, когда у спейсов появятся ресурсы для

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Тэро Лайфер
7 минут назад
kpi, в системе отсчёта объекты могут быть относительны только системе отсчёта. когда мы говорим про движение камней относительно друг друга мы

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
60 минут назад
Shelove517, без юмора и шутки скучновато ))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Shelove517
1 час назад
Николай Цыгикало, жирно)))))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Андрей Дибров
1 час назад
Вячеслав, Новость в том, что при реальном замесе никто по три штуки тех гиперзвуков пулять не будет. Бессмысленно. А на массовый забег также за

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Андрей Дибров
1 час назад
Питон Удав, То что, через минуту минитмены с трайдентами в известном направлении ?

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

kpi
1 час назад
Sergej, Нет такого эффекта как замедление при отражении! А по поводу "скорость разная в разных направления" не поленюсь повторить то, что уже один раз

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Sergej, А вот тут "учебники тебе в руки"! Читай, разбирайся. Ты не первый, что задался этим вопросом. И это не настолько просто, чтобы объяснять здесь.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
2 часа назад
Shelove517, ну и ну... Спасибо! Я тоже нашел про него вон в ссылке с картинкой под первым комментарием, где "Отличной посадки на Титан, "Стрекоза".

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Shelove517
3 часа назад
Николай Цыгикало, да вы чего? Гюйгенс же, если по-русски. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4)

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Николай Цыгикало
3 часа назад
Space Engineer, да ладно. ) вы шутите. Какой ещё cassini huygens. Никто не слышал про такое. Я тоже. И что, прям на сам Титан сел? И когда ж это было? Где почитать-то?)

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Николай Цыгикало
3 часа назад
Написал Вячеславу, но наверное стоит написать вообще. Система слежения измеряет не только координаты гиперзвуковой цели в мент времени, но и

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Space Engineer
3 часа назад
Николай Цыгикало, ну вообще посадка на титан уже была почитайте про cassini huygens

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Slavik Mudrik
3 часа назад
monblan, Ну, 167г. по Цельсию это на открытой поверхности. А в кратерах, каньёнах наверняка прохладнее. Да и сама планета может быть tidally locked, с целым

Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетамиОткрыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

Сергей Сергеев
4 часа назад
Когда же они у меня на участке вымрут...

Ученые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершимиУченые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершими

Pavel
5 часов назад
meautentico, есть масса гипотез, но пока ни одна не объясняет всё, насколько я знаю. Мозг человека плохо приспособлен, чтобы думать о таких больших вещах,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Sergej
5 часов назад
Что есть свет? Видимый спектр .невидимый. тепло? А может волны? Что двигается со скоростью 30000000000 км. В сек.?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
5 часов назад
Вячеслав, в плане перехвата. Система слежения знает не только координаты в момент, но и последовательное их изменение во времени. Это уже параметры

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Николай Цыгикало
5 часов назад
Вячеслав, да, неудачно выразился, коль второй раз мне на это указывают.) Имел в виду изложение, формат, доведение информации. Вернее было бы написать

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

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