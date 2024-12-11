Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Занятия спортом повлияли на IQ
Спорт принято рассматривать как способ поддерживать физическую форму, а со спортсменами связаны стереотипы о низком интеллекте. Однако ученые из Испании обнаружили неожиданное влияние упражнений на умственные способности.
Исследования неоднократно подтверждали, что спорт благотворно влияет не только на физическое здоровье, но и на психику и способность к обучению. Согласно недавним работам, у двигательной активности есть антидепрессивный эффект за счет воздействия на систему вознаграждений организма, а тренировка моторных навыков на уроках иностранного языка помогает усваивать новый материал.
Специалисты из нескольких университетов Испании провели метаанализ и изучили связь между занятиями спортом и уровнем интеллекта у детей и подростков. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Pediatrics.
Ученые проанализировали 14 исследований, в которых в общей сложности участвовало 3203 человека в возрасте от 5 до 14 лет. Внимание уделялось как общему интеллекту, так и подвижному (способность решать новые задачи и мыслить логически, не полагаясь на предшествующие знания или опыт) и кристаллизовавшемуся (накопление знаний, навыков и опыта с течением времени).
Вне зависимости от того, в какой физической форме были дети и какой имели IQ, физические упражнения заметно улучшили уровень интеллекта. От возраста участников исследования результат тоже не зависел.
«Программы физических упражнений повышают IQ детей и подростков в среднем на четыре балла. Это результат, сравнимый с показателем, который обычно достигается за дополнительный год обучения. Значит, поощрение физической активности детей и подростков может оказать долгосрочное положительное воздействие на их интеллектуальные способности, а также на счастье, социально-экономический успех и здоровье в будущем», — отметили авторы публикации.
Однако, подчеркнули ученые, следует учесть ограничения исследования. Например, программы упражнений в рассмотренных работах были разными по типу физической активности, а также по интенсивности, продолжительности и частоте выполнения. Из-за этого было трудно определить, какие именно занятия спортом наиболее сильно влияют на когнитивные функции.
Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.
Распространено мнение, что женский оргазм — «в голове», то есть во многом связан с мыслями и фантазиями. Однако ученые из Великобритании обнаружили особенность восприятия, от которой, согласно данным исследования, зависит сексуальное наслаждение.
В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.
О том, где скрывается человеческое «я», что такое «знающие нейроны», какие страны наиболее активно развивают нейронауки и о том, почему нам важно признать наличие сознания у животных, мы поговорили с одним из самых выдающихся нейробиологов, директором Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академиком Константином Анохиным.
Одни из самых ярких объектов во Вселенной — квазары — представляют собой активные ядра галактик, питаемые центральными сверхмассивными черными дырами. Электромагнитное излучение, испускаемое этими объектами, позволяет астрономам изучать структуру Вселенной на ранних этапах ее развития, однако мощный радиоджет, исходящий от недавно обнаруженного экстремально яркого квазара J1601+3102, ставит под сомнение существующие представления о «космической заре».
В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
СКИФ: секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии