Занятия спортом повлияли на IQ

Спорт принято рассматривать как способ поддерживать физическую форму, а со спортсменами связаны стереотипы о низком интеллекте. Однако ученые из Испании обнаружили неожиданное влияние упражнений на умственные способности.

Исследования неоднократно подтверждали, что спорт благотворно влияет не только на физическое здоровье, но и на психику и способность к обучению. Согласно недавним работам, у двигательной активности есть антидепрессивный эффект за счет воздействия на систему вознаграждений организма, а тренировка моторных навыков на уроках иностранного языка помогает усваивать новый материал.

Специалисты из нескольких университетов Испании провели метаанализ и изучили связь между занятиями спортом и уровнем интеллекта у детей и подростков. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Pediatrics.

Ученые проанализировали 14 исследований, в которых в общей сложности участвовало 3203 человека в возрасте от 5 до 14 лет. Внимание уделялось как общему интеллекту, так и подвижному (способность решать новые задачи и мыслить логически, не полагаясь на предшествующие знания или опыт) и кристаллизовавшемуся (накопление знаний, навыков и опыта с течением времени).

Вне зависимости от того, в какой физической форме были дети и какой имели IQ, физические упражнения заметно улучшили уровень интеллекта. От возраста участников исследования результат тоже не зависел.

«Программы физических упражнений повышают IQ детей и подростков в среднем на четыре балла. Это результат, сравнимый с показателем, который обычно достигается за дополнительный год обучения. Значит, поощрение физической активности детей и подростков может оказать долгосрочное положительное воздействие на их интеллектуальные способности, а также на счастье, социально-экономический успех и здоровье в будущем», — отметили авторы публикации.

Однако, подчеркнули ученые, следует учесть ограничения исследования. Например, программы упражнений в рассмотренных работах были разными по типу физической активности, а также по интенсивности, продолжительности и частоте выполнения. Из-за этого было трудно определить, какие именно занятия спортом наиболее сильно влияют на когнитивные функции.

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