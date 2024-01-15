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Только что
Юлия Трепалина
6

Грибки оказались вдвое смертоноснее, чем считалось

5.1

Число смертей, связанных с грибковыми заболеваниями, ранее оценивали в 1,5-2 миллиона случаев. Из нового исследования, вклад в который внесли более 300 специалистов со всего мира, следует, что эти показатели занижены, а в реальности они вдвое выше.

Медицина
# Aspergillus
# Candida
# грибки
# грибковые инфекции
# грибы
# смертность
Aspergillus flavus
Грибы Aspergillus flavus, вызывающие аспергиллез / © University of Manchester

Скорректированную статистику смертности из-за грибков на основании данных более чем из восьми десятков стран представил профессор в области инфекционных болезней из Манчестерского университета (Великобритания) Дэвид Деннинг (David Denning). Его работу опубликовал журнал The Lancet Infectious Diseases.

По словам профессора, прежние подсчеты неточны, поскольку многие грибковые инфекции усугубляют другие, зачастую гораздо более серьезные болезни, такие как лейкемия или ВИЧ-инфекция.

Деннинг проанализировал научную литературу с 2010 по 2023 год и объединил эти данные с информацией из 85 работ о масштабах грибковых заболеваний в отдельных странах и в мире. В итоге оказалось, что от таких инфекций или от сопутствующих им на планете ежегодно умирают почти 3,8 миллиона человек. Количество острых случаев грибковых заболеваний достигает 6,55 миллиона.

Ученый выяснил, что из суммарного числа смертей, связанных с грибковыми болезнями, примерно 68%, или 2,6 миллиона, случаев вызвали непосредственно грибки. Остальные 32%, или 1,2 миллиона, смертей обусловлены другими патологиями, на которые грибковая инфекция наложилась.

Ежегодно более 2,1 миллиона человек страдают от инвазивного аспергиллеза, вызываемого грибами Aspergillus на фоне хронической обструктивной болезни легких, интенсивной терапии, рака легких и гематологических злокачественных новообразований. Смертность при этом составляет примерно 1,8 миллиона человек (85,2%). Ежегодную заболеваемость хроническим аспергиллезом легких оценивают в 1,8 миллиона случаев, а смертность — в 340 тысяч (18,5%).

Также автор работы подсчитал, что 1,57 миллиона человек в год страдают от инвазивного кандидоза или инфекций кровотока грибами Candida. Они уносят жизнь в 63,6% случаях (995 000 человек в год).

Масштабы заболеваемости, связанной с грибами Candida / © David W. Denning, University of Manchester

Пневмоцистная пневмония поражает еще 505 тысяч человек, из которых умирают 214 тысяч, или 42,4%. При криптококковом менингите показатели заболеваемости и смертности оценивают в 194 и 147 тысяч человек (75,8%) соответственно. Другие опасные грибковые инфекции поражают порядка 300 тысяч человек, унося жизни более половины — 161 000, или 53,7%. Грибковая астма распространена среди около 11,5 миллиона человек и может быть причиной 46 тысяч смертей в год (приблизительно 10% от всего числа смертей, связанных с астмой).

Ученый предупредил, что свежие оценки неизбежно носят грубый характер, учитывая большую вариабельность в группах риска, значительные региональные и другие различия в исследованиях, неточности в определении уровня смертности среди недиагностированных и нелеченых больных, а также в соотношении пациентов с диагностированным и недиагностированным заболеванием. Кроме того, в исследовании не учитывали вспышки гриппа и Covid-19.

Тем не менее новые данные показали, что грибки гораздо смертоноснее других патогенов. От них, к примеру, умирает в шесть раз больше людей, чем от малярии, и почти втрое больше, чем от туберкулеза.

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Медицина
# Aspergillus
# Candida
# грибки
# грибковые инфекции
# грибы
# смертность
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