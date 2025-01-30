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В ирландских пещерах нашли новый вид грибов, управляющих пауками
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Ученые из Дании и Великобритании находились на старом пороховом складе, когда увидели свисающего с потолка маленького паука, покрытого странным налетом. Спустившись в пещеры, съемочная группа нашла несколько «мумий» членистоногих, из которых торчали белые и бледно-желтые «стержни» (синнемы), усыпанные спорами гриба.
Речь идет о микроскопическом паразите из семейства Cordycipitaceae — той же группы грибов, которые ранее прославились «зомбированием» муравьев и других насекомых. Отметим, до этого находили виды, паразитирующие в основном на насекомых. Это важно, поскольку членистоногие от насекомых весьма далеки: их нервная система устроена иначе, а значит, грибу нужно постараться, чтобы манипулировать такими хозяевами.
Новый вид, названный Gibellula attenboroughii в честь британского натуралиста Дэвида Аттенборо, поселился внутри пауков-кругопрядов (семейство Tetragnathidae) и, как оказалось, постепенно проникал в ткани хозяев, заставляя их менять поведение. Результаты нового исследования представлены в журнале Fungal Systematics and Evolution.
Ученые под руководством миколога Хью Эванса (Hugh Evans) из Центра агробиологии CABI (Великобритания) выяснили, что зараженные пауки уходили из укромных уголков на открытые участки пещер или тоннелей, где прикреплялись к своду либо стенам. После гибели хозяев на телах несчастных вырастали крошечные «стержни» со спорами гриба. Последние позволяют инфекции распространяться, оказавшись в движущихся воздушных потоках пещеры и «путешествуя» по ней, заражая новых жертв.
Gibellula attenboroughii — лишь один из представителей рода Gibellula, поражающего исключительно пауков, однако ранее считалось, что большинство видов обитают в тропиках и субтропиках. Открытие доказывает, что превращающий пауков в «зомби» гриб может приспосабливаться к холодным условиям, а также заражать большое количество членистоногих, заметно влияя на их популяцию.
Находка поднимает сразу несколько вопросов. Во-первых, ученым предстоит изучить влияние паразитического гриба на поведение хозяина: столь изощренная и точная манипуляция, вероятно, появилась в процессе многовековой эволюции. Во-вторых, внимания требует роль Gibellula attenboroughii в экосистемах, где пауки — главные хищники. В-третьих, метаболиты, которые вырабатывают такие паразиты для «заражения», могут представлять интерес для фармацевтики и биотехнологий.
Авторы новой научной работы надеются, что дальнейшие экспедиции в пещеры Британских островов и прочие малодоступные уголки Европы помогут найти и другие виды грибов, обитающих в самых темных и негостеприимных уголках планеты.
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