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Только что
Ольга Иванова
1

Студенты перестали быть умнее остальных членов общества

5.1

Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.

Психология
# IQ-тест
# вузы
# интеллект
# студенты
# тест Айзенка
# университеты
Студенты
Студенты перестали быть умнее остальных членов общества / © Getty images

В современной литературе по психологии и нейропсихологии — как в научной, так и в научно-популярной — можно найти данные о том, что средний IQ студентов университетов находится в диапазоне выше среднего, от 115 до 130 баллов. Это существенно выше, чем у населения в среднем — примерно 100 баллов. Однако информация по студентам, на которой базируется научная литература, была собрана в 1940-1950 годах.

Ученые из университетов Маун-Ройяла, Британской Колумбии и Западного (Канада) решили «обновить» эти данные. Свое исследование они опубликовали в журнале Frontiers in Psychology. Авторы провели метаанализ средних показателей IQ выборок студентов колледжей и университетов, протестированных с помощью шкалы интеллекта Векслера с 1939 по 2022 год. Исследователи выяснили, что уровень IQ бакалавров сегодня находится в среднем в районе 102 баллов и, более того, снижается примерно на 0,2 балла ежегодно. Планка интеллектуальных способностей студентов, понятное дело, существенно различается от вуза к вузу.

Авторы нашли объяснение этому явлению. Дело в том, что в 1930-х лишь несколько процентов населения поступали в колледжи и университеты, сегодня же это в более-менее обеспеченных странах делают большинство подростков, окончивших школу. За последние 100 лет сильно увеличилось и само число колледжей и вузов — у людей появился выбор, куда поступать, в зависимости не только от своих предпочтений и интересов, но и интеллектуальных способностей.

Эти выводы, по мнению исследователей, имеют далекоидущие перспективы. Они считают, что преподаватели вузов должны прийти к пониманию: студентов больше нельзя назвать какими-то особо одаренными людьми, а потому необходимо скорректировать учебные планы и академические стандарты.

Во-вторых, и работодателям стоит учесть, что высшее образование уже не считается признаком более способного ума. Самим студентам необходимо осознать, что поступление в университет отныне нельзя назвать приглашением присоединиться к некой элитной группе.

Добавим, что тесты на определение коэффициента интеллекта регулярно подвергаются критике со стороны психологов и научного сообщества в целом. Так, знаменитый тест Айзенка дает высокую оценку ответам людей с «усредненным» мышлением, в то время как действительно выдающийся человек, вероятно, даст более авторское и креативное решение той или иной задачи.

Еще чаще тесты на интеллект критикуют за то, что они не учитывают разные стороны этой сферы. Например, показывают лишь математические способности, но не учитывают умение разбираться в людях, эмоциональный интеллект. Зачастую такие опросники могут быть совершенно бесполезны — например, в случае детей. Потому что IQ ребенка мало что говорит о перспективах его дальнейшего обучения и интеллектуального развития. Зачастую «подающие надежды» дети становятся весьма посредственными взрослыми и, наоборот, ребята, которые не отличались особенными способностями в школе, вдруг делают блестящую карьеру и добиваются больших успехов в будущем.

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Психология
# IQ-тест
# вузы
# интеллект
# студенты
# тест Айзенка
# университеты
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