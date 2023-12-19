Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании 

На канале BBC One и стриминге Disney+ вышли три рождественских спецвыпуска «Доктора Кто». Они приурочены к юбилею: сериалу исполнилось ровно 60 лет. Ученый посмотрел их и обнаружил положительное влияние на работу врачей в праздники. По словам исследователя, сериал способен снизить смертность по всему миру.

Научный журнал The BMJ опубликовал рождественский выпуск. В нем собраны исследования на не совсем стандартные и «серьезные» темы. Однако они проходят такую же процедуру рецензирования и публикации, поэтому выполнены по всем правилам международного научного сообщества.

Одно из исследований посвящено научно-фантастическому сериалу об инопланетном путешественнике во времени «Доктор Кто». Первый его эпизод вышел на экраны 23 ноября 1963 года, на следующий день после убийства президента США Джона Кеннеди. Шоу стало культурным феноменом, до сих пор за ним следят миллионы зрителей по всему миру. В сериале рассказывается о Повелителе Времени по имени Доктор, который путешествует в пространстве и времени, сражаясь со злодеями и спасая людей.

«Доктор Кто» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал. За все годы по телевидению показали 871 серию. В 2023 году шоу отпраздновало 60-летний юбилей, в честь которого сняли три спецвыпуска.

Профессор биостатистики в Университете Бирмингема (Великобритания) Ричард Райли решил проверить, как вымышленный врач повлиял на работу настоящих медиков и обычных британцев. Исследователь изучил связь между новыми сериями «Доктора Кто», вышедшими в эфир с 24 декабря по 1 января, и стандартизированными показателями смертности от Управления национальной статистики Великобритании.

С 1963 по 2022 год сериал транслировали в течение 31 праздничного периода, в том числе 14 серий показали на Рождество: 13 из 14 рождественских серий вышли подряд с 2005 по 2017 год.

При анализе временных рядов ученый обнаружил связь между трансляциями в праздничный период и последующим более низким годовым уровнем смертности. В частности, эпизоды, показанные на Рождество, были связаны со снижением числа смертей на 0,60 на 1000 человеко-лет в Англии и Уэльсе, на 0,40 — в целом в Великобритании.

Еще больший эффект заметили с 2005 по 2019 год, когда «Доктора Кто» постоянно показывали в праздники: в среднем показатель снизился на семь смертей на 10 тысяч человеко-лет в Англии и Уэльсе, на шесть смертей — по всей Великобритании.

Райли признал, что его результаты не показывают причинно-следственной связи. Однако ученый предположил, что наблюдение за врачом, который заботится о людях, «может стимулировать поведение, связанное с обращением за медицинской помощью».

Тенденция ежегодных стандартизированных по возрасту показателей смертности в Англии и Уэльсе в период с 1964 по 2019 год в зависимости от серий «Доктора Кто», транслировавшихся на праздниках / © The BMJ

По словам автора, люди, принимающие решения на BBC и Disney+, должны учесть результаты исследования из-за возможной пользы для здоровья от просмотра «Доктора Кто». Кроме того, Disney+ может снизить уровень смертности во всем мире, транслируя новые эпизоды сериала в праздники.

Судя по всему, сама работа — вариация на тему так называемого английского юмора. На это указывает тот факт, что автор не учел изменения в смертности, связанные с постепенным потеплением в Англии с 1963 года, приведшим к падению зимней холодовой избыточной смертности с 60 с лишним тысяч в год до 30 с лишним тысяч в год только для Англии и Уэльса. Если бы ученый ставил себе целью точное измерение эффекта сериала, он не мог бы не учесть этот фактор.

Однако, если отбросить шутки, то смысл в исследовании действительно есть. Как отметил Райли, предоставление продуманной, своевременной и бесплатной медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, может изменить ситуацию в стране или даже мире.

«Доктор в сериале сочетает в себе лучшие качества работников сферы здравоохранения. Вероятно, он вдохновил многих людей жить лучше — как на экране, так и за кадром», — заключил автор.

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