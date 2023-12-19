Безусловный базовый доход сократил время бездомности

Участники эксперимента в США, которым ежемесячно выплачивали гарантированный доход, меньше времени оставались без крыши над головой, чем бездомные, которые получали предусмотренную для них социальную помощь — бесплатные обеды, ночлег, некоторые выплаты.

Безусловный базовый доход, или гарантированный основной доход, — идея финансовой поддержки общества. Она предполагает регулярные денежные выплаты каждому гражданину государства независимо от его дохода и социального положения.

По мнению многих исследователей, безусловный базовый доход должен решить ряд социальных проблем. В частности, поднять уровень жизни людей, освободить время для творчества и образования, преодолеть последствия массовой потери рабочих мест из-за развития робототехники, а также заменить устаревшую систему государственного социального обеспечения.

Идея о выплатах гражданам от государства уходит корнями в далекое прошлое. Например, она встречается в труде английского философа Томаса Мора «Утопия», написанного в XVI веке. С тех пор многие писатели, ученые, политики не раз высказывали мнение о пользе такой практики для общества и требовали ее исполнения на государственном уровне.

В середине XX века многие страны проводили эксперименты с гарантированным доходом, после чего суждения о пользе выплат в научных кругах разделились.

Одни специалисты считают, что безусловный базовый доход полезен для общества. С его помощью можно решить проблему бедности, социального неравенства, снизить уровень преступности. Другие видят в нем больше минусов. Некоторые ученые отмечали, что в Древнем Риме безусловный базовый доход, по сути, уже был внедрен (правда, только для свободных граждан метрополии). В итоге его свободные граждане утратили стимул как к труду, так и к военной службе, что привело к социальной деградации общества и армии, а в итоге к их варваризации и последующему падению.

Недавно группа ученых из Университета Южной Калифорнии (США) опубликовала промежуточный отчет о первых шести месяцах (будет длиться год) рандомизированного контролируемого исследования, которое посвящено изучению влияния безусловного базового дохода на бездомных. В эксперименте участвуют 103 человека, он проходит в округе Лос-Анджелес и области залива Сан-Франциско.

Ученые распределили бездомных на две группы. Одна ежемесячно получала 750 долларов США, другая, контрольная, продолжала пользоваться лишь предусмотренной для бездомных социальной помощью. То есть второй группе безусловный базовый доход не выплачивали.

На протяжении первых шести месяцев исследования ученые следили за тем, как бездомные, получившие гарантированные выплаты, тратили эти деньги, а также замеряли время, проведенное испытуемыми без крыши над головой.

«Демографический портрет» участников эксперимента, получивших ежемесячные гарантированные выплаты / © University of Southern California

Предварительные результаты эксперимента показали, что люди, которым выплачивали гарантированный доход, реже оставались без жилья, чем члены второй группы. В частности, доля времени, проведенного без крыши над головой, в первой группе снизилась с 30 процентов в начале исследования до 12 процентов в середине. Кроме того, бездомные из первой группы смогли удовлетворить все свои потребности (аренда жилья, еда, транспорт), в отличие от тех, кто получал обычную социальную помощь для людей, лишившихся крова.

Авторы сообщили, что цель их исследования — узнать, как снижение уровня финансовой бедности поможет бездомным решить свои проблемы в долгосрочной перспективе. Полноценные выводы ученые сделают через шесть месяцев, когда эксперимент завершится.

Отметим, что подобные исследования проводили и ранее. Например, в 2020 году в канадском городе Ванкувер. Тогда ученые раздали 50 бездомным людям по 7,5 тысячи долларов США, а после проследили, на что те потратили деньги и как изменилась жизнь испытуемых в течение года. В результате эксперимента выяснилось, что выплата помогла бездомным снять жилье, а некоторым ― начать откладывать деньги и даже улучшить профессиональные навыки.

Исследователи подсчитали, что за 12 месяцев эксперимент позволил системе приютов сэкономить примерно восемь тысяч долларов на человека, а общая экономия составила около 405 тысяч.

На сегодня ни одна страна не выплачивает безусловный базовый доход. В 2010 году такую попытку предпринял Иран, который первым в мире ввел всеобщий безусловный базовый доход в размере 40 долларов США на человека. Программа, которую, по данным независимой коммерческой организации WorldPopulationReview, свернули в 2016 году, показала, что иранцы не стали меньше работать, а в отдельных сферах активность граждан, наоборот, даже выросла.

Одно из немногих государств, социальная система которого чем-то напоминает систему безусловного базового дохода, — Бразилия. В 2004 году местное правительство запустило Бразильскую национальную программу социального обеспечения Bolsa Familia («Семейный кошелек»). Она предполагает дополнительные выплаты в размере 20 процентов от минимальной заработной платы самым нуждающимся слоям населения (25 процентам бразильцев).

За 10 лет эта программа помогла сократить в стране бедность в два раза, на 10 процентов снизить коэффициент Джини, отражающий разрыв в доходах между богатыми и бедными, вызвать потребительский бум и рост потребительского кредитования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.