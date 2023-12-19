  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Игорь Байдов
3

Безусловный базовый доход сократил время бездомности

4.3

Участники эксперимента в США, которым ежемесячно выплачивали гарантированный доход, меньше времени оставались без крыши над головой, чем бездомные, которые получали предусмотренную для них социальную помощь — бесплатные обеды, ночлег, некоторые выплаты.

Антропология
# бездомные
# безусловный базовый доход
# финансы
# экономика
# эксперименты
Бездомные люди
© Илья Питалев / РИА Новости

Безусловный базовый доход, или гарантированный основной доход, — идея финансовой поддержки общества. Она предполагает регулярные денежные выплаты каждому гражданину государства независимо от его дохода и социального положения.

По мнению многих исследователей, безусловный базовый доход должен решить ряд социальных проблем. В частности, поднять уровень жизни людей, освободить время для творчества и образования, преодолеть последствия массовой потери рабочих мест из-за развития робототехники, а также заменить устаревшую систему государственного социального обеспечения.

Идея о выплатах гражданам от государства уходит корнями в далекое прошлое. Например, она встречается в труде английского философа Томаса Мора «Утопия», написанного в XVI веке. С тех пор многие писатели, ученые, политики не раз высказывали мнение о пользе такой практики для общества и требовали ее исполнения на государственном уровне. 

В середине XX века многие страны проводили эксперименты с гарантированным доходом, после чего суждения о пользе выплат в научных кругах разделились. 

Одни специалисты считают, что безусловный базовый доход полезен для общества. С его помощью можно решить проблему бедности, социального неравенства, снизить уровень преступности. Другие видят в нем больше минусов. Некоторые ученые отмечали, что в Древнем Риме безусловный базовый доход, по сути, уже был внедрен (правда, только для свободных граждан метрополии). В итоге его свободные граждане утратили стимул как к труду, так и к военной службе, что привело к социальной деградации общества и армии, а в итоге к их варваризации и последующему падению.

Недавно группа ученых из Университета Южной Калифорнии (США) опубликовала промежуточный отчет о первых шести месяцах (будет длиться год) рандомизированного контролируемого исследования, которое посвящено изучению влияния безусловного базового дохода на бездомных. В эксперименте участвуют 103 человека, он проходит в округе Лос-Анджелес и области залива Сан-Франциско.

Ученые распределили бездомных на две группы. Одна ежемесячно получала 750 долларов США, другая, контрольная, продолжала пользоваться лишь предусмотренной для бездомных социальной помощью. То есть второй группе безусловный базовый доход не выплачивали. 

На протяжении первых шести месяцев исследования ученые следили за тем, как бездомные, получившие гарантированные выплаты, тратили эти деньги, а также замеряли время, проведенное испытуемыми без крыши над головой. 

демографический портрет
«Демографический портрет» участников эксперимента, получивших ежемесячные гарантированные выплаты / © University of Southern California

Предварительные результаты эксперимента показали, что люди, которым выплачивали гарантированный доход, реже оставались без жилья, чем члены второй группы. В частности, доля времени, проведенного без крыши над головой, в первой группе снизилась с 30 процентов в начале исследования до 12 процентов в середине. Кроме того, бездомные из первой группы смогли удовлетворить все свои потребности (аренда жилья, еда, транспорт), в отличие от тех, кто получал обычную социальную помощь для людей, лишившихся крова.

Авторы сообщили, что цель их исследования — узнать, как снижение уровня финансовой бедности поможет бездомным решить свои проблемы в долгосрочной перспективе. Полноценные выводы ученые сделают через шесть месяцев, когда эксперимент завершится.  

Отметим, что подобные исследования проводили и ранее. Например, в 2020 году в канадском городе Ванкувер. Тогда ученые раздали 50 бездомным людям по 7,5 тысячи долларов США, а после проследили, на что те потратили деньги и как изменилась жизнь испытуемых в течение года. В результате эксперимента выяснилось, что выплата помогла бездомным снять жилье, а некоторым ― начать откладывать деньги и даже улучшить профессиональные навыки.

Исследователи подсчитали, что за 12 месяцев эксперимент позволил системе приютов сэкономить примерно восемь тысяч долларов на человека, а общая экономия составила около 405 тысяч. 

На сегодня ни одна страна не выплачивает безусловный базовый доход. В 2010 году такую попытку предпринял Иран, который первым в мире ввел всеобщий безусловный базовый доход в размере 40 долларов США на человека. Программа, которую, по данным независимой коммерческой организации WorldPopulationReview, свернули в 2016 году, показала, что иранцы не стали меньше работать, а в отдельных сферах активность граждан, наоборот, даже выросла.

Одно из немногих государств, социальная система которого чем-то напоминает систему безусловного базового дохода, — Бразилия. В 2004 году местное правительство запустило Бразильскую национальную программу социального обеспечения Bolsa Familia («Семейный кошелек»). Она предполагает дополнительные выплаты в размере 20 процентов от минимальной заработной платы самым нуждающимся слоям населения (25 процентам бразильцев). 

За 10 лет эта программа помогла сократить в стране бедность в два раза, на 10 процентов снизить коэффициент Джини, отражающий разрыв в доходах между богатыми и бедными, вызвать потребительский бум и рост потребительского кредитования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# бездомные
# безусловный базовый доход
# финансы
# экономика
# эксперименты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Цвет настроения – зеленый!
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Лингвистический диалог у новогодней елки, или Русский язык в 2023 году
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Байкал. Царство льда и воды
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Дек
700
Ботаника
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Дек
450
Рождение звезд и галактик
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Изоляционные эксперименты. Виртуальные полеты к Луне и Марсу
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Дек
400
Астрообзор: новости, события, наблюдения
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Тайная жизнь неба: что происходит на орбите, о чем не пишут в новостях, и кто за этим наблюдает?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Кто такие древолазы?
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:33
Мария Азарова

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.

Медицина
# GLP-1
# science
# итоги года
# ожирение
# Оземпик
Вчера, 19:51
Мария Азарова

Секвенирование генома раскрыло историю исчезнувших шерстистых собак индейцев

Ученые объединили результаты геномного, изотопного и зооархеологического анализов, а также архивные записи и этнографические исследования, чтобы прояснить происхождение вымершей салишской шерстистой собаки, история которой успела обрасти множеством мифов.

Биология
# америка
# вымершие виды
# Индейцы
# колонизация
# Салиши
# секвенирование генома
# собаки
# шерстистые собаки
Вчера, 17:07
Дарья Губина

Открыта популяция горячих гелиевых звезд, которые отдали свои атмосферы звездам-компаньонам

Астрономы подтвердили существование горячих гелиевых звезд в двойных системах, тем самым закрыв разрыв в массе звезд между субкарликами и звездами Вольфа — Райе. Такие объекты были предсказаны теоретически, но их не удавалось засечь. Теперь ученые нашли способ разглядеть хотя бы некоторые из них.

Астрономия
# двойные системы
# звезды
# звезды Вольфа - Рейе
14 декабря
Юлия Трепалина

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.

Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
Вчера, 12:05
Кирилл Отавин

Радиохимия: путем ядерных превращений

Ключевое положение «обычной» химии — на протяжении веков — предполагало, что свойства химических элементов неизменны. В начале XX века стало ясно: это не так, ведь радий (и не только) может превращаться в другие элементы. Так в 1910 году появился термин «радиохимия». Она с самого начала была сконцентрирована на изучении химической природы и свойств радиоэлементов, а также продуктов их распада. Не менее важным оказалось изучение радиационных эффектов, которые эти элементы вызывают в тех или иных средах.

Химия
# атомная энергетика
# химия
# ядерная медицина
Выбор редакции
Вчера, 07:33
Мария Азарова

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.

Медицина
# GLP-1
# science
# итоги года
# ожирение
# Оземпик
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
20 ноября
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Безусловный базовый доход сократил время бездомности

    Только что

  2. В ПНИПУ обучили нейросеть помогать в управлении промышленными газовыми горелками

    27 минут назад

  3. Ученые выяснили, что приводит к появлению метастазов при раке кишечника

    28 минут назад

  4. В Пермском Политехе нашли эффективный способ очистки сточных вод от фенола

    3 часа назад
Выбор редакции

Радиохимия: путем ядерных превращений

Вчера, 12:05

Последние комментарии

Serjo Djachkowski
11 минут назад
Max Power, зато не угонят, и все на дороге будут жалеть.

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Алексей Быков
11 минут назад
Не совсем понятно, чем это принципиально отличается от обоюдного перемяукивания с котом на кухне.

Ученые смогли «поговорить» с китомУченые смогли «поговорить» с китом

Андрей Гирин
14 минут назад
Я и без всяких исследований давно заметил, что становлюсь менее нервным, если дышу воздухом, накопленным в машине, а не ставлю заслонку на забор

Вдыхание воздуха с шоссе повысило кровяное давлениеВдыхание воздуха с шоссе повысило кровяное давление

Max Power
15 минут назад
Надеюсь, в плане финального образа а/м,технические дизайнеры не подведут👍 Испытательный образец, конечно, на беременную сороконожку похож)

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Gendel
28 минут назад
Страаашна..! Помню, когда первые фотки "десятки" появились, писали, что это или испорченное нечто "дзагато", или русское изделие )

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Иван Колупаев
28 минут назад
И все-таки она вертится ) я просто пытаюсь понять точку зрения астрофотографа. Звезды конечно неподвижны вращается Земля и спутник движется по

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Игорь Коняшов
42 минуты назад
Иван Колупаев, "спутники неподвижны - Земля вращается" Есть ли предел твоей тупости?)))

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван Колупаев, да нет, сама идея геостационарной орбиты изначально, базово, и заключается в угловой неподвижности объектов на ней. Это условие,

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
John Smith, не понятна ваша уверенность в том что это именно геостационарные спутники. На орбитах пониже не бывает старлинков?

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Николай Цыгикало, это могут быть и геостационарные спутники, он же фотографировал с выдержкой в 5 часов и телескоп все это время проворачивался в

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Николай Цыгикало
2 часа назад
John Smith, думаю, вы ошибаетесь вслед за Эндрю Маккарти. Как геостационарный спутник может чертить линию относительно звёзд, если он неподвижен

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай Цыгикало, спутники неподвижны - Земля вращается. То есть спутник висит над одной точкой, а вот звезды-туманности уходят за горизонт и

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Николай Цыгикало
2 часа назад
Александр Речкин, тут астрофотограф не ошибается - они действительно там находятся ) но они неподвижны относительно звёзд - и если звёзды на снимке

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Александр Речкин
2 часа назад
Николай Цыгикало, да, скорее всего, вы правы, дело в том, что Маккарти сообщает, что принял спутники за геостационарные, потому что его телескоп был

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Николай Цыгикало
3 часа назад
А ведь геостационарные спутники не должны оставлять на снимках с Земли никаких линий. Они же стационарны - то есть неподвижно находятся в одной

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Потапов Сергей
6 часов назад
Affidavit Donda, хотите на что-то поспорить? Просто так не буду

Депутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидахДепутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидах

Dmitr Sha
7 часов назад
Открываю ссылку автора на FT - Fortescue and E.ON sign deal to replace Russian gas with Australian green hydrogen. Где там про аммиак я не понял, производство удобрений потихонечку

Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?

Affidavit Donda
9 часов назад
Вонюша, врать будешь в милиции. И когда же я тебе такое говорил?

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Affidavit Donda
10 часов назад
Вот до чего доводит самоотверженное уклонение от ч.мобилизации.

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Affidavit Donda
10 часов назад
Что сказать-то тужишься?

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить