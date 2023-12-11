Популярный ситком помог ученым понять, почему шутки кажутся смешными

Канадские исследователи смогли лучше разобраться, как мозг человека воспринимает юмор. Помогли им в этом наблюдения за людьми во время просмотра популярного ситкома «Сайнфелд».

В широком смысле юмор — все то, что вызывает у человека смех. Если же говорить языком науки, это один из способов социального взаимодействия, который требует сплоченности целого ряда когнитивных механизмов. Ученые давно изучают психологию юмора и пытаются ответить на вопрос, как она работает.

Существуют два способа обработки юмора здоровым человеком. Первый — распознавание: человек находит в шутке смешной момент и через раскрытие смысла понимает, что это шутка. Второй — оценка: субъективное удовольствие, испытываемое при осознании шутки. Реакцией на нее может быть смех (но не всегда).

Последние достижения в области нейровизуализации помогли ученым исследовать участки коры головного мозга, ответственные за обработку юмора. Однако зачастую многие специалисты упускали из виду подкорковые структуры, которые, по мнению нейробиолога Пенни Макдональд (Penny MacDonald) из канадского Университета Западного Онтарио, могут играть важнейшую роль в этом процессе.

В глубине полушарий переднего мозга находится структура, которую называют полосатым телом (corpus striatum). Ранее полагали, что она отвечает только за двигательные функции. Однако в последних исследованиях ученые обнаружили, что это не так. Полосатое тело связано почти со всеми областями коры головного мозга и участвует практически во всей его активности.

Одна часть этой анатомической структуры — дорсальная — играет важную роль в процессе обучения, рабочей памяти, вовлечена в регулирование моторных функций, а также связана с импульсивным поведением. Другая часть — вентральная, она участвует в работе системы вознаграждения головного мозга, мотивации и в восприятии удовольствия.

Макдональд и ее коллеги предположили, что дорсальное полосатое тело отвечает за распознавание шутки, а вентральное — за ее восприятие (оценку).

Расположение дорсального полосатого тела (синий цвет) и вентрального (зеленый) в мозге человека / © Penny MacDonald

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для исследования активности мозга 15 женщин и 11 мужчин, когда те слушали и оценивали различные шутки, в том числе во время просмотра нескольких эпизодов американского комедийного телесериала «Сайнфелд» (Seinfeld). Он выходил на NBC с 1989 по 1998 год и по содержанию похож на «Друзей» (Friends), которые начали транслировать чуть позже.

Во время показа ситкома ученые разделили подопытных на две группы. Первая смотрела эпизод «Аэропорт» (четвертый сезон, 12-я серия), вторая — «Фильм» (четвертый сезон, 14-я серия). Эти эпизоды исследователи выбрали специально, так как в них не содержались сцены с этническим юмором и сексистскими шутками. Кроме того, в них происходят знакомые многим ситуации, с которыми постоянно сталкиваются люди (например, полет на самолете и поход в кинотеатр).

После просмотра эпизодов испытуемые заполнили анкету, в которой должны были сообщить, впервые ли они посмотрели «Сайнфелд», как часто они смотрят ситкомы в целом, насколько смешным показался им эпизод. Также в анкете содержались вопросы о сюжете эпизода, чтобы убедиться, что участники действительно его посмотрели и не пропустили важные моменты. Во время просмотра сериала у испытуемых исследовали активность мозга с помощью фМРТ, как это происходило и в первом задании, когда добровольцев просили оценить шутки.

Результаты исследования показали, что Макдональд и ее коллеги были отчасти правы в своих предположениях. После выполнения двух заданий ученые обнаружили, что вентральное полосатое тело действительно отвечает за оценку шутки. Что касается распознавания юмора, то в нем задействовано не только дорсальное полосатое тело, как считала Макдональд ранее, но еще вентральное.

По словам авторов научной работы, дорсальная часть полосатого тела помогает людям понять смысл шутки, а вентральная — воспринимать сам юмор.

В будущем ученые хотят повторить аналогичный эксперимент на людях с болезнью Паркинсона, у которых часто наблюдаются трудности с распознаванием шуток. Исследователи считают, что чувство юмора помогает расслабиться и бороться со стрессом, улучшает креативные способности, а также помогает при депрессии. При его утрате ухудшается качество жизни. Макдональд надеется найти способ, позволяющий вернуть чувство юмора пациентам, страдающим нейродегенеративными заболеваниями.

Результаты работы, проведенной Макдональд и ее командой, опубликованы в журнале The Journal of Neuroscience.

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