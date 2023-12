Кирпичи Навуходоносора II рассказали о магнитном поле Земли железного века

Международная группа ученых опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences работу с описанием нового метода датирования древних предметов. Авторы назвали этот метод «археомагнетизмом».

Самый простой и надежный метод датировки археологических находок возрастом не более 50 тысяч лет — радиоуглеродный. И хотя в Месопотамии железного века уже была письменность, проблемы с ее расшифровкой вынуждают прибегать к подтверждению хронологии событий с помощью этого метода.

Но чтобы его применить, необходимо найти органические остатки. А они не всегда сохраняются на керамике или глиняном строительном материале. Авторы новой научной работы решили найти другие маркеры, по которым можно определить время производства предмета.

Кирпич с именем нововавилонского царя / © Slemani Museum

Для отработки нового метода они обратились в Музей Сулеймании (второй по величине археологический музей Ирака). С разрешения учреждения ученые получили доступ к 32 глиняным кирпичам. На каждом из них выбиты имена 12 царей, правивших в момент изготовления того или иного кирпича. Археологический контекст (место находки) всех их неизвестен, так как музей приобрел кирпичи с рук, у торговца древностями.

Ученые отделили от кирпичей небольшие вкрапления оксида железа и с помощью магнитометра исследовали магнитные свойства этого материала. Магнитное поле то ослабевает, то усиливается, и эти колебания оставляют следы на крупинках оксида железа.

Изучив частицы оксида железа из пяти кирпичей, на которых стояло имя нововавилонского царя Навуходоносора II, ученые обнаружили, что во время его правления магнитное поле Земли резко изменилось. Навуходоносор II был старшим сыном Набопаласара — основателя Нововавилонской империи, — взошел на трон в 605 году до нашей эры и правил до 562 года до нашей эры.

По мнению авторов исследования, их данные надежно подтвердили существование так называемой левантийской геомагнитной аномалии железного века. С 1050 по 500 год до нашей эры по непонятной причине магнитное поле в районе Леванта (современная территория Сирии, Ливана, Палестины, Израиля и Иордании) резко усилилось. Физики выделяли три максимума этого усиления — в 950, 750 и 500 годах до нашей эры, последний затронул всю Европу.

Барельеф в виде тура на кирпичах из Вавилона, VI век до нашей эры / © wikipedia.org

Исследователи считают, что с помощью их метода можно будет лучше представить хронологию древней истории Ближнего Востока. Дело в том, что до сих пор наши знания о некоторых периодах этой истории довольно фрагментарны.

Сама по себе клинопись не составляла хронологию события. Для этого нужны четкие последовательности радиоуглеродных дат и/или дендрохронологические данные, а ничего подобного для Южной Месопотамии эпохи ранней бронзы у нас нет. Новый метод позволяет датировать по кирпичам (в том числе других государств) те или иные строительные сооружения, о времени создания которых нет никаких письменных источников.

Еще меньше мы знаем о том, как обстояли дела в поздней бронзе и раннем железном веке. Катастрофа бронзового века, начавшаяся с падения Вавилона III (касситской) династии и закончившаяся приходом «народов моря» и падением Хеттской империи, вообще повлекла за собой хаос, события которого пока не поддаются упорядочиванию в исторической летописи.

Только примерно с 900 года до нашей эры, в связи со становлением Новоассирийского царства, письменных источников на Ближнем Востоке становится все больше. И здесь уже авторы рассчитывают на то, что хорошо датированные археологические артефакты богатых месопотамских культур, особенно изделия с именами конкретных царей, помогут изучить изменения магнитного поля Земли, происходившие в течение нескольких десятилетий или даже лет.

