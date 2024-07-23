Археологи нашли древнейший список покупок

Во время раскопок на юге Турции археологи обнаружили глиняную табличку с хорошо читаемой аккадской клинописью. Когда ее расшифровали, оказалось, что это важные хозяйственные записи, сделанные 3500 лет назад.

Руины древнего города Алалах находятся на кургане Телль-Атчан на юге Турции. Археологи заинтересовались ими в первой половине XX века, но потом мировая война прервала работы, возобновившиеся только в 2000-х годах.

Сочетание результатов раскопок и информации из письменных источников (дипломатическая и экономическая переписка с другими ближневосточными царствами средней и поздней бронзы) помогли понять историю города. Впервые название Алалах появилось на глиняных табличках из шумерского города Мари в XVIII веке до нашей эры — примерно через 200 лет после постройки первых его дворцов.

Алалах изначально был столицей аморейского царства Мукиш. Непростые вассальные отношения связывали Мукиш еще с одним (более сильным) аморейским государством — Ямхадом. Постепенно, в результате наследования и сопровождавших этот процесс братоубийственных заговоров и войн, Ямхад поглотил Мукиш.

Раскопки древнего Алалаха / © Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism

Алалах стал второй столицей Ямхада. Первой столицей и экономическим центром царства оставался Халеб (Алеппо). Судя по всему, XVIII век до нашей эры — время наивысшего расцвета Ямхада, когда на него уже не давило Шумеро-Аккадское царство, но еще не пришла новая угроза.

Эта угроза появилась во второй половине XVII века до нашей эры в лице Хаттусили I, правителя Хеттского царства. Во время завоевательных войн он серьезно расширил границы своего государства. И начал с Северной Сирии (включая часть территории современной Турции).

В хеттских источниках упоминается, что Хаттусили разрушил Алалах на второй год своего похода. Но археологи при раскопках не обнаружили сильных повреждений, которые можно было датировать временем правления Хаттусили. По их данным, город почти до основания разорил уже в начале XVI века до нашей эры следующий хеттский царь — Мурсили I.

Скорее всего, Хаттусили I ходил в поход с целью пограбить, а не разрушить полностью город, но в записях ситуацию слегка приукрасили. После похода Мурсили I упоминания Алалаха на целое столетие пропадают из источников. Следующие записи о нем относятся уже к XV веку до нашей эры. Некие беженцы из Эмара (аморейский город-государство в среднем течении Евфрата) пришли в Алалах и основали там новую династию.

Но так как хеттская угроза никуда не делась, новый правитель Алалаха Идри-ми связал себя вассальными отношениями с царем Митанни, который обещал защищать земли Ямхада. Социально-экономическая жизнь Алалаха времен правления Идри-ми, а также его сына и внука довольно хорошо задокументирована.

Археологи нашли большое число глиняных табличек с различными официальными документами, договорами и отчетами. Все надписи выполнены аккадской клинописью — в то время это был основной язык деловой и дипломатической переписки.

В недавнем заявлении для прессы Мехмет Эрсой (Mehmet Ersoy), министр культуры и туризма Турции, сообщил, что археологи обнаружили очередную клинописную табличку во время реставрационных работ, которые проводят в древнем городе после землетрясения 2023 года.

Место находки таблички / © Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism

Табличку датировали XV веком до нашей эры, надпись сделана аккадской клинописью. Ее размеры составляют 4,2 на 3,5 сантиметра, толщина — 1,6 сантиметра, а вес — 28 граммов. Когда клинопись расшифровали, оказалось, что это список покупок большого количества мебели. В нем перечислены деревянные столы разных видов, стулья, табуреты. Также дана информация о том, кто их приобрел, и о продавцах.

На сегодня, как считают турецкие археологи, это самый древний текст такого рода. В период правления Идри-ми и двух его потомков Алалах, находящийся под защитой Митанни, бурно развивался. Найденная табличка — очередное свидетельство экономического роста. Судя по всему, кто-то построил новый крупный дом (или дворец) и обставлял его.

Добавим, что процветание Алалаха закончилось уже в середине XIV веке. Тогда хеттский царь Суппилулиума II победил правителя Митанни и установил контроль над вассальными землями этой империи.

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