12 декабря, 10:30
Редакция Naked Science
42

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

❋ 5.3

Во Франции достраивают международный термоядерный реактор ИТЭР, в проекте которого Россия выступила и инициатором, и поставщиком ключевых компонентов: например, таких, как сверхпроводники, позволяющие магнитам токамака удерживать плазму при температуре до полутора сотен миллионов градусов. Но одновременно с этим проектом в нашей стране работают над национальным проектом токамака с реакторными технологиями (ТРТ), строительство которого начинается во второй половине 2020-х годов. Что будет отличать его от ИТЭР и других реакторов-предшественников — в инфографике Naked Science.

© «Росатом»

К реактору ИТЭР так и хочется применить определение «самый-самый»: это самый большой термоядерный реактор в истории, он призван добиться самого значительного превышения выхода энергии от слияния ядер над энергией, затрачиваемой на это слияние. Но «чемпионские» титулы не приходят без серьезной платы. За свой уникальный статус ИТЭР платит и исключительно высокой ценой — более 20 миллиардов долларов.

Слева показаны параметры реактора ИТЭР, строящегося во Франции при ключевом участии России. Справа — реактор ТРТ, призванный не ставить рекорды по температуре плазмы, а применить технологии, позволяющие сделать термоядерные реакторы практичнее / © «Росатом»

Альтернатива этому подходу «самого-самого» — российский ТРТ, проектирование которого активно приближается к завершению. Строительство начнется в 2020-х годах, а к середине 2030-х на нем планируют осуществить его физический пуск. В отличие от ИТЭР, теперь не придется строить новое здание: ТРТ смонтируют в Троицке (Новая Москва) в уже существующем здании. Несмотря на радикально меньшие размеры (на инфографике), его возможности будут как минимум сравнимы.

Если вы хотите узнать еще больше о ТРТ — мы подробно расспросили его ключевого разработчика в отдельном интервью.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
11 декабря, 15:42
Адель Романова

Хаос в начале истории Солнечной системы объяснили влиянием неизвестного объекта

Недавние расчеты показали, что небольшую вытянутость и наклон орбит планет-гигантов Солнечной системы лучше всего объясняет появление в ней массивного объекта из межзвездного пространства — свободноплавающей планеты или коричневого карлика. Интересно, что эта версия предполагает изначальное присутствие еще одного мира.

Астрономия
# космос
# планеты-сироты
# Солнечная система
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
11 декабря, 08:00
ТПУ

Какую стратегию выбрать: ученые разработали модель оценки устойчивости технологических лидеров в условиях внешних шоков

Ученые Томского политехнического университета в составе научной коллаборации разработали модель анализа динамики компаний — технологических лидеров, которая учитывает двойственность стратегий лидерства — агрессивную и консервативную и позволяет оценивать устойчивость и динамику показателей фирм-лидеров. Результаты исследования в будущем помогут выстраивать планы стратегического развития предприятий.

ТПУ
# бизнес
# лидерство
# модель
# предприятия
# технологии
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
