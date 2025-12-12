Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Во Франции достраивают международный термоядерный реактор ИТЭР, в проекте которого Россия выступила и инициатором, и поставщиком ключевых компонентов: например, таких, как сверхпроводники, позволяющие магнитам токамака удерживать плазму при температуре до полутора сотен миллионов градусов. Но одновременно с этим проектом в нашей стране работают над национальным проектом токамака с реакторными технологиями (ТРТ), строительство которого начинается во второй половине 2020-х годов. Что будет отличать его от ИТЭР и других реакторов-предшественников — в инфографике Naked Science.

К реактору ИТЭР так и хочется применить определение «самый-самый»: это самый большой термоядерный реактор в истории, он призван добиться самого значительного превышения выхода энергии от слияния ядер над энергией, затрачиваемой на это слияние. Но «чемпионские» титулы не приходят без серьезной платы. За свой уникальный статус ИТЭР платит и исключительно высокой ценой — более 20 миллиардов долларов.

Слева показаны параметры реактора ИТЭР, строящегося во Франции при ключевом участии России. Справа — реактор ТРТ, призванный не ставить рекорды по температуре плазмы, а применить технологии, позволяющие сделать термоядерные реакторы практичнее / © «Росатом»

Альтернатива этому подходу «самого-самого» — российский ТРТ, проектирование которого активно приближается к завершению. Строительство начнется в 2020-х годах, а к середине 2030-х на нем планируют осуществить его физический пуск. В отличие от ИТЭР, теперь не придется строить новое здание: ТРТ смонтируют в Троицке (Новая Москва) в уже существующем здании. Несмотря на радикально меньшие размеры (на инфографике), его возможности будут как минимум сравнимы.

