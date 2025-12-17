Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

В начале XX века бурное развитие овцеводства кардинально изменило баланс сил в Патагонии — географическом регионе в южной части Южной Америки. Фермеры, защищая свои стада, безжалостно истребляли пум (Puma concolor) — главных хищников этих мест, также известных как горные львы. Пумы практически исчезли с побережья Патагонии.

Исчезновение этих животных открыло новые возможности для других видов. Магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus), чьи крупные гнездовые колонии располагались в основном на удаленных островах, получили шанс обосноваться на материке. Птицы начали активно осваивать побережье Аргентины, где больше не угрожали крупные наземные хищники. Колонии росли и процветали на протяжении десятилетий.

В XXI веке ситуация изменилась благодаря природоохранным усилиям. Меры по защите Puma concolor и создание национальных парков позволили им постепенно вернуться в свою бывшую среду обитания. Горные львы снова зашагали по патагонским берегам, но обнаружили там не только привычную добычу — гуанако (Lama guanicoe), родственников лам, но и новую, неожиданную и легкодоступную: тысячи беззащитных пингвинов.

Международная команда биологов и экологов под руководством Митчела Сероты (Mitchell Serota) из Калифорнийского университета в Беркли изучила эту необычную пищевую цепь и представила результаты своего исследования в журнале Proceedings of the Royal Society B. Ученых интересовало, как появление нового источника пищи — пингвинов — меняет поведение Puma concolor, их перемещения по территории и взаимоотношения друг с другом.

Чтобы ответить на поставленные вопросы, Серота и его коллеги наблюдали за животными в национальном парке Монте-Леон с 2019 по 2023 годы. Они оснастили спутниковыми GPS ошейниками 14 пум и тщательно анализировали их передвижения. Ключевым фактором стала то, что пингвины проводят в парке чуть более половины года. Это позволило ученым сравнить поведение Puma concolor в сезон, когда пингвины находятся в парке, и когда их там нет.

Исследователи зафиксировали кардинальные изменения в поведении горных львов. Те особи, которые включали в свой рацион пингвинов, занимали территории меньшего размера по сравнению с теми, кто придерживался традиционной диеты из гуанако. Более того, вокруг колонии пингвинов пумы стали встречаться друг с другом гораздо чаще, что для этих хищников-одиночек нетипично.

«Пингвины, похоже, для пум то же самое, что лосось для бурых медведей. Обильная и легкодоступная пища заставляет хищников терпеть близкое соседство сородичей», — объяснил Серота.

Пума во время охоты на пингвинов / © Gonzalo Ignazi

Пумы обычно охотятся на травоядных животных, которые пасутся на лугах, в лесах и на равнинах, а не на морских птиц, гнездящихся плотными колониями на земле, как пингвины. Это исключительный пример того, насколько гибким может быть поведение крупных хищников.

Авторы исследования показали, что восстановление экосистем — не просто шаг назад в прошлое. Возвращение крупного хищника в среду, которая за время его отсутствия успела измениться, порождает совершенно новые, непредсказуемые связи, способные изменить всю экосистему.

Последствия этих связей еще предстоит оценить. Изменения в охотничьих привычках Puma concolor, основой диеты которых остаются гуанако, могут вызвать масштабные эффекты домино — цепные реакции — во всей экосистеме Патагонии. Беззащитные перед пумами пингвины, сами того не желая, стали новым звеном в этой цепи.

Ученые задаются вопросом: не приведет ли растущее давление со стороны нового хищника к тому, что пингвины снова покинут материк и вернутся на острова в океане? Ответа на этот вопрос пока нет.

Как резюмирует Митчел Серота, восстановление дикой природы в современных, измененных человеком ландшафтах не возвращает экосистемы в прошлое. Оно создает абсолютно новые взаимодействия, которые меняют поведение животных и структуру популяций самым неожиданным образом.

Игорь Байдов 453 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.