  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов
5

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

❋ 3.4

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
пумы и пингвины
В аргентинской Патагонии пумы стали охотиться на пингвинов, чего раньше ученые не замечали / © Gonzalo Ignazi

В начале XX века бурное развитие овцеводства кардинально изменило баланс сил в Патагонии — географическом регионе в южной части Южной Америки. Фермеры, защищая свои стада, безжалостно истребляли пум (Puma concolor) — главных хищников этих мест, также известных как горные львы. Пумы практически исчезли с побережья Патагонии.

Исчезновение этих животных открыло новые возможности для других видов. Магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus), чьи крупные гнездовые колонии располагались в основном на удаленных островах, получили шанс обосноваться на материке. Птицы начали активно осваивать побережье Аргентины, где больше не угрожали крупные наземные хищники. Колонии росли и процветали на протяжении десятилетий.

В XXI веке ситуация изменилась благодаря природоохранным усилиям. Меры по защите Puma concolor и создание национальных парков позволили им постепенно вернуться в свою бывшую среду обитания. Горные львы снова зашагали по патагонским берегам, но обнаружили там не только привычную добычу — гуанако (Lama guanicoe), родственников лам, но и новую, неожиданную и легкодоступную: тысячи беззащитных пингвинов.

Международная команда биологов и экологов под руководством Митчела Сероты (Mitchell Serota) из Калифорнийского университета в Беркли изучила эту необычную пищевую цепь и представила результаты своего исследования в журнале Proceedings of the Royal Society B. Ученых интересовало, как появление нового источника пищи — пингвинов — меняет поведение Puma concolor, их перемещения по территории и взаимоотношения друг с другом.

Чтобы ответить на поставленные вопросы, Серота и его коллеги наблюдали за животными в национальном парке Монте-Леон с 2019 по 2023 годы. Они оснастили спутниковыми GPS ошейниками 14 пум и тщательно анализировали их передвижения. Ключевым фактором стала то, что пингвины проводят в парке чуть более половины года. Это позволило ученым сравнить поведение Puma concolor в сезон, когда пингвины находятся в парке, и когда их там нет.

Исследователи зафиксировали кардинальные изменения в поведении горных львов. Те особи, которые включали в свой рацион пингвинов, занимали территории меньшего размера по сравнению с теми, кто придерживался традиционной диеты из гуанако. Более того, вокруг колонии пингвинов пумы стали встречаться друг с другом гораздо чаще, что для этих хищников-одиночек нетипично.

«Пингвины, похоже, для пум то же самое, что лосось для бурых медведей. Обильная и легкодоступная пища заставляет хищников терпеть близкое соседство сородичей», — объяснил Серота.

пума
Пума во время охоты на пингвинов / © Gonzalo Ignazi

Пумы обычно охотятся на травоядных животных, которые пасутся  на лугах, в лесах и на равнинах, а не на морских птиц, гнездящихся плотными колониями на земле, как пингвины. Это исключительный пример того, насколько гибким может быть поведение крупных хищников.

Авторы исследования показали, что восстановление экосистем — не просто шаг назад в прошлое. Возвращение крупного хищника в среду, которая за время его отсутствия успела измениться, порождает совершенно новые, непредсказуемые связи, способные изменить всю экосистему.

Последствия этих связей еще предстоит оценить. Изменения в охотничьих привычках Puma concolor, основой диеты которых остаются гуанако, могут вызвать масштабные эффекты домино — цепные реакции — во всей экосистеме Патагонии. Беззащитные перед пумами пингвины, сами того не желая, стали новым звеном в этой цепи.

Ученые задаются вопросом: не приведет ли растущее давление со стороны нового хищника к тому, что пингвины снова покинут материк и вернутся на острова в океане? Ответа на этот вопрос пока нет.

Как резюмирует Митчел Серота, восстановление дикой природы в современных, измененных человеком ландшафтах не возвращает экосистемы в прошлое. Оно создает абсолютно новые взаимодействия, которые меняют поведение животных и структуру популяций самым неожиданным образом.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
453 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Магия физики элементарных частиц
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Зажить, чтобы выжить
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Медицинские нейротехнологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Дек
1200
В космос по цене авиабилета
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Андрэ Дави — исследователь Нила
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Регуляторные Т-клетки: иммунитет под контролем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Плата за азот и белок: выделительные системы в живой природе
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Обогащение среды: как развлекают и обучают животных в зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Чекисты на защите столицы
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

    17 декабря, 14:19

  2. Ученые рассчитали, когда может произойти первая серьезная авария на орбите

    17 декабря, 13:40

  3. Ученые выяснили, как превратить вибрации в инструмент управления трещинами в стеклопластике

    17 декабря, 13:00

  4. Зима против смартфона: почему он отключается на морозе и как этого избежать

    17 декабря, 11:36
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Имя Фамилия
6 минут назад
Это из серии "Физики шутят"??? "Полупроводниковые материалы, из которых состоят процессор и память, также меняют свои свойства на морозе, что может

Зима против смартфона: почему он отключается на морозе и как этого избежать

Николай Полушкин
23 минуты назад
Виктор, да нечто не мешает. Просто нет такой горячей необходимости. Сейчас у нас нет такого рынка предоставления космических услуг из-за санкций.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Александр Березин
23 минуты назад
boris, новые болезни никак не могли вызывать рахит. Рахит может быть только от дефицита витамина Д.

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

boris kaganer
28 минут назад
Очень мутное и совершенно не убедительное объяснение. Появление новых болезней влиять могло , а остальное домыслы.

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Александр Березин
41 минута назад
1, большинство астероидов. достигающих этой зоны -- из главного пояса. Чтобы достичь Венеры им нужно примерно вдвое больше энергии, чем чтобы

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

Ьал Белк
46 минут назад
УмяИНФкакОТКРпорталНЗ vkka4itor -_

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Sergei Portenko
1 час назад
Aleks, 19 галактик ребят и не глубина а 4 стена Хаманта Роузбенгера

В Египте построили самую глубокую в мире искусственную гавань

ДмитрийЛеонидович Макаров...
1 час назад
Так каков состав солнечного вещества????

Зонд Parker Solar Probe получил самые четкие изображения солнечного вещества

Aleks Chuikov
2 часа назад
Александр, парсеков

В Египте построили самую глубокую в мире искусственную гавань

1 2
2 часа назад
>у Венеры не могло быть столько столкновений, потому что энергия для ее достижения у астероида намного больше, чем для достижения Земли Если

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

Николай Власов
2 часа назад
Evgenia, здравствуйте! С удовольствием чиатю ваши шотриды (хоть я сам биолог и вирусолог, но физику почему-то люблю с детства) и хотел вам мысль

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Николай Цыгикало
2 часа назад
Дождиков, а может, ускоряющий. Почему именно тормозной. Джет направлен назад по движению. Значит, импульс от него ляжет примерно вдоль скорости,

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Александр Березин
2 часа назад
Дмитрий, согласно работе, молекулярный углерод (который, кстати. вполне может существовать при 2к градусах) -- единственный безусловно

У мертвой звезды нашли планету с атмосферой принципиально нового типа

Станислав Алсаханов
2 часа назад
Все правильно. Зачем заново изобретать велосипед? Когда дешевле скопировать, а затем по возможности улучшить характеристики.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Sascha Froese
3 часа назад
Aleksandr, я живу в Зеленограде и здесь, к сожалению, мало кто понимает, что мы колония Москвы!

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
"в атмосфере PSR J2322–2650 b порядка +630 градусов Цельсия на ночной стороне и более +2000 на дневной стороне" Углерод начинает сублимировать при 3500С. Надо

У мертвой звезды нашли планету с атмосферой принципиально нового типа

Дождиков Антон
3 часа назад
Ничего страшного. Просто ребята дали тормозной импульс для перехода на другую орбиту.

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Сергей
3 часа назад
Александр, пыпа у тебя между ног.

Китай испытал, возможно, первую портативную квантовую радиостанцию для действий в сложной местности

Александр Максимов
3 часа назад
Ruslan, не 19 километров, к 19 световых лет.

В Египте построили самую глубокую в мире искусственную гавань

Ruslan
3 часа назад
Не 19 метров,а 19 километров.

В Египте построили самую глубокую в мире искусственную гавань

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно