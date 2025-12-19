  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин
13

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

❋ 3.9

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
Морские пещеры недалеко от Айя-Напы, Кипр / © Дмитрий Панов

В последние десятилетия научное сообщество активно документирует масштабы пластикового загрязнения Мирового океана, изучая поверхностные воды, пляжи и глубины. Однако сложные и труднодоступные экосистемы, к которым относятся морские пещеры, часто остаются за рамками этих исследований.

Морские пещеры — уникальные экосистемы с особыми условиями освещенности, температуры и гидродинамики. Главная проблема их загрязнения заключается в замкнутом характере. Мусор, попавший внутрь, не может легко вынестись обратно в море: он долгое время сохраняется внутри, создавая резервуар.

Ученые впервые достоверно оценили объем загрязнения морских пещер, обследовав 23 полупогруженные пещеры вдоль побережья Кипра. Результаты исследования опубликовали в журнале Marine Pollution Bulletin. Загрязнение Средиземного моря вызывает особую тревогу из-за его экономической и туристической значимости, а также полузамкнутого характера бассейна.

Кроме того, редкие средиземноморские тюлени-монахи, находящиеся под угрозой исчезновения, используют эти пещеры в качестве убежищ. Эти животные давно адаптировались к жизни именно в таких пещерах, альтернативного места убежища у них нет. Следы загрязнения бассейна Средиземного моря уже находили и раньше. Так, признаки накопления мусора обнаруживали даже во впадине Калипсо, глубина которой превышает 5,1 тысячи метров, — это говорит о значительном антропогенном воздействии даже на самые глубокие зоны водоема.

Исследователи провели детальный анализ найденного мусора, фиксируя не только его количество, но и состав, происхождение, а также закономерности распределения внутри пещер. Оказалось, все 23 пещеры содержали антропогенный мусор. Плотность загрязнения варьировалась от 0,044 до 96 839 предметов на квадратный метр, что стало одним из самых высоких локальных показателей, когда-либо зарегистрированных в морской среде.

Главным загрязняющим материалом оказался пластик: он составил 66% всех находок. Большинство фрагментов представляли собой небольшие кусочки и обломки. По мнению исследователей, основная часть загрязнителей имела морское происхождение, что указывает на рыболовство и судоходство как ключевые источники. Также обнаружили гибридные образования, где пластик спекся с природными смолистыми отложениями на стенах пещер. Так в пещерах появляется новый, крайне стойкий тип загрязнения.

Кроме того, выяснилось, что накопление отходов зависит от физических характеристик пещеры: большая внутренняя площадь и умеренная волновая активность способствуют удержанию мусора. На распределение загрязнения влияет и архитектура пещеры: если она имеет коридорный тип, отходы скапливаются в дальних концах, образуя четкие горячие точки, а в куполообразных пещерах загрязнение распределяется более равномерно.

Таким образом, морские пещеры сталкиваются с серьезной угрозой, становясь резервуарами не только для пластикового мусора, но и для сопутствующих токсичных химических веществ и микроорганизмов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
15 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Искусство Древнего Рима
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Дек
750
Человек как объект генетических исследований
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Инструменты для обучения искусственного интеллекта: как и с чего начать
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Мифы и правда о храпе и здоровье
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
20 Дек
Бесплатно
По следам удивительных арктических экспедиций XVIII — начала XIX вв.
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Астрофизика и космонавтика. Итоги года
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Место жизни во Вселенной и ее ближайших окрестностях
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Астрономы каменного века
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
21 Дек
Бесплатно
Биокосмос
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
18 декабря, 17:00
Андрей Серегин

Употребление жирного сыра и сливок связали со снижением риска деменции

Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.

Медицина
# болезнь
# деменция
# продукты
# сыр
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

    19 декабря, 15:22

  2. Российские ученые подготовили «дорожную карту» для перехода к новому классу адресной терапии рака

    19 декабря, 13:30

  3. Генетический анализ опроверг африканское происхождение известной британки времен Римской империи

    19 декабря, 12:30

  4. Ученые рассказали, какие продукты выбрать зимой, а от каких отказаться

    19 декабря, 11:58
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Chelovek
59 минут назад
Markkuzz, Илон Маск с жиру не бесится, у него может и не быть в кармане и 1$! Но в акциях которых он себе напечатал будут трилионы. Так и ты себе сможешь

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Chelovek
1 час назад
евгений, я живу в Польше, по меркам статистики моя семья живёт ниже черты бедности в метре от дна, но при этом мы полетели отдыхать всей семьёй к

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Александр Березин
1 час назад
Сергей, рекомендации и выводы тут могут быть только одни. Как говорила моя школьная учительница истории "Чем больше вам говорят, что дефолта не

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Александр Березин
1 час назад
Дмитрий, источники у него самые обычные -- Росстат в передаче ВБ, Поэтому то, что он и его команда ошиблись -- совершенно точно. Мораль у этой

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Александр Березин
1 час назад
Ivan, какую статью вы предлагаете читать Александру в данном случае? Отчет -- это не статья, это электронная книжка приличных размеров. Автор ее

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Ю Бобр
2 часа назад
А Украина где?🤣

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Павел Тяпкин
2 часа назад
"...частного астронавта Джареда Айзекмана привели к присяге в качестве нового администратора NASA,..." Привели к присяге??! Реально у них так? У нас тоже

От высадки к форпосту: в США утвердили поэтапный план возвращения на Луну

helg t
2 часа назад
Alexander, это была шутка

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Sergii Stychynskyi
2 часа назад
Уууууу, какая большая экономика у штатов! :))))) То, что у них торговый баланс отрицательный с середины 70-х, сейчас на пол триллиона в год уже, почти 39

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Ivan
2 часа назад
Александр, читайте статьи внимательнее и не делайте поспешных выводов, которые выглядят очень смешно. Top 10% average income: 139773 (PPP €), Bottom 50%: 4340. 139773/4340 = 32.2

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Борис
2 часа назад
Просто в комету на дикой скорости влепился очередной метеорит и вызвал на ней огромное выделение энергии и газа с изменением скорости и

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

gfuatt
3 часа назад
Рома, Конечно наслушавшись Соловьева и остальных пропутинских петушков, естественно же будет такая реакция. А западные вруны только твою мать по

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Станислав Гущин
4 часа назад
Mantra, часто так бывает. Делают на экспорт. Насколько знаю , во Вьетнаме растут в основном специфические сорта кофе, кажется робуста. В кафе

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Станислав Гущин
4 часа назад
Кино, я читал когда-то, что для стран этого региона кофе это ,"пакетик 3в1", это может устаревшая информация , то есть не было кофейной культуры почти.

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Станислав Гущин
4 часа назад
Интересно, что в странах традиционно производящих или потребляющих кофе иногда на первое место выходит чай. Турция , арабы. Сам стараюсь пить

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Краткий пересказ статьи: Некий Том Пикетти что то не так посчитал. Но это не точно, потому что с методикой никто не разбирался и что там у него за

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Ar Ar
4 часа назад
Виталий, тем кто намеренно врал более двух раз нельзя доверять без проверки. К тем кто врал сотни раз - нужно подходить с позиции презумпции вины.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Александр Малашенко
4 часа назад
Andrey, Так там некому обваливаться. Все же еще в 2023 году замерзли без нашего газа и нефти. Я по телеку видел, сначала хомячков сожрали, потом замерзли.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Максим Шляпников
5 часов назад
Александр, Самое главное так и не поняли: "недоумки" у власти полностью выражают чаяния населения.

Тоннелепроходческий щит крупнейшего в мире диаметра преодолел рубеж в 10 километров

Сергей Механик
5 часов назад
Публикация интересная. Но какой вывод и какие рекомендации?

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно