В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
В последние десятилетия научное сообщество активно документирует масштабы пластикового загрязнения Мирового океана, изучая поверхностные воды, пляжи и глубины. Однако сложные и труднодоступные экосистемы, к которым относятся морские пещеры, часто остаются за рамками этих исследований.
Морские пещеры — уникальные экосистемы с особыми условиями освещенности, температуры и гидродинамики. Главная проблема их загрязнения заключается в замкнутом характере. Мусор, попавший внутрь, не может легко вынестись обратно в море: он долгое время сохраняется внутри, создавая резервуар.
Ученые впервые достоверно оценили объем загрязнения морских пещер, обследовав 23 полупогруженные пещеры вдоль побережья Кипра. Результаты исследования опубликовали в журнале Marine Pollution Bulletin. Загрязнение Средиземного моря вызывает особую тревогу из-за его экономической и туристической значимости, а также полузамкнутого характера бассейна.
Кроме того, редкие средиземноморские тюлени-монахи, находящиеся под угрозой исчезновения, используют эти пещеры в качестве убежищ. Эти животные давно адаптировались к жизни именно в таких пещерах, альтернативного места убежища у них нет. Следы загрязнения бассейна Средиземного моря уже находили и раньше. Так, признаки накопления мусора обнаруживали даже во впадине Калипсо, глубина которой превышает 5,1 тысячи метров, — это говорит о значительном антропогенном воздействии даже на самые глубокие зоны водоема.
Исследователи провели детальный анализ найденного мусора, фиксируя не только его количество, но и состав, происхождение, а также закономерности распределения внутри пещер. Оказалось, все 23 пещеры содержали антропогенный мусор. Плотность загрязнения варьировалась от 0,044 до 96 839 предметов на квадратный метр, что стало одним из самых высоких локальных показателей, когда-либо зарегистрированных в морской среде.
Главным загрязняющим материалом оказался пластик: он составил 66% всех находок. Большинство фрагментов представляли собой небольшие кусочки и обломки. По мнению исследователей, основная часть загрязнителей имела морское происхождение, что указывает на рыболовство и судоходство как ключевые источники. Также обнаружили гибридные образования, где пластик спекся с природными смолистыми отложениями на стенах пещер. Так в пещерах появляется новый, крайне стойкий тип загрязнения.
Кроме того, выяснилось, что накопление отходов зависит от физических характеристик пещеры: большая внутренняя площадь и умеренная волновая активность способствуют удержанию мусора. На распределение загрязнения влияет и архитектура пещеры: если она имеет коридорный тип, отходы скапливаются в дальних концах, образуя четкие горячие точки, а в куполообразных пещерах загрязнение распределяется более равномерно.
Таким образом, морские пещеры сталкиваются с серьезной угрозой, становясь резервуарами не только для пластикового мусора, но и для сопутствующих токсичных химических веществ и микроорганизмов.
