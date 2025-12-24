Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей
Склонность искусственного интеллекта к галлюцинациям исследовал научный сотрудник Лаборатории критической теории культуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Растям Алиев. В статье «Алгоритмическая шизофрения: метасимуляционная трансформация реальности в цифровую эпоху» ученый проводит параллель между «галлюцинациями» больших языковых моделей — их склонностью генерировать вымышленные факты — и симптомами психических заболеваний.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Логос».
«Наше общество долго вдохновлялось научной фантастикой и представляло искусственный интеллект как холодного и неэмоционального андроида. Этот образ скорее соответствует диагнозу расстройства аутистического спектра. Однако в реальности нейросети не проявляют себя как носители РАС. Они интерпретируют эмоциональные оттенки текста, создают нечто похожее на когнитивные искажения, — объяснил Растям Алиев. — Убедиться в том, что «пациент» болен, довольно несложно: если попросить искусственного интеллекта отвечать в духе больного шизофренией, то точность его ответов увеличивается, как будто он становится более внимателен к деталям, то есть знакам».
Однако при сложных запросах галлюцинации обостряются: не находя готового ответа, нейросеть комбинирует факты из собственной базы знаний со своей «фантазией». Такой феномен рождает новое научное понятие — метасимулякра — псевдореальности, в которой алгоритмы формируют способы мышления. Ученый считает это еще одним признаком «психических болезней» искусственного интеллекта.
«С одной стороны, продукты искусственного интеллекта созданы на основе реальности, с другой — предвосхищают ее. Сгенерированные нейросетями изображения реальных людей или мест с множеством искажений — это типичный пример метасимулякра», — добавил Растям Алиев.
Отличительная черта искусственного интеллекта — неспособность выявить собственные ошибки. Большие языковые модели всегда уверены в правильности ответа, даже если он далек от реальности. При этом, когда пользователь указывает на неточность, нейросеть начинает приводить аргументы, которые оказываются лишь ее галлюцинациями. Ученый предостерегает: полностью доверять искусственному интеллекту по-прежнему нельзя.
«В современном мире искусственный интеллект становится частью повседневности. К нему обращаются люди, которые нуждаются в психологической помощи, им заменяют сотрудников. Но относиться к нему нужно осторожно. Всегда помните, что ваш собеседник тяжело «болен», перепроверяйте за ним все», — подытожил научный сотрудник Лаборатории критической теории культуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
В перспективе Растям Алиев не исключает возможность создания «чистого» искусственного интеллекта, лишенного склонности к галлюцинациям. Однако путь к этому лежит через глубокое междисциплинарное понимание природы этих «расстройств», которому и посвящена его работа.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Июля, 2015
5 лекарств, спасших человечество
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии