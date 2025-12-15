  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Обучение с подкреплением и генетические алгоритмы

Слушатели узнают, что такое обучение с подкреплением.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
27 декабря, 14:00
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Магистр Computer Science по направлению «Прикладная математика и информатика» Виталий Гребнев рассмотрит концепции и идеи, которые лежат в основе алгоритмов контроля и оптимизации. Слушатели узнают, что такое обучение с подкреплением и при чем тут дрессировка собак, вкусняшки и условный рефлекс, изученный физиологом Павловым. Участники также познакомятся с тем, как работают генетические алгоритмы в симуляции компьютера, основы которых были открыты Дарвином и его исследованиями о переходных видах животных и растений.

Расписание
27
Суббота
Декабрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

15 декабря, 07:48
Александр Речкин
1
# искуственный интеллект
# нейросети
# технологии
Комментарии

