Менее 10 лет назад было объявлено о первой регистрации сигнала, но за это время были получено множество результатов, важных как для астрономии, так и для фундаментальной физики.

Наземная гравитационно-волновая астрономия продолжает развиваться. Кроме того, работают системы пульсарного тайминга для поиска длинноволнового гравитационного излучения. Наконец, на подходе космические проекты. Все это обсудит на лекции астрофизик, профессор РАН Сергей Попов.

