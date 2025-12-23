Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Журналист Анатолий Зак со ссылкой на компанию «Бюро 1440» опубликовал в социальной сети Х снимок тестового спутника «Рассвет», который называют российским аналогом Starlink Илона Маска. Изображение сделал другой космический аппарат с расстояния 800 метров.

Снимок спутника «Рассвет» в космосе / © «Бюро 1440» / Anatoly Zak / Х

Кроме того, Зак привел для сравнения рендер спутника «Рассвет». Изображения показывают, что рендер и снимок почти не отличаются.

Рендер спутника «Рассвет» / © «Бюро 1440» / Anatoly Zak / Х

Ранее в этом году руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что первые серийные аппараты низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной связи «Рассвет» отправятся в космос в декабре 2025 года.

По словам Баканова, поначалу созвездие будет состоять из 350 спутников. Более 250 аппаратов развернут уже к 2027 году, к этому же времени намечен коммерческий запуск сервиса. К 2035-му численность группировки может превысить 900 аппаратов.

Спутники «Рассвет», которые считаются аналогом Starlink американской компании SpaceX, разрабатывает «Бюро 1440». Российские аппараты смогут обеспечить пользователей широкополосным доступом в интернет в любой точке Земли.