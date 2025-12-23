Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом
Журналист Анатолий Зак со ссылкой на компанию «Бюро 1440» опубликовал в социальной сети Х снимок тестового спутника «Рассвет», который называют российским аналогом Starlink Илона Маска. Изображение сделал другой космический аппарат с расстояния 800 метров.
Кроме того, Зак привел для сравнения рендер спутника «Рассвет». Изображения показывают, что рендер и снимок почти не отличаются.
Ранее в этом году руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что первые серийные аппараты низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной связи «Рассвет» отправятся в космос в декабре 2025 года.
По словам Баканова, поначалу созвездие будет состоять из 350 спутников. Более 250 аппаратов развернут уже к 2027 году, к этому же времени намечен коммерческий запуск сервиса. К 2035-му численность группировки может превысить 900 аппаратов.
Спутники «Рассвет», которые считаются аналогом Starlink американской компании SpaceX, разрабатывает «Бюро 1440». Российские аппараты смогут обеспечить пользователей широкополосным доступом в интернет в любой точке Земли.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Международная группа ученых поставила под сомнение более ранние выводы о наличии у спутника Сатурна глобального подледного океана глубиной в сотни километров. Хотя их возражения звучат разумно, они создают загадку: почему столь многие ледяные луны Солнечной системы имеют подледный океан, а Титан — нет? Впрочем, авторы новой работы отметили, что это не мешает ему сохранить водоемы емкостью с Атлантический океан. Они просто будут не совсем обычно распределены.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
