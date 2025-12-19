Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Мировая лаборатория неравенства, содиректором которой работает известнейший современный экономист Тома Пикетти, опубликовала отчет о неравенстве в современном мире. По этим данным выходит, что разрыв в доходах между 50 процентами самых бедных и 10 процентами самых богатых в России за последний десяток лет существенно вырос. Правда, в этой оценке есть неочевидный, на первый взгляд, нюанс.

Тома Пикетти, известный живущий французский экономист, автор бестселлера «Капитал в XXI веке» (2013 год), первым в истории современной экономической мысли обратил внимание на рост концентрации богатств в западном мире в последние полвека у незначительного меньшинства. А также на то, что этот рост настолько опережает рост доходов бедного большинства, что разрыв между доходами богатых и бедных в западных странах возрос до уровня невиданного с 1914 года, а иногда и с XVIII века.

После этого при Парижской школе экономики (которую возглавлял Пикетти) возникла Мировая лаборатория неравенства, куда входит немало именитых экономистов и кроме него. В этом декабре лаборатория представила отчет «Мировой доклад о неравенстве». В нем определенное место отведено и нашей стране.

Доклад утверждает, что 10 процентов наших граждан получают 51 процент от всех доходов (то есть в 5,1 раза больше среднего). В то же время, полагают его авторы, нижние 50 процентов граждан получают лишь 16 процентов от общих доходов (то есть получают в 3,1 раза меньше среднего уровня доходов). Далее документ делает интересный вывод: «Разрыв в доходам между верхними 10 процентами и нижними 50 процентами расширился с 27 раз [с 2014 года] до 32 раз [в 2024 году]». Это чрезвычайно резкий рывок в неравенстве — сразу на 18,5 процентов.

Интересно, что цифра 32 в докладе появляется как бы из ниоткуда. Если 50 процентов получают 16 процентов доходов (в 3,1 раза меньше среднего), а 10 процентов получают 51 процента дохода (в 5,1 раз больше среднего), то разрыв в доходах между этими двумя группами должен быть 3,1х5,1, то есть примерно 16 раз. Это вдвое меньше указанной цифры. Иными словами, при подготовке публикации была допущена ошибка, которая привела к двухкратному завышению уровня неравенства в России в 2024 году.

График из доклада вызывает некоторые вопроса. Как измерялась разница в доходах для советского времени, когда верхи общества отоваривались в «Березке», а население в обычных магазинах, где резко различались цены и ассортимент? Почему, как отмечает подпись к графику, сравнение сделано до учета подоходного налога, который уменьшает разрыв? / © wir2026.wid.world/methodology

Если сравнить цифру такого разрыва между доходами одной десятой самых богатых и половины самых бедных, то на первый взгляд соотношение в 16 выглядит благоприятным. Допустим, для Германии оно, по докладу, 20, а для США — и вовсе 34,6. К сожалению, внимательный анализ цифр отчета показывает, что по всем странам там допущена точно такая же ошибка, как и с Россией — то есть разрыв в доходах везде удвоен относительно реального. С учетом этой поправки неравенство в России ниже, чем в США (разрыв доходов 16 против 17,3 в Штатах), но выше, чем в Германии (разрыв 16 против 10).

Увы, из документа практически невозможно понять, какова динамика неравенства в России. Если верить докладу на слово, в 2014 году разрыв был равен 27. Если это так, то он сильно упал. Но неясно, шли ли расчеты по 2014 году с той же ошибкой удвоения, что и по 2024 году. Если это так, то неравенство не уменьшилось.

Рост неравенства в рамках экономической концепции Пикетти, создает огромные проблемы для современной экономики. Наиболее богатые не могут создать достаточно массовый спрос на товары, поскольку таких людей физически мало. В итоге они склонны копить деньги, а не тратить их. Соответственно, значительная часть средств выводится из сектора потребления, снижая его потенциальный уровень. Это должно негативно влиять и на рост ВВП. Экономист предложил бороться с этим с помощью налогов, эффективно снижающих количество имущества и доходов у наиболее богатых. Однако на практике такие меры ведут к снижению экономического роста, поскольку средства из стран с большими налогами на богатых могут перетекать туда, где такие налоги меньше.

