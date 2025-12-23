  • Добавить в закладки
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов
3

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

❋ 5.5

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
квазизвезда
Квазизвезда — гипотетический тип чрезвычайно массивных объектов, которые могли существовать на очень раннем этапе развития Вселенной. Международная команда астрономов получила данные, которые подтверждают гипотезу о существовании таких объектов / © Shutterstock, Nazarii_Neshcherenskyi

После запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб» в 2021 году астрономы получили возможность заглянуть в самую раннюю эпоху истории Вселенной — первый миллиард лет после ее рождения. Именно тогда заметили странные объекты, которые сразу выбились из привычной картины. Они выглядели как очень компактные, яркие и при этом красные источники света. В современной Вселенной ничего похожего рядом с нами нет.

Объекты получили неофициальное название «маленькие красные точки» (Little Red Dots). Первые попытки объяснить их природу сводились к двум версиям. Одни ученые предполагали, что перед ними сверхмассивные черные дыры, окруженные плотными облаками пыли. Другие считали их галактиками с аномально высокой плотностью звезд. Однако спектр излучения, который фиксировал телескоп, плохо вписывался в обе гипотезы.

Когда телескоп «Джеймс Уэбб » смотрел на эти «маленькие красные точки», он видел не просто яркость, а то, как именно распределен свет. Регистрировал излучение внешней оболочки (поверхности излучающей газовой сферы). Ученые сравнивают это с «отпечатком пальца» объекта.

У звезд этот «отпечаток» очень ровный. Звезда светит как один цельный раскаленный шар — у нее есть поверхность, и свет излучается почти одинаково на разных длинах волн. Поэтому спектр выглядит гладким, без резких всплесков.

У галактик все иначе. Галактика — это своего рода «смесь» из звезд, облаков газа, пыли и часто черной дыры в центре. Каждый из этих компонентов светит по-своему. В результате спектр получается неровным, с множеством пиков и провалов.

Проанализировав спектр излучения «маленьких красных точек», исследователи заметили, что он слишком «аккуратный»: словно телескоп смотрит на одну огромную звезду, а не на сложную систему из миллиардов объектов.

Поэтому «маленькие красные точки» очень быстро стали одной из главных загадок эпохи «Джеймса Уэбба» — первой крупной аномалией, которая показала, что ранняя Вселенная могла быть устроена совсем не так, как ожидали специалисты.

В начале 2025 года международная группа астрономов под руководством Анны де Грааф (Anna de Graaff) из Гарвардского университета в США выдвинула альтернативную гипотезу. Ученые предположили, что «маленькие красные точки» — не галактики и не привычные черные дыры, а гигантские газовые сферы, внутри которых скрывается активно растущая черная дыра, так называемые квазизвезды

Механизм их свечения иной, чем у обычных звезд. В отличие от обычных светил, питающихся за счет ядерного синтеза в своих ядрах, энергия квазизвезды, предположительно, поступает из материала, падающего в черную дыру. То есть вещество из огромной газовой оболочки падает на центральную черную дыру, и в процессе этого высвобождается колоссальное количество энергии. 

Эта энергия раскаляет окружающий газ, заставляя весь «шар» светиться: суммарная светимость может превышать солнечную в миллиарды раз. В итоге наблюдается объект, внешне похожий на звезду, но работающий на принципиально другой «фабрике энергии».

Теперь, проанализировав самую большую на сегодня выборку из более чем сотни «маленьких красных точек», команда де Грааф пришла к выводу, что модель с квазизвездой лучше всего объясняет эти объекты. 

квазизвезда
Сравнение размеров квазизвезды с несколькими известными гигантскими звtplfvb, которые занесены в список крупнейших известных светил, включая R136a1, Ригель, Пистолет, Бетельгейзе, VY Большого Пса и Stephenson 2-18 / © Wikimedia

Астрономы изучили, как меняется яркость света от «маленьких красных точек» при разных частотах, и поняли, что спектр их излучения почти идеально соответствует излучению так называемого абсолютно черного тела — воображаемой идеальной поверхности, способной полностью поглощать падающее на нее электромагнитное излучение и при этом испускать излучение любой частоты. Речь идет о форме спектрального распределения (спектральная плотность энергии), а не о том, что объекты физически представляют собой идеальные черные тела. 

Иными словами, спектр излучения «маленьких красных точек» похож на спектр излучения звезды и отличается от «пиковых» спектров галактик, где свет испускается множеством отдельных источников.

В сентябре 2025-го де Грааф и ее коллеги открыли объект из группы «маленьких красных точек», выделяющейся особенно резким пиком излучения на определенной частоте, который никак не удавалось объяснить ни стандартными моделями галактик, ни моделями черных дыр. Речь идет об источнике RUBIES-UDS-154183. Этот случай стал еще одним аргументом в пользу новой гипотезы.

Однако самый сложный вопрос — как окончательно доказать, что в центре этих светящихся шаров действительно скрывается черная дыра? Ученые напрямую не наблюдают саму квазизвезду и не видят, что происходит внутри нее. Центр объекта закрыт очень плотной газовой оболочкой, которая непреодолима для видимого света.

Главный аргумент — колоссальная яркость, которую трудно объяснить без участия черной дыры. Объект поглощает вещество и в процессе этого выделяется огромное количество энергии, которое нагревает окружающий газ. В результате газовая оболочка разогревается и начинает светиться, как огромный шар.

Один из способов подтвердить природу объекта — изучить, как меняется его яркость со временем. Активно питающиеся черные дыры часто «мерцают» — их яркость может меняться в течение месяцев или даже дней. Но для «маленьких красных точек» таких быстрых вариаций яркости обычно не находят. На текущий момент автором исследования доступно слишком мало времени для наблюдений на телескопе «Джеймса Уэбба, чтобы можно было отследить долгосрочные изменения.

В этом случае на помощь астрономам пришел эффект, предсказанный теорией относительности Эйнштейна — гравитационное линзирование. 

Примеры «маленьких красных точек» на снимках ранней Вселенной, сделанных с помощью обсерватории «Джеймс Уэбб»
Примеры «маленьких красных точек» на снимках ранней Вселенной / © Jorryt Matthee et al, 2024

Исследовательская группа под руководством Фенву Сана (Fengwu Sun) из Гарвардского университета обнаружила одну из «красных точек», свет от которой на пути к Земле был искривлен и усилен гравитацией массивной галактики, оказавшейся на линии наблюдения. Эта гравитационная линза помогла создать четыре отдельных изображения одного и того же объекта. Поскольку свет шел до нашей планеты разными путями, ученые получили четыре «снимка» яркости в разные моменты времени.

Эти данные показали изменения яркости, напоминающие пульсации звезд, но с куда большей шириной колебаний. Такой результат снова согласуется с моделью квазизвезд.

Правда, некоторые эксперты предупредили, что к результатам исследования команды де Грааф следует относиться с осторожностью. По мнению специалистов, вариации яркости можно объяснить и другими причинами, а данных пока недостаточно для окончательного вывода.

Подробнее с работой де Грааф и ее коллег можно ознакомиться в статье, выложенной на сайте препринтов Корнеллского университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
457 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Инна Болдова
3 минуты назад
Роман, никогда в жизни не было потери интереса к русскому языку и наших литературных классиков никто никогда не превзойдет. Зарубежом очень даже

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Инна Болдова
8 минут назад
Dmitri, однако люди друг друга понимают в нашей стране и не только в нашей благодаря русскому языку, а кто уж как считает его родным или нет, это сугубо

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Инна Болдова
12 минут назад
Виктор, добрый день, многие говорят на русском языке, а вот кто считает его родным языком эта информация доступна только после исследований и

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Инна Болдова
14 минут назад
Steel, день добрый, у Вас есть официальные данные статистических опросов населения РФ?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Dmitri Tarasov
33 минуты назад
Artem, Вы похоже Прибалтику только на картинках видели ....

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Николай Пикула
58 минут назад
Сергей, народ один, правители разные. Сравни ГДР и ФРГ.

Южная Корея представила ключевые технологии для второго по скорости поезда в мире

Александр Алексеев
1 час назад
Сомнительно, что это сказал именно астрофизик... Элементарные вещи то должен знать... На счет нанесения сообщения лазером - технологически сложно,

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Сергей Дусаков
2 часа назад
Василис, понятно, здесь даже психиатрия беспомощна. Всё говорят: Россия слабая, в России бардак. Но боятся отправить полк натовских солдат, чтобы

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Виктор Дорн
2 часа назад
Декабрь почти закончился. Когда?

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Сергей Механик
2 часа назад
Южная Корея лидирует во многих областях. Странно, что Северная значительно отстаёт. Вроде бы один народ.

Южная Корея представила ключевые технологии для второго по скорости поезда в мире

Филипп Бондаренко
2 часа назад
А почему РФ только шестое место, если 136 миллионов это также более чем 90% населения как в Китае который на первом?

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Naik
3 часа назад
Владимир, небесную твердь 😄? Это что-то из разряда "семи небес"?

Новый глава NASA расставил приоритеты в космической программе США

Василис Бо
3 часа назад
Плюсую

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Василис Бо
3 часа назад
Факт

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Василис Бо
3 часа назад
Это только у оголтелых поцреотов все живут за границей. И эти поцреоты в упор не видят тотального бардака в рашке

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Naik
4 часа назад
Поскорее бы туда вернулись, чтобы шапочники с фольгой на голове наконец то успокоились

Новый глава NASA расставил приоритеты в космической программе США

Naik
4 часа назад
Чебупель, я слышал, что там огромное количество диалектов, вот что пишет гугл: Да, это правда: китайский язык сильно различается в разных регионах

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Naik
4 часа назад
Valentin, я вот например кавказец, Ингуш.Знаю и владею русским языком, не редко на нем общаюсь, но это не делает для меня и для 99.9% жителей Ингушетии ,и

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Darkhan Abdrakhmanov
4 часа назад
yyy, в статье указаны два популярных языка китая и два индии, и там и там более 50 L1 языков

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

евгений Русский
4 часа назад
Samual, Да ладно успокойся, тут явно таких как ты посчитали. Которые из за границы пишут, что они живут в России.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

