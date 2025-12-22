Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Прогноз: самые ценные частные компании мира в 2026 году

Частные рынки все чаще формируют оценки, которые раньше были привилегией лишь крупнейших публичных корпораций. От космических исследований до искусственного интеллекта — ведущие частные компании сегодня превратились в настоящие экономические сверхдержавы.

Прогноз: самые ценные частные компании мира в 2026 году / © World Visualized

Согласно недавнему рейтингу еженедельного американского финансового журнала Barron’s, десять самых дорогих частных компаний мира в совокупности аккумулируют несколько сотен миллиардов долларов рыночной стоимости.

На вершине списка находится SpaceX — амбициозная космическая компания под руководством самого богатого человека в мире Илона Маска. Ее оценка достигает 800 миллиардов долларов.

Этот стремительный рост, подпитываемый расширением спутниковой сети широкополосного интернета Starlink и общим инвестиционным энтузиазмом вокруг космических технологий, выводит SpaceX далеко вперед по сравнению с другими стартапами-тяжеловесами и подогревает слухи о возможном выходе компании на первую публичную продажу акций общества в 2026 году.

Вплотную за ней следует OpenAI — создатель ChatGPT и один из ключевых игроков в сфере искусственного интеллекта. Оценка OpenAI колеблется в районе 500 миллиардов долларов после рекордной сделки по продаже акций на вторичном рынке, организованной при участии крупных институциональных инвесторов, включая SoftBank, Thrive Capital и Dragoneer Investment Group. Этот шаг стал переломным моментом для доверия частного рынка к генеративному ИИ и в начале года ненадолго вывел OpenAI в статус самой дорогой частной компании мира.

Китайский технологический гигант ByteDance — материнская компания TikTok и один из ведущих мировых игроков в сегменте социальных приложений — также занимает место в верхней части рейтинга с оценкой около 480 миллиардов долларов, наглядно демонстрируя глобальную географию частных корпоративных гигантов.

Быстрый взлет ИИ-стартапов, таких как Anthropic и xAI, подчеркивает продолжающуюся гонку инвесторов за технологиями машинного интеллекта. Anthropic привлекла значительную поддержку благодаря своим ориентированным на безопасность моделям ИИ, тогда как xAI обеспечила многомиллиардное финансирование для расширения инфраструктуры и привлечения ведущих специалистов.

Эти компании, наряду с Databricks, чья оценка недавно выросла до 134 миллиардов долларов, отражают высокий интерес венчурных и частных инвестиционных фондов к бизнесам, способным коммерциализировать технологии нового поколения.

Кроме того, уже состоявшиеся финтех-компании — такие как Stripe и Revolut — сохраняют высокие оценки благодаря развитию глобальных цифровых платежей и банковских инноваций, в то время как провайдер финансовой инфраструктуры Binance остаётся одной из крупнейших частных структур в криптовалютной экосистеме.

Публикация этого рейтинга совпала с периодом беспрецедентного притока капитала на частный технологический рынок. Только инвестиции в ИИ-стартапы в 2025 году обеспечили почти половину всего частного финансирования, что наглядно подчеркивает непропорционально большое влияние этого сектора на формирование частных оценок.