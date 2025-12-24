  • Добавить в закладки
Андрей Привалов

Андрей Привалов
Андрей Привалов
24 декабря, 10:07
Рейтинг: +27
Посты: 139

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем и винтом выполнил первый полет

В России стартовали летные испытания самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.

Сообщество
# авиация
# Россия
# самолёты
# технологии
Самолет «Байкал» с российским двигателем и винтом выполнил первый полет / © Минпромторг России
Самолет «Байкал» с российским двигателем и винтом выполнил первый полет / © Минпромторг России

«Байкал» — легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, предназначенный для замены морально устаревшего советского Ан-2.

 © Минпромторг России

Крейсерская скорость «Байкала» составляет примерно 300 километров в час. Максимальная дальность полета — 3000 километров. Базовая версия рассчитана на перевозку девяти пассажиров.

В середине мая 2025 года вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством самолета «Байкал» «зашла в тупик», а малая авиация в России «практически рухнула». Однако Минпромторг опроверг заявление чиновника, сообщив, что 9 апреля 2025 года с «Уральским заводом гражданской авиации» (УЗГА) заключили госконтракт на выполнение работ по созданию самолета «Байкал».  

Стоит отметить, что двигатель ВК-800 ранее успешно прошел испытания в составе летающей лаборатории Як-40. Запуск «Байкала» в серийное производство запланирован на конец 2026 года. 

23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
23 декабря, 10:17
Максим Абдулаев

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.

Биология
# акулы
# Палеонтология
# эволюция
22 декабря, 11:17
ПНИПУ

Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

ПНИПУ
# воздух
# здоровье
# квартира
# технологии
# увлажнители воздуха
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Последние комментарии

ALEKSANDROV
10 минут назад
Julia, Эти страны должны другим странам деньги которые брали в кредит у более богатых стран на закрытия своих вопросов или развития. Иногда когда

Инфографика: госдолг стран по всему миру

RusAnn
44 минуты назад
Я рад что хорошо разговариваю на русском языке .мой родной язык узбекский. Английский язык мне ненужен Нет англичан рядам а русских многа рядам

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Юрий Багов
57 минут назад
Подробнее бы, что именно там мешало - "фермент ... буксовал на старте из-за физических препятствий на молекуле ДНК"

Многоклеточные превратили случайную заминку при чтении ДНК в механизм синхронизации

Николай Цыгикало
57 минут назад
Было вроде раньше? Сдвинули вправо? С, Китаем заключили договор о реакторе в мае прошлого года. Там какие-то сроки чуть поменьше звучали. Или я

Первую российскую лунную электростанцию запланировали построить к 2036 году

Андрей Степанов
2 часа назад
Сергей, позволяют ли они это вопрос и позволяют ли технические возможности. Zumwalt тоже расписывали как чудо чудесное, а на выходе пшик. Имхо делать

Трамп объявил о постройке десятков «линкоров» класса «Трамп». С лазерами и рельсотронами

Julia Lew
2 часа назад
Eternal, да кто там знает ,чем эти деньги обеспеченны,чем нет? Кто вообще в этом во всем разбирается? И каким образом должны быть обеспеченны деньги?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Андрей Степанов
2 часа назад
Foxtrot, штатный движок на нем АЛ-41Ф1, на тех что первая серия по контракту 2019 года. Первая эскадрилья уже давно на боевом дежурстве, их уже штук 50

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Julia Lew
2 часа назад
Какой гос.долг??? Кому все эти страны должны? У кого они занимали? Что за ересь? Луне должны или другой планете? И вообще ,что за дребедень- гос.долг?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Инна Болдова
2 часа назад
Станислав, а что Вы делаете в России? Если Россия не Родина?))

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Торч
2 часа назад
Чё за список такой? Где Nvidia, которая сейчас стоит больше 4 трлн бакинских?

Прогноз: самые ценные частные компании мира в 2026 году

Konstantin Skorik
3 часа назад
Илья, не обессудьте, сударь. Займите пару триллионов до получки?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Тайный Господин
3 часа назад
Виктор, к 2027г, читать когда научишься, ты тупой?

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Николай Цыгикало
3 часа назад
Вот что значит государственная поддержка частной космонавтики. Ведь даже у этой возвращаемой ступени Long March 12A двигатели делают две частные

Китай впервые запустил частично многоразовую ракету Long March 12A

Алишер Абдукулов
4 часа назад
Под фотографией сравнения размеров звёзд, у Вас ошибка. Слово звёзды написано на латинской раскладке

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

евгений Русский
4 часа назад
Seva, Что значит забей? Он на зарплате сидит. Поэтому пусть работает, а то будет сидеть нихрена ни делать, деньги получать и думать как он хорошо

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Eternal Eternity
6 часов назад
VALID, когда ты печатаешь ничем необеспеченные деньги то ты их просто "берёшь в долг" у Центрального Банка. Например во времена горбачёва баловались

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Seva
7 часов назад
евгений, забей он на жизнь обиженный, работает сосалкой у мигрантов отсасывает, и завидует им что они на пособии сидят, а в интернет идёт пар

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Seva
7 часов назад
Samual, о нет коленостояние, это ваш удел на коленях стоять, уже в школах это практикуете и на улице

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

евгений Русский
8 часов назад
Samual, И? Я так и написал.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Николай Цыгикало
8 часов назад
Kostya, не думаю, что ваши прогнозы верны. Даже на высоте 350 км МКС испытывала максимальное снижение за всю историю своего полёта 400 м в сутки. Это 146 км

Обреченный аппарат Starlink запечатлели на орбите

