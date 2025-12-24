Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем и винтом выполнил первый полет

В России стартовали летные испытания самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.

Самолет «Байкал» с российским двигателем и винтом выполнил первый полет / © Минпромторг России

«Байкал» — легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, предназначенный для замены морально устаревшего советского Ан-2.

© Минпромторг России

Крейсерская скорость «Байкала» составляет примерно 300 километров в час. Максимальная дальность полета — 3000 километров. Базовая версия рассчитана на перевозку девяти пассажиров.

В середине мая 2025 года вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством самолета «Байкал» «зашла в тупик», а малая авиация в России «практически рухнула». Однако Минпромторг опроверг заявление чиновника, сообщив, что 9 апреля 2025 года с «Уральским заводом гражданской авиации» (УЗГА) заключили госконтракт на выполнение работ по созданию самолета «Байкал».

Стоит отметить, что двигатель ВК-800 ранее успешно прошел испытания в составе летающей лаборатории Як-40. Запуск «Байкала» в серийное производство запланирован на конец 2026 года.