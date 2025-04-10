Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый глава NASA рассказал, каким он видит путь США к Луне и Марсу
Спекуляции о закрытии Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США проектов SLS+Orion и их замене на Starship оказались верными и неверными одновременно. План Джареда Айзекмана, руководителя агентства, выглядит странным гибридом сразу всех возможных американских космических программ. Пока не ясно, не помешает ли сочетание одновременной лунной и марсианской гонок успеху последней.
В 2024 году стало известно, что NASA возглавит необычный руководитель — Джаред Айзекман, миллиардер и командир первого в истории частного экипажа космического корабля, а также первый член частного космического экипажа, вышедший в открытый космос в скафандре. Тогда же в прессу просочились данные о том, что Айзекман против непроизводительной траты денег на ракету SLS и корабль Orion, которые NASA заказало для возвращения американских астронавтов на Луну. Программа стоила десятки миллиардов долларов, а каждый пуск корабля Orion на ракете SLS оценивают в 4,1 миллиарда долларов.
Кроме этого, Илон Маск ранее отметил, что «останавливаться на Луне» Соединенным Штатам не нужно. Куда рациональнее лететь к более интересной цели — Марсу. Из этих его слов, а также учитывая тесные связи бизнесмена с Джаредом Айзекманом, два раза летавшим в космос на кораблях SpaceX, многие в Штатах сделали вывод, что лунную программу страны свернут в пользу марсианской.
Теперь Айзекман выступил перед членами комитета по торговле, науке и транспорту сената США и ответил на их вопросы о будущем космической программы. Он заявил, что не планирует сворачивать проекты SLS и Orion прямо сейчас: это наиболее быстрый путь продолжить лунную программу, хотя в долгосрочной перспективе и не самый эффективный.
Члены комитета спросили, как администратор NASA планирует делить средства и силы агентства между лунной и марсианской программами. Айзекман сослался на усилия КНР в высадке человека на Луну к 2030 году и заявил, что США не могут позволить Китаю опередить их в этом десятилетии. Американских астронавтов, по его мнению, надо вернуть на Селену до того, как там высадятся китайцы.
Глава комитета, сенатор от республиканцев Тед Круз настаивал на важности не просто возвращения на Луну, но и создания базы — сперва на окололунной орбите, а потом и на поверхности естественного спутника. Айзекман дипломатично ушел от ответа на вопрос, планирует ли он окололунную станцию, которую NASA задумало много лет назад. В вопросе о долговременной базе на Луне он тоже был осторожен, отметив, что долгосрочным приоритетом агентства будет высадка астронавтов на Марсе.
Это заканчивает спекуляции в среде отраслевых наблюдателей о якобы сворачивании лунной программы «Артемида» в пользу экспедиции на Марс. Получается, новый руководитель NASA нацелен сделать американцев и первыми на Луне в 2020-х, и первыми на Марсе в 2030-х. Одновременно Айзекман не обозначил никаких крупных сокращений в структуре агентства, хотя ранее об их необходимости открыто говорили. У NASA десяток полевых центров в разных штатах США, что неплохо для наращивания числа рабочих мест, но избыточно с точки зрения задач, стоящих перед организацией.
Множество полевых центров унаследованы организацией от эпохи фон Брауна, когда там самостоятельно проектировали корабли и ракеты. В наше время перспективные корабли и ракеты разрабатывает SpaceX, а проекты с родословной от NASA (SLS и Orion) бесперспективны. Судя по словам Айзекмана, их будут использовать лишь в ближайшие годы (2026-2027-е) для как можно более оперативного возвращения на Луну. Затем нужда в них отпадет в силу огромной цены и ограниченных возможностей.
Сенаторы-демократы на встрече с будущим главой агентства пытались выяснить степень скоординированности его планов с проектами SpaceX. Айзекман в ответ констатировал, что не обсуждал это с Маском. Однако он не ответил на вопрос, присутствовал ли Маск на его встрече с Трампом в момент назначения Айзекмана на новый пост.
Выступление оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, новый руководитель NASA действует как умелый политик, избегая конфликта с сенатом, откровенно лоббирующим дополнительные траты в космической отрасли. С другой — будет сложно выполнить одновременно крайне амбициозные планы по возвращению на Луну и подготовку к полету на Марс. Это довольно дорого, особенно без урезания откровенно неэффективных и при этом слишком дорогих программ SLS (за коррупционную составляющую ее давно прозвали Senate Launch System), Orion и множества полевых центров NASA.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенным по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Астроном Дэвид Киппинг использовал данные по последнему общему предку всего живого, чтобы сделать неожиданный вывод: жизнь возникла на нашей планете очень рано и самостоятельно, а не была занесена извне. Если это так, то ее возникновение должно быть достаточно частым событием. По крайней мере, на экзопланетах, по параметрам близким к Земле.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенным по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Чем отличается аккумулятор от накопителя энергии и зачем нам вообще ее хранить
Пытки в Северной Корее
Лабораторные люди
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии