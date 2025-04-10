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2 часа назад
Александр Березин
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Новый глава NASA рассказал, каким он видит путь США к Луне и Марсу

4.3

Спекуляции о закрытии Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США проектов SLS+Orion и их замене на Starship оказались верными и неверными одновременно. План Джареда Айзекмана, руководителя агентства, выглядит странным гибридом сразу всех возможных американских космических программ. Пока не ясно, не помешает ли сочетание одновременной лунной и марсианской гонок успеху последней.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# Марс
# США
Новый глава NASA рассказал, каким он видит путь США к Луне и Марсу – иллюстрация к материалу на Naked Science
Джаред Айзекман на слушания в профильном комитете Сената / © NASA, Bill Ingalls

В 2024 году стало известно, что NASA возглавит необычный руководитель — Джаред Айзекман, миллиардер и командир первого в истории частного экипажа космического корабля, а также первый член частного космического экипажа, вышедший в открытый космос в скафандре. Тогда же в прессу просочились данные о том, что Айзекман против непроизводительной траты денег на ракету SLS и корабль Orion, которые NASA заказало для возвращения американских астронавтов на Луну. Программа стоила десятки миллиардов долларов, а каждый пуск корабля Orion на ракете SLS оценивают в 4,1 миллиарда долларов.

Кроме этого, Илон Маск ранее отметил, что «останавливаться на Луне» Соединенным Штатам не нужно. Куда рациональнее лететь к более интересной цели — Марсу. Из этих его слов, а также учитывая тесные связи бизнесмена с Джаредом Айзекманом, два раза летавшим в космос на кораблях SpaceX, многие в Штатах сделали вывод, что лунную программу страны свернут в пользу марсианской.

Теперь Айзекман выступил перед членами комитета по торговле, науке и транспорту сената США и ответил на их вопросы о будущем космической программы. Он заявил, что не планирует сворачивать проекты SLS и Orion прямо сейчас: это наиболее быстрый путь продолжить лунную программу, хотя в долгосрочной перспективе и не самый эффективный.

Члены комитета спросили, как администратор NASA планирует делить средства и силы агентства между лунной и марсианской программами. Айзекман сослался на усилия КНР в высадке человека на Луну к 2030 году и заявил, что США не могут позволить Китаю опередить их в этом десятилетии. Американских астронавтов, по его мнению, надо вернуть на Селену до того, как там высадятся китайцы.

Глава комитета, сенатор от республиканцев Тед Круз настаивал на важности не просто возвращения на Луну, но и создания базы — сперва на окололунной орбите, а потом и на поверхности естественного спутника. Айзекман дипломатично ушел от ответа на вопрос, планирует ли он окололунную станцию, которую NASA задумало много лет назад. В вопросе о долговременной базе на Луне он тоже был осторожен, отметив, что долгосрочным приоритетом агентства будет высадка астронавтов на Марсе.

Это заканчивает спекуляции в среде отраслевых наблюдателей о якобы сворачивании лунной программы «Артемида» в пользу экспедиции на Марс. Получается, новый руководитель NASA нацелен сделать американцев и первыми на Луне в 2020-х, и первыми на Марсе в 2030-х. Одновременно Айзекман не обозначил никаких крупных сокращений в структуре агентства, хотя ранее об их необходимости открыто говорили. У NASA десяток полевых центров в разных штатах США, что неплохо для наращивания числа рабочих мест, но избыточно с точки зрения задач, стоящих перед организацией.

Новый глава NASA рассказал, каким он видит путь США к Луне и Марсу – иллюстрация к материалу на Naked Science
Десять астронавтов, шесть из частных экипажей и четверо из будущих лунных экипажей NASA, присутствовали на заседании / © NASA, Bill Ingalls

Множество полевых центров унаследованы организацией от эпохи фон Брауна, когда там самостоятельно проектировали корабли и ракеты. В наше время перспективные корабли и ракеты разрабатывает SpaceX, а проекты с родословной от NASA (SLS и Orion) бесперспективны. Судя по словам Айзекмана, их будут использовать лишь в ближайшие годы (2026-2027-е) для как можно более оперативного возвращения на Луну. Затем нужда в них отпадет в силу огромной цены и ограниченных возможностей.

Сенаторы-демократы на встрече с будущим главой агентства пытались выяснить степень скоординированности его планов с проектами SpaceX. Айзекман в ответ констатировал, что не обсуждал это с Маском. Однако он не ответил на вопрос, присутствовал ли Маск на его встрече с Трампом в момент назначения Айзекмана на новый пост.

Выступление оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, новый руководитель NASA действует как умелый политик, избегая конфликта с сенатом, откровенно лоббирующим дополнительные траты в космической отрасли. С другой — будет сложно выполнить одновременно крайне амбициозные планы по возвращению на Луну и подготовку к полету на Марс. Это довольно дорого, особенно без урезания откровенно неэффективных и при этом слишком дорогих программ SLS (за коррупционную составляющую ее давно прозвали Senate Launch System), Orion и множества полевых центров NASA.

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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# Марс
# США
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Комментарии

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1 Комментарий
Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
45 секунд назад
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Айзекман все правильно делает. А вот Маск нет. Со своим ДОГЕ он уничтожает систему управления США, экономя при этом сущие копейки, буквально в пределах 1% бюджета США, при этом ставя под угрозу само существование страны и завоевание космоса, что очень печально. Если американцы действительно хотят уменьшить расходы, им следует перестать спонсировать никчемных негрил, которые живут, не работая и не платя налоги уже много поколений. В России то же самое бы не помешало в отношении мигрантов, незаконно получивших за взятки гражданство, натащенных с непонятными целями в страну пыней. От них сейчас пытаются получить хоть какую-то пользу, заставляя заключить контракт и повоевать. Но гораздо лучше было бы, если бы их заставить работать в рамках такой "гражданской мобилизации" - то есть собрать всех и отправить на работу на СЕвера или на стройки народного хозяйства, тот же космодром Восточный достраивать, или Северный Широтный Ход - да мало ли нужд для страны? А пока что они, занимаясь разного рода незаконными бизнесами, вплоть до наркоторговли, не платят ни копейки налогов, но при этом не забывают требовать себе разные плюшки типа бесплатных квартир за деторождение, медобслуживание и обучение в школе для их никчемных выродков, которые только и умеют, что унижать и избивать русских детей. Сами не учатся и другим не дают. При этом эта непонятная пыня-инициатива по натаскиванию в страну никчемных мигрантов создает нехилую нагрузку на бюджет, что вызывает снижение финансирования и пенсий для русских пенсов, и снижение финансирования космической программы России, что особенно плохо.
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