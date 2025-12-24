  • Добавить в закладки
24 декабря, 11:00
Evgenia Vavilova
5

Физики объяснили одновременное существование магнетизма и сверхпроводимости

❋ 4.2

Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.

© kjpargeter
© kjpargeter

Сверхпроводимость и магнетизм — свойства вещества, возникающие из-за особенностей поведения электронов в материале. Объект будет магнитом, если у него есть собственное магнитное поле, образующееся из-за примерно одинаковых спинов электронов в веществе. Сверхпроводник определяют как вещество, в котором электроны могут двигаться без трения, например, объединяясь в куперовские пары.

Долгие годы ученые считали, что магнетизм и сверхпроводимость не могут сосуществовать в одном материале: магнитное поле может разрывать связи между куперовскими парами, есть эффект Мейснера — при переходе в сверхпроводящее состояние проводник полностью вытесняет из себя магнитное поле или «пускает» его внутрь в особом виде — как вихри Абрикосова.

Но в начале 2025 года две исследовательские группы опубликовали статьи о материалах, в которых одновременно регистрируются и сверхпроводимость, и магнетизм. Первым оказался ромбоэдрический графен (состоящий из четырех или пяти слоев графена), вторым — дителлурид молибдена (MoTe₂). В обоих случаях использованные образцы настолько тонкие, что ученые считают их двумерными.

Исследователи предположили, что совместить сверхпроводимость и магнетизм могут квазичастицы — энионы. Их существование предсказали в 1980-х, а во время разработки теоретического описания поведения энионов ученые выдвинули теорию, что в присутствии магнетизма квазичастицы должны иметь возможность проявлять сверхпроводимость.

Теперь, когда ученые такие материалы нашли, потребовалось описание происходящих в этих материалах процессов. Команда физиков из Массачусетского технологического института в США смогла его предложить. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые уже знали, что для дителлурида молибдена интересующее их состояние вещества сопровождалось дробным квантовым эффектом Холла, при котором электроны в материале дробились на энионы.

«Когда в системе есть энионы, происходит следующее: каждый энион может пытаться двигаться, но его движение „фрустрировано“ присутствием других энионов. Эта „фрустрация“ возникает, даже если энионы находятся чрезвычайно далеко друг от друга. И это чисто квантовомеханический эффект», — рассказал первый автор статьи Сентил Тодадри (Senthil Todadri).

Физикам пришлось искать условия, при которых энионы могли бы вырваться из этого состояния «фрустрации» и двигаться как единый макроскопический поток.

Исследователи смоделировали условия возникновения этого эффекта в MoTe₂ и проследили за преобразованиями электронов. Если энионы в основном несли заряд в ⅓ заряда электрона, то система оказывалась «фрустрирована» и показывала металлическую проводимость. А если большинство энионов обладали ⅔ заряда электрона, материал должен проявлять сверхпроводящие свойства. Ученые сообщили, что это совершенно другой механизм образования сверхпроводника — относительно куперовских пар.

В статье физики рассказали, что сверхпроводящие энионы возникают при определенной электронной плотности, а при их первом появлении в случайных местах материала спонтанно возникают вихри сверхпроводящего тока с новыми для учеными паттернами. Такое поведение отличается от обычных сверхпроводников, и именно его экспериментаторы смогут искать для подтверждения опубликованных расчетов.

«Если наше объяснение через энионы верно для MoTe₂, это открывает дверь для изучения нового вида квантовой материи, которую можно назвать энионной квантовой материей. Это станет новой главой в квантовой физике. Но потребуется еще множество экспериментов, прежде чем можно будет говорить о подтверждении нашей теории», — подытожил Тодадри.

Evgenia Vavilova
150 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Комментарии

Последние комментарии

Ибрагим Амзеев
4 минуты назад
Торч, читать видимо не дано. Или с логикой проблемы. Либо и с тем и с тем.

Прогноз: самые ценные частные компании мира в 2026 году

ALEKSANDROV
29 минут назад
Julia, Эти страны должны другим странам деньги которые брали в кредит у более богатых стран на закрытия своих вопросов или развития. Иногда когда

Инфографика: госдолг стран по всему миру

RusAnn
1 час назад
Я рад что хорошо разговариваю на русском языке .мой родной язык узбекский. Английский язык мне ненужен Нет англичан рядам а русских многа рядам

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Юрий Багов
1 час назад
Подробнее бы, что именно там мешало - "фермент ... буксовал на старте из-за физических препятствий на молекуле ДНК"

Многоклеточные превратили случайную заминку при чтении ДНК в механизм синхронизации

Николай Цыгикало
1 час назад
Было вроде раньше? Сдвинули вправо? С, Китаем заключили договор о реакторе в мае прошлого года. Там какие-то сроки чуть поменьше звучали. Или я

Первую российскую лунную электростанцию запланировали построить к 2036 году

Андрей Степанов
2 часа назад
Сергей, позволяют ли они это вопрос и позволяют ли технические возможности. Zumwalt тоже расписывали как чудо чудесное, а на выходе пшик. Имхо делать

Трамп объявил о постройке десятков «линкоров» класса «Трамп». С лазерами и рельсотронами

Julia Lew
2 часа назад
Eternal, да кто там знает ,чем эти деньги обеспеченны,чем нет? Кто вообще в этом во всем разбирается? И каким образом должны быть обеспеченны деньги?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Андрей Степанов
2 часа назад
Foxtrot, штатный движок на нем АЛ-41Ф1, на тех что первая серия по контракту 2019 года. Первая эскадрилья уже давно на боевом дежурстве, их уже штук 50

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Julia Lew
3 часа назад
Какой гос.долг??? Кому все эти страны должны? У кого они занимали? Что за ересь? Луне должны или другой планете? И вообще ,что за дребедень- гос.долг?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Инна Болдова
3 часа назад
Станислав, а что Вы делаете в России? Если Россия не Родина?))

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Торч
3 часа назад
Чё за список такой? Где Nvidia, которая сейчас стоит больше 4 трлн бакинских?

Прогноз: самые ценные частные компании мира в 2026 году

Konstantin Skorik
3 часа назад
Илья, не обессудьте, сударь. Займите пару триллионов до получки?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Тайный Господин
4 часа назад
Виктор, к 2027г, читать когда научишься, ты тупой?

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Николай Цыгикало
4 часа назад
Вот что значит государственная поддержка частной космонавтики. Ведь даже у этой возвращаемой ступени Long March 12A двигатели делают две частные

Китай впервые запустил частично многоразовую ракету Long March 12A

Алишер Абдукулов
4 часа назад
Под фотографией сравнения размеров звёзд, у Вас ошибка. Слово звёзды написано на латинской раскладке

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

евгений Русский
5 часов назад
Seva, Что значит забей? Он на зарплате сидит. Поэтому пусть работает, а то будет сидеть нихрена ни делать, деньги получать и думать как он хорошо

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Eternal Eternity
6 часов назад
VALID, когда ты печатаешь ничем необеспеченные деньги то ты их просто "берёшь в долг" у Центрального Банка. Например во времена горбачёва баловались

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Seva
7 часов назад
евгений, забей он на жизнь обиженный, работает сосалкой у мигрантов отсасывает, и завидует им что они на пособии сидят, а в интернет идёт пар

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Seva
7 часов назад
Samual, о нет коленостояние, это ваш удел на коленях стоять, уже в школах это практикуете и на улице

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

евгений Русский
8 часов назад
Samual, И? Я так и написал.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

