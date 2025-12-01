О мероприятии

Многие слышали, что среди звезд бывают красные гиганты, белые карлики и коричневые дварфы. Люди поют песню про оранжевое Солнце, рисуют его желтым, но говорят «белый свет». Какие же звезды бывают и какого они цвета? Как бы люди их видели в космосе и на экзопланетах, если бы могли там оказаться? Об этом и о многом другом расскажет кандидат физико-математических наук Андрей Юрьевич Малыхин.

