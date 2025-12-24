Уведомления
Употребление алкоголя и жевательного табака может провоцировать до 62% случаев рака слизистой щек
Нездоровый образ жизни и вредные привычки ведут к тяжелым заболеваниям. На примере Индии ученые доказали, что совместное употребление жевательного табака и алкоголя создает серьезный риск онкологических заболеваний полости рта.
Рак слизистой оболочки щеки — злокачественная опухоль, чаще всего плоскоклеточный рак. Он возникает из клеток эпителия и проявляется уплотнениями, язвами или эрозиями, которые долго не заживают. Болезнь сопровождается болью, кровоточивостью и неприятным запахом изо рта. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак полости рта, включая рак слизистой щеки, занимает 13-е место среди онкологических заболеваний. Как правило, даже на ранних стадиях он ярко проявляется и доставляет ощутимый дискомфорт.
Ученые провели исследование, чтобы оценить влияние разных типов алкоголя, в том числе нелицензированных напитков, на риск развития рака слизистой оболочки щеки в Индии. Результаты опубликовали в журнале BMJ Global Health. Эта работа особенно важна для Индии, поскольку рак полости рта второй по распространенности среди мужчин в этой стране.
Особое внимание ученые уделили совместному эффекту алкоголя и жевательного табака, что стало культурной нормой во многих индийских регионах. Они собрали подробные данные от 1803 пациентов мужского пола с подтвержденным диагнозом и 1903 здоровых мужчин из контрольной группы. Информацию получали через опросы, где фиксировали тип, количество, частоту и продолжительность употребления каждого алкогольного напитка, а также факт употребления табака.
Исследование подтвердило: употребление любого алкоголя — независимый фактор риска, повышающий вероятность развития рака щеки в 1,7 раза. При этом безопасной дозы не существует. Даже малое потребление — менее девяти граммов чистого спирта в день, что примерно равно бокалу пива — увеличивало риск. Но самыми опасными, независимо от дозы, признали местные нерегулируемые виды алкоголя.
Еще один важный вывод, сделанный учеными, касается влияния совместного употребления жевательного табака и алкоголя. Один только жевательный табак повышал риск в 2,1 раза, а большие дозы алкоголя — в 3,5 раза. Однако вместе они повышали опасность до 4,9 раза, демонстрируя мощный синергетический эффект. Сочетание этих привычек оказалось наиболее губительным.
На основании этих данных ученые рассчитали атрибутивную фракцию. Этот эпидемиологический показатель определяет, какую долю заболеваний в группе теоретически можно было бы предотвратить, устранив фактор риска. Расчеты показали, что 62,3% всех случаев рака слизистой щеки в исследуемой группе можно было избежать, отказавшись от совместного употребления алкоголя и жевательного табака. На долю одного алкоголя пришлось 17% случаев.
Таким образом, нелегализованный местный алкоголь и жевательный табак при совместном употреблении, как показал пример Индии, создают серьезные онкологические риски.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Давно известно, что видеоигры имеют массу не только негативных, но и положительных последствий. Ученые из Великобритании выяснили, что яркие и позитивные игры без насилия могут вызвать у молодых игроков чувство детского интереса.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
