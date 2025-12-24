Употребление алкоголя и жевательного табака может провоцировать до 62% случаев рака слизистой щек

Нездоровый образ жизни и вредные привычки ведут к тяжелым заболеваниям. На примере Индии ученые доказали, что совместное употребление жевательного табака и алкоголя создает серьезный риск онкологических заболеваний полости рта.

Рак слизистой оболочки щеки — злокачественная опухоль, чаще всего плоскоклеточный рак. Он возникает из клеток эпителия и проявляется уплотнениями, язвами или эрозиями, которые долго не заживают. Болезнь сопровождается болью, кровоточивостью и неприятным запахом изо рта. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак полости рта, включая рак слизистой щеки, занимает 13-е место среди онкологических заболеваний. Как правило, даже на ранних стадиях он ярко проявляется и доставляет ощутимый дискомфорт.

Ученые провели исследование, чтобы оценить влияние разных типов алкоголя, в том числе нелицензированных напитков, на риск развития рака слизистой оболочки щеки в Индии. Результаты опубликовали в журнале BMJ Global Health. Эта работа особенно важна для Индии, поскольку рак полости рта второй по распространенности среди мужчин в этой стране.

Особое внимание ученые уделили совместному эффекту алкоголя и жевательного табака, что стало культурной нормой во многих индийских регионах. Они собрали подробные данные от 1803 пациентов мужского пола с подтвержденным диагнозом и 1903 здоровых мужчин из контрольной группы. Информацию получали через опросы, где фиксировали тип, количество, частоту и продолжительность употребления каждого алкогольного напитка, а также факт употребления табака.

Исследование подтвердило: употребление любого алкоголя — независимый фактор риска, повышающий вероятность развития рака щеки в 1,7 раза. При этом безопасной дозы не существует. Даже малое потребление — менее девяти граммов чистого спирта в день, что примерно равно бокалу пива — увеличивало риск. Но самыми опасными, независимо от дозы, признали местные нерегулируемые виды алкоголя.

Еще один важный вывод, сделанный учеными, касается влияния совместного употребления жевательного табака и алкоголя. Один только жевательный табак повышал риск в 2,1 раза, а большие дозы алкоголя — в 3,5 раза. Однако вместе они повышали опасность до 4,9 раза, демонстрируя мощный синергетический эффект. Сочетание этих привычек оказалось наиболее губительным.

На основании этих данных ученые рассчитали атрибутивную фракцию. Этот эпидемиологический показатель определяет, какую долю заболеваний в группе теоретически можно было бы предотвратить, устранив фактор риска. Расчеты показали, что 62,3% всех случаев рака слизистой щеки в исследуемой группе можно было избежать, отказавшись от совместного употребления алкоголя и жевательного табака. На долю одного алкоголя пришлось 17% случаев.

Таким образом, нелегализованный местный алкоголь и жевательный табак при совместном употреблении, как показал пример Индии, создают серьезные онкологические риски.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Серегин 17 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак