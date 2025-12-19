  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Чему я могу научиться у покорителей космоса?

Слушатели узнают, как стратегии покорителей Вселенной помогают достигать целей.

Твой сектор космоса
24 декабря, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Машкова, 28/20 строение 1

О мероприятии

Экскурсовод Екатерина Клыгина разберет «космические суперспособности»: силу духа и упорство, готовность к мечте, а также умение находить исключения из правил и справляться со стрессом с помощью юмора. 

Участников мероприятия ждет практический разговор о том, как стратегии покорителей Вселенной помогают достигать целей, преодолевать кризисы и сохранять ясность ума здесь, на Земле.

Расписание
24
Среда
Декабрь 2025
ул. Машкова, 28/20 строение 1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Машкова, 28/20 строение 1

19 декабря, 11:42
Александр Речкин
2
# история
# космос
# Россия
