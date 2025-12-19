Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как стратегии покорителей Вселенной помогают достигать целей.
О мероприятии
Экскурсовод Екатерина Клыгина разберет «космические суперспособности»: силу духа и упорство, готовность к мечте, а также умение находить исключения из правил и справляться со стрессом с помощью юмора.
Участников мероприятия ждет практический разговор о том, как стратегии покорителей Вселенной помогают достигать целей, преодолевать кризисы и сохранять ясность ума здесь, на Земле.
ул. Машкова, 28/20 строение 1
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.
По недавно выдвинутой гипотезе, развитые инопланетные сообщества остаются незаметными в течение практически всего периода существования и по-настоящему выдают себя лишь в самом конце своей истории — когда они гибнут.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Февраля, 2022
Научное исследование как искусство. Или наоборот!
16 Мая, 2017
Вопросы читателей (ч. 3)
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
12 Марта, 2015
Белые пятна планеты
13 Февраля, 2016
МиГ-41: российский перехватчик будущего?
29 Июня, 2022
Вертолет: пуск боевых ракет с кабрирования
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии