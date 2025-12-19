Чему я могу научиться у покорителей космоса?

О мероприятии

Экскурсовод Екатерина Клыгина разберет «космические суперспособности»: силу духа и упорство, готовность к мечте, а также умение находить исключения из правил и справляться со стрессом с помощью юмора.

Участников мероприятия ждет практический разговор о том, как стратегии покорителей Вселенной помогают достигать целей, преодолевать кризисы и сохранять ясность ума здесь, на Земле.

Расписание ул. Машкова, 28/20 строение 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация