В поведении светлячков увидели способ общения внеземных цивилизаций
Новая математическая модель показала, что внеземные цивилизации могут общаться не сложными посланиями, а простыми сигналами, по структуре напоминающими «фонарики» светлячков. Такой подход, по мнению ученых, может стать новым этапом в программе поиска инопланетного разума (SETI).
В поисках жизни за пределами Земли ученые прежде всего полагаются на человеческие представления о разуме, языке и технологиях. Отсюда и поиск «техносигнатур» — потенциальных признаков деятельности внеземных цивилизаций, таких как радиосигналы, лазерные импульсы и тепловые аномалии. Ранее, следуя этой логике, участники международного научного проекта Breakthrough Listen безуспешно сканировали тысячи звездных систем на наличие радиосигналов.
Поскольку на Земле существует множество форм коммуникации, в том числе у животных и насекомых, которые развивались независимо от человека, исследователи под руководством Кэмерон Брукс (Cameron Brooks) из Университета штата Аризона (США) обратили внимание на поведение светлячков, которые «разговаривают» вспышками света. По сути, это простейший «язык», созданный эволюцией для привлечения партнеров и распознавания особей своего вида. Свечение их зеленоватых «фонариков» требует минимальных энергетических затрат, но остается отчетливо различимым на фоне природного «шума». То есть выполняет те же задачи, что и потенциальные сигналы инопланетян.
Чтобы проверить, могут ли представители внеземных цивилизаций общаться подобно светлячкам, Брукс и коллеги проанализировали данные о тысячах пульсаров из каталога Австралийского национального агентства телескопических наблюдений. Эти космические объекты излучают регулярные импульсы и отлично подходят в качестве «фонового шума» для проверки модели. В результате исследователи создали искусственный сигнал, который, точно вспышка светлячка, требует минимум энергии и отличается от окружающих пульсаров.
Расчеты показали, что распознать такой симулированный сигнал можно по его структуре — без расшифровки смысла. То есть, чтобы заметить присутствие внеземного разума, не обязательно понимать его язык: достаточно распознать сигнал, который слишком «организован», чтобы быть случайным. Таким образом, ученые предложили рассматривать коммуникацию как универсальное явление, подчиненное законам эволюции, а не инженерному замыслу. Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.
Новая модель симулирует сигналы на фоне пульсаров, подчеркивая их эволюционную «оптимизацию», и помогает уйти от антропоцентризма — привычки судить об инопланетном интеллекте по человеческим меркам. В перспективе подобные алгоритмы можно использовать в системах автоматического поиска аномалий среди астрономических данных, чтобы выделять потенциально искусственные источники — своеобразные «фонарики» в космической тьме, за которыми может скрываться другая цивилизация.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
