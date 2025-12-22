  • Добавить в закладки
22 декабря, 20:13
Любовь С.
7

В поведении светлячков увидели способ общения внеземных цивилизаций

❋ 4.2

Новая математическая модель показала, что внеземные цивилизации могут общаться не сложными посланиями, а простыми сигналами, по структуре напоминающими «фонарики» светлячков. Такой подход, по мнению ученых, может стать новым этапом в программе поиска инопланетного разума (SETI).

Авторы нового исследования использовали «общение» светлячков в качестве модели для будущих поисков инопланетных цивилизаций / © Haoxiang Yang/Getty Images

В поисках жизни за пределами Земли ученые прежде всего полагаются на человеческие представления о разуме, языке и технологиях. Отсюда и поиск «техносигнатур» — потенциальных признаков деятельности внеземных цивилизаций, таких как радиосигналы, лазерные импульсы и тепловые аномалии. Ранее, следуя этой логике, участники международного научного проекта Breakthrough Listen безуспешно сканировали тысячи звездных систем на наличие радиосигналов.   

Поскольку на Земле существует множество форм коммуникации, в том числе у животных и насекомых, которые развивались независимо от человека, исследователи под руководством Кэмерон Брукс (Cameron Brooks) из Университета штата Аризона (США) обратили внимание на поведение светлячков, которые «разговаривают» вспышками света. По сути, это простейший «язык», созданный эволюцией для привлечения партнеров и распознавания особей своего вида. Свечение их зеленоватых «фонариков» требует минимальных энергетических затрат, но остается отчетливо различимым на фоне природного «шума». То есть выполняет те же задачи, что и потенциальные сигналы инопланетян.

Чтобы проверить, могут ли представители внеземных цивилизаций общаться подобно светлячкам, Брукс и коллеги проанализировали данные о тысячах пульсаров из каталога Австралийского национального агентства телескопических наблюдений. Эти космические объекты излучают регулярные импульсы и отлично подходят в качестве «фонового шума» для проверки модели. В результате исследователи создали искусственный сигнал, который, точно вспышка светлячка, требует минимум энергии и отличается от окружающих пульсаров.

Расчеты показали, что распознать такой симулированный сигнал можно по его структуре — без расшифровки смысла. То есть, чтобы заметить присутствие внеземного разума, не обязательно понимать его язык: достаточно распознать сигнал, который слишком «организован», чтобы быть случайным. Таким образом, ученые предложили рассматривать коммуникацию как универсальное явление, подчиненное законам эволюции, а не инженерному замыслу. Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета. 

Новая модель симулирует сигналы на фоне пульсаров, подчеркивая их эволюционную «оптимизацию», и помогает уйти от антропоцентризма — привычки судить об инопланетном интеллекте по человеческим меркам. В перспективе подобные алгоритмы можно использовать в системах автоматического поиска аномалий среди астрономических данных, чтобы выделять потенциально искусственные источники — своеобразные «фонарики» в космической тьме, за которыми может скрываться другая цивилизация.

Любовь С.
302 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
