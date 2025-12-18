Слушатели узнают про боевые действия в Арктике в годы Великой Отечественной войны.

О мероприятии

Старший научный сотрудник Центра арктических исследований Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук Павел Анатольевич Филин расскажет про книгу капитана 1 ранга, военного инженера и гидрографа Иосифа Моисеевича Сендика «Боевые действия флотов в Арктике» практически неизвестна широкой аудитории. Она была написана в 1966 году и являлась закрытым источником до конца 1990-х гг.

Книга представляет собой точный, выверенный на архивных материалах анализ боевых действий в Арктике в годы Великой Отечественной войны. Важно и то, что сам И.М. Сендик был непосредственным участником описываемых событий, являясь в годы войны Начальником Отдела внешних коммуникаций Главного морского штаба ВМФ и по должности организуя боевое взаимодействие с союзниками.

Сочетание фундаментальной научной основы с личным опытом участника событий, широта охвата материала и глубина анализа делают эту работу незаменимым источником для профессиональных историков, военных специалистов и всех интересующихся историей освоения Арктики.

