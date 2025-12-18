Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Американская компания анонсировала создание армии из 50 000 роботов для обороны и промышленности
Робототехнический стартап Foundation из Сан-Франциско (Калифорния) ускорил продвижение в сфере военных гуманоидных систем и заявил о планах выпустить до 50 000 человекоподобных роботов к концу 2027 года.
Человекоподобный робот Phantom MK-1 разрабатывается как для промышленного применения, так и для использования на поле боя, что делает Foundation одной из немногих компаний, открыто ориентированных одновременно на оборонный и коммерческий рынки.
Phantom MK-1 имеет рост около 175 сантиметров и массу порядка 80 килограмм. Робот изначально проектировался для задач, находящихся на границе боевых действий: разведки, разминирования и выполнения наземных операций с высоким уровнем риска.
Генеральный директор Foundation Санкает Патхак подтвердил этот подход в интервью, заявив, что гуманоидные роботы должны становиться «первым телом на входе» при опасных миссиях — потенциально даже неся летальное вооружение, но избавляя солдат от непосредственной угрозы жизни.
С момента предыдущих публикаций планы Foundation стали заметно амбициознее: если ранее речь шла о 10 000 роботов к 2026 году, то теперь Патхак намерен развернуть 40 машин уже в этом году, довести выпуск до 10 000 в 2026-м и выйти на 50 000 гуманоидов к концу 2027 года.
Сам он называет эту цель дерзкой, но подчеркивает, что «ненулевая вероятность» ее достижения все же существует.
Компания объясняет высокие темпы ранними приобретениями в области искусственного интеллекта и приводных систем, что сократило циклы разработки, а также сильной управленческой командой, в которую вошли выходцы из Tesla, Boston Dynamics, SpaceX и 1X. Руководитель производственного направления Foundation ранее участвовал в масштабировании выпуска Tesla Model X и Model Y, что повлияло на стратегию — без преждевременной чрезмерной автоматизации.
Foundation планирует не продавать роботов, а сдавать их в аренду. Стоимость лизинга одного гуманоидного робота может составить около 100 000 долларов в год. При этом почти непрерывный режим работы позволит одному роботу заменить несколько человеческих смен, что теоретически обеспечивает экономию с учетом времени безотказной работы и обслуживания.
Впрочем, эти расчеты опираются на уровни производительности, которые гуманоидные роботы пока еще не демонстрировали стабильно в реальных условиях.
Патхак подчеркнул, что Phantom не задумывался как полностью автономная машина для убийства. Foundation придерживается модели «человек в контуре управления», аналогичной современным военным дронам: робот отвечает за передвижение и навигацию, тогда как решение о применении летальной силы остается за оператором.
С матово-черным корпусом, широкими плечами и лишённым мимики «лицом», в которое встроены камеры, Phantom MK-1 выглядит сдержанно и утилитарно. В предыдущих обзорах его сравнивали с боевыми дроидами из Star Wars — и не только из-за характерной формы головы, но и по своему назначению.
Патхак неоднократно подчеркивал, что гуманоидные роботы способны снизить зависимость от авиаударов и тяжёлых вооружений, обеспечивая точечные действия на земле и потенциально уменьшая сопутствующий ущерб. При этом компания настаивает на сохранении решающей роли человека, который должен иметь последнее слово в вопросах применения силы.
Однако, возможен и противоположный эффект. Устранение прямого риска для солдат может снизить политические и общественные барьеры для применения военной силы, делая ее использование более вероятным, а не менее.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Ноября, 2016
16 лет МКС в гифках
11 Сентября, 2024
«Приросла»: как работают имплантаты
28 Марта, 2019
Фундаментально ли время во Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии