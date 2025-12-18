Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американская компания анонсировала создание армии из 50 000 роботов для обороны и промышленности

Робототехнический стартап Foundation из Сан-Франциско (Калифорния) ускорил продвижение в сфере военных гуманоидных систем и заявил о планах выпустить до 50 000 человекоподобных роботов к концу 2027 года.

Человекоподобный робот Phantom MK-1 / © Foundation

Человекоподобный робот Phantom MK-1 разрабатывается как для промышленного применения, так и для использования на поле боя, что делает Foundation одной из немногих компаний, открыто ориентированных одновременно на оборонный и коммерческий рынки.

Phantom MK-1 имеет рост около 175 сантиметров и массу порядка 80 килограмм. Робот изначально проектировался для задач, находящихся на границе боевых действий: разведки, разминирования и выполнения наземных операций с высоким уровнем риска.

Генеральный директор Foundation Санкает Патхак подтвердил этот подход в интервью, заявив, что гуманоидные роботы должны становиться «первым телом на входе» при опасных миссиях — потенциально даже неся летальное вооружение, но избавляя солдат от непосредственной угрозы жизни.

С момента предыдущих публикаций планы Foundation стали заметно амбициознее: если ранее речь шла о 10 000 роботов к 2026 году, то теперь Патхак намерен развернуть 40 машин уже в этом году, довести выпуск до 10 000 в 2026-м и выйти на 50 000 гуманоидов к концу 2027 года.

Сам он называет эту цель дерзкой, но подчеркивает, что «ненулевая вероятность» ее достижения все же существует.

Компания объясняет высокие темпы ранними приобретениями в области искусственного интеллекта и приводных систем, что сократило циклы разработки, а также сильной управленческой командой, в которую вошли выходцы из Tesla, Boston Dynamics, SpaceX и 1X. Руководитель производственного направления Foundation ранее участвовал в масштабировании выпуска Tesla Model X и Model Y, что повлияло на стратегию — без преждевременной чрезмерной автоматизации.

Foundation планирует не продавать роботов, а сдавать их в аренду. Стоимость лизинга одного гуманоидного робота может составить около 100 000 долларов в год. При этом почти непрерывный режим работы позволит одному роботу заменить несколько человеческих смен, что теоретически обеспечивает экономию с учетом времени безотказной работы и обслуживания.

Впрочем, эти расчеты опираются на уровни производительности, которые гуманоидные роботы пока еще не демонстрировали стабильно в реальных условиях.

Патхак подчеркнул, что Phantom не задумывался как полностью автономная машина для убийства. Foundation придерживается модели «человек в контуре управления», аналогичной современным военным дронам: робот отвечает за передвижение и навигацию, тогда как решение о применении летальной силы остается за оператором.

С матово-черным корпусом, широкими плечами и лишённым мимики «лицом», в которое встроены камеры, Phantom MK-1 выглядит сдержанно и утилитарно. В предыдущих обзорах его сравнивали с боевыми дроидами из Star Wars — и не только из-за характерной формы головы, но и по своему назначению.

Патхак неоднократно подчеркивал, что гуманоидные роботы способны снизить зависимость от авиаударов и тяжёлых вооружений, обеспечивая точечные действия на земле и потенциально уменьшая сопутствующий ущерб. При этом компания настаивает на сохранении решающей роли человека, который должен иметь последнее слово в вопросах применения силы.

Однако, возможен и противоположный эффект. Устранение прямого риска для солдат может снизить политические и общественные барьеры для применения военной силы, делая ее использование более вероятным, а не менее.