Китай построит АЭС на Луне — вероятно, вместе с Россией

На презентации в Шанхае Пэй Чжао Юй, главный инженер китайской роботизированной миссии «Чанъэ-8», представил облик базы, которая КНР собирается развернуть на Луне после 2030 года. «Чанъэ-8» запланирована как разведывательная: в 2028 году она спустит на поверхность земного спутника посадочный аппарат, из которого выйдут луноход и робот (детали о последнем пока скудны). Ранее утверждали, что во время миссии проведут эксперимент по строительству методом 3D-печати. Сходным методом предполагалось строить конструкции будущей базы.

Теперь агентство Reuters сообщило, что материалы презентации свидетельствуют о намерении китайцев использовать на лунной базе и атомный реактор. Лунные условия, с одной стороны, делают мини-АЭС востребованной: ночь длиной в 14 суток слабо совместима с солнечной энергией. Хотя на Селене есть пики, где Солнце светит 95 процентов всего времени в году, ночи бывают и там. Еще важнее то, что забраться на такие крутые склоны сложно даже на Земле. Лунные условия, в силу необходимости перемещаться в скафандрах, для альпинизма подходят куда меньше.

С другой стороны, та же специфика Луны затруднит работу АЭС. От последней нужно постоянно отводить тепло. На Земле оно уходит в атмосферу, но на спутнике ее нет. Отвод радиаторами в теории возможен, но лунным днем затруднен (радиаторы нагревают солнечные лучи). Кроме того, такие радиаторы велики по площади и массе. Их нужно как-то закапывать в местный грунт, чтобы они были устойчивы (что сложно в приполярных зонах с их вероятной вечной мерзлотой), или размещать на опорах (что еще больше повышает материалоемкость).

Из более ранних сообщений представителей «Роскосмоса» следует, что реактор для АЭС на Международной лунной базе, за которой стоят КНР и Россия, будет поставлен нашей страной и станет ее вкладом в проект. Мощность заявляли приблизительно 500 киловатт (мини-установка по меркам ядерной энергетики). О начале разработки такого реактора 8 мая 2024 года сообщил глава «Роскосмоса». Доставить его на Луну планируют на беспилотном грузовом корабле. База в целом должна начать работу примерно в 2033-2035 годах.

На сегодня есть два подхода к освоению дальнего космоса: американский и российский. Первый предполагает после высадки на Селене сконцентрировать дальнейшие усилия на Марсе. Второй — напротив, декларирует недостижимость Красной планеты с современной техникой, в том числе в силу так называемой радиационной угрозы, о вымышленности которой Naked Science писал здесь.

Создание лунной базы не имеет смысла в рамках первого подхода, поскольку на Марсе будут нужны совсем другие и реакторы, и сами здания станции (в силу наличия атмосферы). То есть «потренироваться» на Селене не выйдет.

Позиция российской космической отрасли иная. Это может быть обусловлено ее нежеланием создавать в обозримом будущем сверхтяжелую ракету, без которой освоение Красной планеты невозможно. Для доставки мини-реактора на Луну хватит и китайских сверхтяжелых ракет, а путешествие на четвертую планету в планы «Роскосмоса» в обозримом будущем не входит.

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