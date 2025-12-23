Компьютерные игры снизили риск выгорания у молодых людей

Давно известно, что видеоигры имеют массу не только негативных, но и положительных последствий. Ученые из Великобритании выяснили, что яркие и позитивные игры без насилия могут вызвать у молодых игроков чувство детского интереса.

Молодые люди — одна из самых уязвимых категорий населения для выгорания, которое стало одной из ключевых проблем для психического здоровья. Они постоянно находятся под давлением учебной, финансовой и социальной нагрузки. Выгорание характеризуют истощение, цинизм и ощущение неэффективности. Его все чаще диагностируют у студентов и молодых специалистов во многих странах.

В поисках доступных и немедикаментозных способов поддержать ментальное благополучие специалисты обратили внимание на феномен видеоигр. Известно, что в некоторых случаях игры помогают улучшать когнитивные функции и психическое здоровье. Кроме того, они давно служат средством эскапизма, то есть возможностью убежать от реальности.

Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) провели исследование, чтобы проанализировать влияние двух культовых игровых франшиз — Super Mario Bros и Yoshi — на эмоциональное состояние молодых взрослых. Результаты работы опубликовали в журнале JMIR Serious Games.

Авторы статьи утверждают, что именно эти игры служат хорошим примером добрых и позитивных культурных феноменов. В них присутствует не только сложный геймплей, но и особая визуальная эстетика. Их миры наполнены яркими красками, очаровательными персонажами, увлекательной игровой механикой и жизнеутверждающей музыкой. Исследователи предположили, что такой дизайн способен вызывать у игроков особое состояние — детский интерес. Это чувство открытости, любопытства и восхищения перед деталями мира, которое естественно для детей, но часто приглушается у взрослых.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые сначала провели 41 глубинное интервью, затем опросили 336 студентов, которые играют в эти игры. Участники оценивали, насколько игры вызывают у них детский интерес, насколько они в целом счастливы и испытывают ли симптомы выгорания. В итоге удалось обнаружить взаимосвязанную цепочку влияния.

Игры действительно достоверно усиливали чувство детского интереса в среднем на 30% у всех игроков. Это, в свою очередь, напрямую повышало общий уровень счастья игроков в 48% случаев. Возросшее ощущение счастья снижало симптомы выгорания на 14%. То есть счастье выступало полным медиатором. Прямое влияние детского интереса на выгорание оказалось незначительным, но весь положительный эффект передавался именно через рост уровня счастья. Иными словами, игры мягко переключали фокус внимания, наполняли игроков позитивными эмоциями и восстанавливающим ощущением чуда, что и делало их более счастливыми и устойчивыми к стрессу.

Таким образом, авторы нового исследования впервые для компьютерных игр выделили детский интерес как конкретный и измеримый психологический механизм, через который развлекательный контент может способствовать ментальному здоровью. Они уверены, что видеоигры — не просто эскапизм, а инструмент психологического восстановления.

Однако исследователи подчеркнули, что не любая игра обладает таким потенциалом. Ключевыми факторами остаются продуманные элементы дизайна: низкий уровень стресса и насилия, позитивный нарратив, эстетика, вызывающая теплые чувства, и механика, которая поощряет любопытство, а не только соревновательность.

Андрей Серегин 16 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак