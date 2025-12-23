  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 декабря, 14:06
Андрей Серегин
145

Компьютерные игры снизили риск выгорания у молодых людей

❋ 3.6

Давно известно, что видеоигры имеют массу не только негативных, но и положительных последствий. Ученые из Великобритании выяснили, что яркие и позитивные игры без насилия могут вызвать у молодых игроков чувство детского интереса.

Психология
# выгорание
# детство
# игры
# опрос
Gamescom 2015 / © Сергей Галенкин

Молодые люди — одна из самых уязвимых категорий населения для выгорания, которое стало одной из ключевых проблем для психического здоровья. Они постоянно находятся под давлением учебной, финансовой и социальной нагрузки. Выгорание характеризуют истощение, цинизм и ощущение неэффективности. Его все чаще диагностируют у студентов и молодых специалистов во многих странах.

В поисках доступных и немедикаментозных способов поддержать ментальное благополучие специалисты обратили внимание на феномен видеоигр. Известно, что в некоторых случаях игры помогают улучшать когнитивные функции и психическое здоровье. Кроме того, они давно служат средством эскапизма, то есть возможностью убежать от реальности.

Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) провели исследование, чтобы проанализировать влияние двух культовых игровых франшиз — Super Mario Bros и Yoshi — на эмоциональное состояние молодых взрослых. Результаты работы опубликовали в журнале JMIR Serious Games.

Авторы статьи утверждают, что именно эти игры служат хорошим примером добрых и позитивных культурных феноменов. В них присутствует не только сложный геймплей, но и особая визуальная эстетика. Их миры наполнены яркими красками, очаровательными персонажами, увлекательной игровой механикой и жизнеутверждающей музыкой. Исследователи предположили, что такой дизайн способен вызывать у игроков особое состояние — детский интерес. Это чувство открытости, любопытства и восхищения перед деталями мира, которое естественно для детей, но часто приглушается у взрослых.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые сначала провели 41 глубинное интервью, затем опросили 336 студентов, которые играют в эти игры. Участники оценивали, насколько игры вызывают у них детский интерес, насколько они в целом счастливы и испытывают ли симптомы выгорания. В итоге удалось обнаружить взаимосвязанную цепочку влияния.

Игры действительно достоверно усиливали чувство детского интереса в среднем на 30% у всех игроков. Это, в свою очередь, напрямую повышало общий уровень счастья игроков в 48% случаев. Возросшее ощущение счастья снижало симптомы выгорания на 14%. То есть счастье выступало полным медиатором. Прямое влияние детского интереса на выгорание оказалось незначительным, но весь положительный эффект передавался именно через рост уровня счастья. Иными словами, игры мягко переключали фокус внимания, наполняли игроков позитивными эмоциями и восстанавливающим ощущением чуда, что и делало их более счастливыми и устойчивыми к стрессу.

Таким образом, авторы нового исследования впервые для компьютерных игр выделили детский интерес как конкретный и измеримый психологический механизм, через который развлекательный контент может способствовать ментальному здоровью. Они уверены, что видеоигры — не просто эскапизм, а инструмент психологического восстановления.

Однако исследователи подчеркнули, что не любая игра обладает таким потенциалом. Ключевыми факторами остаются продуманные элементы дизайна: низкий уровень стресса и насилия, позитивный нарратив, эстетика, вызывающая теплые чувства, и механика, которая поощряет любопытство, а не только соревновательность.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
16 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Психология
# выгорание
# детство
# игры
# опрос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Дек
600
Пройти по пути Одиссея. Итоги парусной экспедиции по следам царя Итаки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Внекорабельная деятельность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Дек
750
Человек в эпоху Московского государства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Боевые действия флотов в Арктике
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
500
Какими бывают звезды и почему?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Автоматические межпланетные станции
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
1400
Гравитационно-волновая астрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
900
Эпоха расцвета культуры майя в поздний классический период
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
22 декабря, 11:17
ПНИПУ

Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

ПНИПУ
# воздух
# здоровье
# квартира
# технологии
# увлажнители воздуха
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы обнаружили, что черные дыры могут быть привередливы к «еде»

    23 декабря, 15:20

  2. Компьютерные игры снизили риск выгорания у молодых людей

    23 декабря, 14:06

  3. Космический телескоп SPHEREx составил первую карту неба в инфракрасном диапазоне  

    23 декабря, 13:57

  4. Крепкая мужская дружба замедлила старение дельфинов

    23 декабря, 11:50
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Инна Болдова
4 секунды назад
Dmitriy, 🙈🤣

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Макеев
2 минуты назад
Snoubort, насмешил. Россия - *существует*, НАТО, которое, напомню, должно преследовать цель обеспечение коллективной безопасности и обороны, продолжает

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Инна Болдова
7 минут назад
Steel, Вы видели число респондентов, которые не предоставили сведения? Как можно с такой уверенностью что-то утверждать…

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Danil Ziyazov
8 минут назад
This, верно Решил обозвать это "автокорреляцией", но не подумал, что в таких формулировках нужна строгость Имел ввиду, что при составлении модели

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Инна Болдова
15 минут назад
Валентин, 🤣👍🏻

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Инна Болдова
24 минуты назад
Steel, этого года статистика?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Samual Barns
29 минут назад
Иван, Да-да, Ванька, очень гложет, как же плохо без рашки, просто ужас 😄 да рофлить над вами любит, пляшете красиво :) приезжай, покажу тебе красоту,

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

кот котофеич
35 минут назад
Valentin, вы несёте пропагандонскую чухню. В Латвии не запрещают говорить на руском, но укрепляют позиции государственного. Не знание гос. Языка

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Иван Колупаев
37 минут назад
Ahmed, ну чего-то их все-таки гложет этих поуехавших если продолжают топтаться на российских сайтах и поливать грязью бывшую родину. Возможно не все

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Steel Factor
47 минут назад
Макар, из "146 миллионов россиян" родным указали русский язык только 85%. Из 9 миллионов белорусов - 7 млн, на Украине - 14 млн в 2001 году (а на 2020-25 год как

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Steel Factor
52 минуты назад
Инна, да, есть: Том 5. «Национальный состав и владение языками». Таблица 6. Население по родному языку https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_tab6_VPN-2020.xlsx

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Samual Barns
53 минуты назад
Ahmed, ахахаха шутник ты, рабсеяшка :) завидуй, Нищук :) обожаю, когда клоуны вроде тебя всё списывают на Украину. Сложно быть неудачником, да?) Ахмедка,

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Artem Suleymanov
54 минуты назад
Виктор, В "обиходе" и в России очень многие говорят на Английском. Если турист подойдет к вам на улице и спросит на английском сколько времени или

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Steel Factor
55 минут назад
Dmitri, если вся "прибалтика" говорит по-русски, почему русскоязычные жители там являются меньшинством?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Artem Suleymanov
56 минут назад
Dmitri, Кхе кхе, я там живу ) Конечно после путинских "авантюр" в России россиян стало меньше, а в балтийских странах больше, но ситуацию это не меняет.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Steel Factor
56 минут назад
Станислав, "По последней переписи в РФ проживает всего 106 млн русских" - можно пожалуйста ссылку на источник из которого Вы это узнали? Ещё вопрос,

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Александр
1 час назад
Столько вранья в одной статье, значит пишут о "достижениях в науке и технике" в путинской России.

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Иван Колупаев
1 час назад
Правда конкретно эти Remez куда-то из продажи исчезли если поискать надо думать найдутся аналоги. Да и с ними не все просто пишут что при перегреве (в

Ученые обнаружили связь между освещением и показателями крови

Николай Цыгикало
1 час назад
Александр, понятно. Наспекулировали там про скрорсть 27000 к /ч, будто это скорость их относительного движения. :)) и время рассчитали за которое

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Иван Колупаев
1 час назад
Имя, или купить лампочки подороже, у которых и спектр более ровный и цветопередача получше чем у газовых энергосберегаек и уж тем более у

Ученые обнаружили связь между освещением и показателями крови

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно