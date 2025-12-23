Уведомления
Компьютерные игры снизили риск выгорания у молодых людей
Давно известно, что видеоигры имеют массу не только негативных, но и положительных последствий. Ученые из Великобритании выяснили, что яркие и позитивные игры без насилия могут вызвать у молодых игроков чувство детского интереса.
Молодые люди — одна из самых уязвимых категорий населения для выгорания, которое стало одной из ключевых проблем для психического здоровья. Они постоянно находятся под давлением учебной, финансовой и социальной нагрузки. Выгорание характеризуют истощение, цинизм и ощущение неэффективности. Его все чаще диагностируют у студентов и молодых специалистов во многих странах.
В поисках доступных и немедикаментозных способов поддержать ментальное благополучие специалисты обратили внимание на феномен видеоигр. Известно, что в некоторых случаях игры помогают улучшать когнитивные функции и психическое здоровье. Кроме того, они давно служат средством эскапизма, то есть возможностью убежать от реальности.
Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) провели исследование, чтобы проанализировать влияние двух культовых игровых франшиз — Super Mario Bros и Yoshi — на эмоциональное состояние молодых взрослых. Результаты работы опубликовали в журнале JMIR Serious Games.
Авторы статьи утверждают, что именно эти игры служат хорошим примером добрых и позитивных культурных феноменов. В них присутствует не только сложный геймплей, но и особая визуальная эстетика. Их миры наполнены яркими красками, очаровательными персонажами, увлекательной игровой механикой и жизнеутверждающей музыкой. Исследователи предположили, что такой дизайн способен вызывать у игроков особое состояние — детский интерес. Это чувство открытости, любопытства и восхищения перед деталями мира, которое естественно для детей, но часто приглушается у взрослых.
Чтобы проверить свою гипотезу, ученые сначала провели 41 глубинное интервью, затем опросили 336 студентов, которые играют в эти игры. Участники оценивали, насколько игры вызывают у них детский интерес, насколько они в целом счастливы и испытывают ли симптомы выгорания. В итоге удалось обнаружить взаимосвязанную цепочку влияния.
Игры действительно достоверно усиливали чувство детского интереса в среднем на 30% у всех игроков. Это, в свою очередь, напрямую повышало общий уровень счастья игроков в 48% случаев. Возросшее ощущение счастья снижало симптомы выгорания на 14%. То есть счастье выступало полным медиатором. Прямое влияние детского интереса на выгорание оказалось незначительным, но весь положительный эффект передавался именно через рост уровня счастья. Иными словами, игры мягко переключали фокус внимания, наполняли игроков позитивными эмоциями и восстанавливающим ощущением чуда, что и делало их более счастливыми и устойчивыми к стрессу.
Таким образом, авторы нового исследования впервые для компьютерных игр выделили детский интерес как конкретный и измеримый психологический механизм, через который развлекательный контент может способствовать ментальному здоровью. Они уверены, что видеоигры — не просто эскапизм, а инструмент психологического восстановления.
Однако исследователи подчеркнули, что не любая игра обладает таким потенциалом. Ключевыми факторами остаются продуманные элементы дизайна: низкий уровень стресса и насилия, позитивный нарратив, эстетика, вызывающая теплые чувства, и механика, которая поощряет любопытство, а не только соревновательность.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
