Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Физики доказали универсальный закон фондовых рынков
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Финансовые рынки часто кажутся хаотичными. Выходы компаний на биржу, акции, облигации, деривативы, взлеты, свечи, фигуры, быки и медведи — мировая экономика выглядит слишком сложной, чтобы подчиняться каким-то законам, кроме стечений обстоятельств.
Но ученые такие законы постоянно ищут и пытаются доказать их универсальность. Недавно физики Юки Сато (Yuki Sato) и Киеси Канадзава (Kiyoshi Kanazawa) из Киотского университета (Япония) опубликовали в журнале Physical Review Letters доказательство закона квадратного корня (square-root law, SRL) для ценового воздействия на данных Токийской фондовой биржи (TSE).
Закон квадратного корня объясняет, насколько изменится цена акции после крупной сделки. Согласно этому закону, ценовое воздействие растет пропорционально квадратному корню из количества проданных или купленных акций. То есть если при покупке 100 акций крупным инвестором их цена увеличится на 15 процентов, то для роста цены акций на 30 процентов тот же инвестор должен будет купить не 200, а 400 акций. Чтобы увеличить ценовое воздействие в два раза, придется купить в четыре раза больше акций.
До этого исследования участники рынка знали о зависимости от квадратного корня, но было неясно, универсальна она или меняется в зависимости от акции либо трейдера. Авторы исследования измерили все заявки, сделки и их отмены на Токийской фондовой бирже по каждому отдельному торговому счету с 2012 по 2019 год. Результат показал, что для всех акций и всех трейдеров ценовое воздействие подчинялось правилу квадратного корня и не зависела от параметров торгового актива.
«Наш результат с исключительной точностью подтверждает гипотезу об универсальности SRL. В пределах статистической погрешности эта гипотеза верна, по крайней мере, для Токийской фондовой биржи», — сказали исследователи в статье.
Это исследование — часть молодой науки эконофизики, применяющей физические методы к анализу экономических данных. Ближе всего она к физике сложных систем: мировая финансовая система определенно далека от термодинамического равновесия, но не полностью хаотична. Мы привыкли к универсальным законам в природе, таким как законы тяготения или термодинамики, но найти столь точное правило для человеческого поведения большая редкость. Новое исследование продемонстрировало, что, хотя отдельные трейдеры могут быть непредсказуемы, рынок в целом функционирует подобно физической системе.
По мнению ученых, доказательство закона квадратного корня на большом массиве эмпирических данных поможет инвесторам планировать сделки с меньшим риском, а регуляторам — лучше оценивать стабильность рынка во время крупных торгов.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Сентября, 2013
10 самых жестоких психологических экспериментов
27 Июня, 2016
Земля в занимательных числах
7 Ноября, 2022
Холод не только убивает, но и сводит с ума
8 Июля, 2016
Шекспировские спутники Урана
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
4 Июля, 2014
Как работают солнечные батареи
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии