19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova
6

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

❋ 4.6

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
Кадр из фильма «The Wolf of Wall Street (2013)» / © Universal Pictures
Кадр из фильма «The Wolf of Wall Street (2013)» / © Universal Pictures

Финансовые рынки часто кажутся хаотичными. Выходы компаний на биржу, акции, облигации, деривативы, взлеты, свечи, фигуры, быки и медведи — мировая экономика выглядит слишком сложной, чтобы подчиняться каким-то законам, кроме стечений обстоятельств.

Но ученые такие законы постоянно ищут и пытаются доказать их универсальность. Недавно физики Юки Сато (Yuki Sato) и Киеси Канадзава (Kiyoshi Kanazawa) из Киотского университета (Япония) опубликовали в журнале Physical Review Letters доказательство закона квадратного корня (square-root law, SRL) для ценового воздействия на данных Токийской фондовой биржи (TSE).

Закон квадратного корня объясняет, насколько изменится цена акции после крупной сделки. Согласно этому закону, ценовое воздействие растет пропорционально квадратному корню из количества проданных или купленных акций. То есть если при покупке 100 акций крупным инвестором их цена увеличится на 15 процентов, то для роста цены акций на 30 процентов тот же инвестор должен будет купить не 200, а 400 акций. Чтобы увеличить ценовое воздействие в два раза, придется купить в четыре раза больше акций.

До этого исследования участники рынка знали о зависимости от квадратного корня, но было неясно, универсальна она или меняется в зависимости от акции либо трейдера. Авторы исследования измерили все заявки, сделки и их отмены на Токийской фондовой бирже по каждому отдельному торговому счету с 2012 по 2019 год. Результат показал, что для всех акций и всех трейдеров ценовое воздействие подчинялось правилу квадратного корня и не зависела от параметров торгового актива.

«Наш результат с исключительной точностью подтверждает гипотезу об универсальности SRL. В пределах статистической погрешности эта гипотеза верна, по крайней мере, для Токийской фондовой биржи», — сказали исследователи в статье.

Это исследование — часть молодой науки эконофизики, применяющей физические методы к анализу экономических данных. Ближе всего она к физике сложных систем: мировая финансовая система определенно далека от термодинамического равновесия, но не полностью хаотична. Мы привыкли к универсальным законам в природе, таким как законы тяготения или термодинамики, но найти столь точное правило для человеческого поведения большая редкость. Новое исследование продемонстрировало, что, хотя отдельные трейдеры могут быть непредсказуемы, рынок в целом функционирует подобно физической системе.

По мнению ученых, доказательство закона квадратного корня на большом массиве эмпирических данных поможет инвесторам планировать сделки с меньшим риском, а регуляторам — лучше оценивать стабильность рынка во время крупных торгов.

Evgenia Vavilova
149 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
