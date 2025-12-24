Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кто в лидерах гонки за золотом: страны, нарастившие резервы с 2000 года

С начала XXI века центральные банки по всему миру последовательно увеличивают свои золотые резервы — тенденция, которая в последние годы заметно ускорилась. На фоне инфляции, санкций и меняющейся геополитики доверие к резервным валютам, прежде всего к доллару США, все чаще подвергается испытаниям. В ответ многие государства рассматривают золото как стратегический инструмент сохранения стоимости.

Кто в лидерах гонки за золотом: страны, нарастившие резервы с 2000 года / © Visual Capitalist

Инфографика, представленная выше, наглядно показывает чистый прирост официальных золотых резервов в период с 2000 по 2024 год. В основе визуализации лежат данные Всемирного совета по золоту, МВФ, Всемирного банка и других источников, связанных с центральными банками.

Абсолютным лидером стала Россия, увеличившая свои золотые запасы на впечатляющие 1948 тонн с 2000 года, лишь незначительно опередив Китай, добавивший 1885 тонн. В совокупности эти две державы обеспечили более половины всего золота, закупленного центральными банками за рассматриваемый период.

Резкий рост золотых резервов России и Китая стал частью более широкой стратегии по снижению зависимости от доллара США. После введения западных санкций Россия существенно ускорила курс на дедолларизацию, делая ставку на золото как актив, менее подверженный риску заморозки или обесценивания.

Мотивы Китая также носят стратегический характер. На фоне торговых трений с США и стремления придать юаню более международный статус Пекин последовательно наращивает золотые запасы — зачастую через малозаметные покупки центрального банка и переводы золота с внутренних месторождений.

Более того, Россия и Китай заключали исторические двусторонние соглашения по торговле золотом, обходящие американскую финансовую систему.

Все эти шаги вписываются в более широкий глобальный тренд: сегодня центральные банки в совокупности владеют большим объемом золота, чем американскими казначейскими облигациями. Это подчеркивает растущую привлекательность золота в условиях фрагментированного и политически напряженного мира.

Хотя Россия и Китай значительно опережают остальных по объему закупок, ряд развивающихся экономик также активно увеличивает свои золотые резервы:

Индия (+518 тонн) нарастила запасы на фоне валютной нестабильности и инфляционных рисков;

Турция (+501 тонна) активно использует золото в условиях экономической турбулентности и обесценивания лиры;

Польша и Казахстан добавили сотни тонн золота в рамках стратегий диверсификации резервов.

Страны Персидского залива — в частности Саудовская Аравия и Катар — также увеличивают долю золота в резервах, вписывая это в более масштабные программы экономической трансформации, включая Vision 2030 и аналогичные национальные инициативы.