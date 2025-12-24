Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Кто в лидерах гонки за золотом: страны, нарастившие резервы с 2000 года
С начала XXI века центральные банки по всему миру последовательно увеличивают свои золотые резервы — тенденция, которая в последние годы заметно ускорилась. На фоне инфляции, санкций и меняющейся геополитики доверие к резервным валютам, прежде всего к доллару США, все чаще подвергается испытаниям. В ответ многие государства рассматривают золото как стратегический инструмент сохранения стоимости.
Инфографика, представленная выше, наглядно показывает чистый прирост официальных золотых резервов в период с 2000 по 2024 год. В основе визуализации лежат данные Всемирного совета по золоту, МВФ, Всемирного банка и других источников, связанных с центральными банками.
Абсолютным лидером стала Россия, увеличившая свои золотые запасы на впечатляющие 1948 тонн с 2000 года, лишь незначительно опередив Китай, добавивший 1885 тонн. В совокупности эти две державы обеспечили более половины всего золота, закупленного центральными банками за рассматриваемый период.
Резкий рост золотых резервов России и Китая стал частью более широкой стратегии по снижению зависимости от доллара США. После введения западных санкций Россия существенно ускорила курс на дедолларизацию, делая ставку на золото как актив, менее подверженный риску заморозки или обесценивания.
Мотивы Китая также носят стратегический характер. На фоне торговых трений с США и стремления придать юаню более международный статус Пекин последовательно наращивает золотые запасы — зачастую через малозаметные покупки центрального банка и переводы золота с внутренних месторождений.
Более того, Россия и Китай заключали исторические двусторонние соглашения по торговле золотом, обходящие американскую финансовую систему.
Все эти шаги вписываются в более широкий глобальный тренд: сегодня центральные банки в совокупности владеют большим объемом золота, чем американскими казначейскими облигациями. Это подчеркивает растущую привлекательность золота в условиях фрагментированного и политически напряженного мира.
Хотя Россия и Китай значительно опережают остальных по объему закупок, ряд развивающихся экономик также активно увеличивает свои золотые резервы:
- Индия (+518 тонн) нарастила запасы на фоне валютной нестабильности и инфляционных рисков;
- Турция (+501 тонна) активно использует золото в условиях экономической турбулентности и обесценивания лиры;
- Польша и Казахстан добавили сотни тонн золота в рамках стратегий диверсификации резервов.
Страны Персидского залива — в частности Саудовская Аравия и Катар — также увеличивают долю золота в резервах, вписывая это в более масштабные программы экономической трансформации, включая Vision 2030 и аналогичные национальные инициативы.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
