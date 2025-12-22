Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

В 2025 году 74% населения планеты — около шести миллиардов человек — пользуются интернетом. Это больше, чем годом ранее, когда в сети находились 71% жителей Земли (примерно 5,8 миллиарда).

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей / © Visual Capitalist

Несмотря на продолжающийся рост, более четверти мирового населения по-прежнему остается офлайн. Доступ к интернету также резко различается в зависимости от уровня доходов: в странах с высоким уровнем дохода интернетом пользуются 94% населения, тогда как в странах с низкими доходами — лишь 23%.

Новая инфографика, представленная выше, ранжирует 20 стран с наибольшим общим числом интернет-пользователей, показывая, что решающим фактором часто становится не уровень проникновения интернета, а масштаб населения. Данные для визуализации предоставлены платформой Datareportal.

Первое место занимает Китай — около 1,3 миллиардов интернет-пользователей, что составляет более 90% населения страны. За ним следует Индия с чуть более 1,03 миллиарда пользователей, несмотря на значительно более низкий уровень проникновения интернета — около 70%. Вместе Китай и Индия насчитывают больше интернет-пользователей, чем все остальные страны из первой двадцатки, взятые вместе.

За пределами первых двух позиций рейтинг наглядно демонстрирует, как крупные развивающиеся рынки — включая Индонезию, Бразилию, Пакистан и Нигерию — по числу интернет-пользователей уже соперничают или превосходят многие развитые экономики. Это подчеркивает продолжающееся смещение центра глобальной онлайн-активности в сторону стран Глобального Юга.

Несмотря на быстрый рост интернета в мире, Африка остается слабо представленной среди крупнейших онлайн-сообществ планеты. Нигерия — единственная африканская страна в первой десятке, и всего две страны континента входят в топ-20. Это отражает низкие уровни проникновения интернета и сохраняющиеся проблемы с инфраструктурой, доступностью и стоимостью подключения во многих регионах Африки.

В России, согласно данным Datareportal, насчитывается не менее 136,6 миллионов пользователей интернета. По данному показателю наша страна занимает шестое место в мире.