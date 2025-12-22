Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей
В 2025 году 74% населения планеты — около шести миллиардов человек — пользуются интернетом. Это больше, чем годом ранее, когда в сети находились 71% жителей Земли (примерно 5,8 миллиарда).
Несмотря на продолжающийся рост, более четверти мирового населения по-прежнему остается офлайн. Доступ к интернету также резко различается в зависимости от уровня доходов: в странах с высоким уровнем дохода интернетом пользуются 94% населения, тогда как в странах с низкими доходами — лишь 23%.
Новая инфографика, представленная выше, ранжирует 20 стран с наибольшим общим числом интернет-пользователей, показывая, что решающим фактором часто становится не уровень проникновения интернета, а масштаб населения. Данные для визуализации предоставлены платформой Datareportal.
Первое место занимает Китай — около 1,3 миллиардов интернет-пользователей, что составляет более 90% населения страны. За ним следует Индия с чуть более 1,03 миллиарда пользователей, несмотря на значительно более низкий уровень проникновения интернета — около 70%. Вместе Китай и Индия насчитывают больше интернет-пользователей, чем все остальные страны из первой двадцатки, взятые вместе.
За пределами первых двух позиций рейтинг наглядно демонстрирует, как крупные развивающиеся рынки — включая Индонезию, Бразилию, Пакистан и Нигерию — по числу интернет-пользователей уже соперничают или превосходят многие развитые экономики. Это подчеркивает продолжающееся смещение центра глобальной онлайн-активности в сторону стран Глобального Юга.
Несмотря на быстрый рост интернета в мире, Африка остается слабо представленной среди крупнейших онлайн-сообществ планеты. Нигерия — единственная африканская страна в первой десятке, и всего две страны континента входят в топ-20. Это отражает низкие уровни проникновения интернета и сохраняющиеся проблемы с инфраструктурой, доступностью и стоимостью подключения во многих регионах Африки.
В России, согласно данным Datareportal, насчитывается не менее 136,6 миллионов пользователей интернета. По данному показателю наша страна занимает шестое место в мире.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Анализ данных миссии «Кассини» показал, что вокруг главных колец Сатурна простирается гигантское пылевое «гало» — облако из мельчайших частиц минералов, подобных земным камням, тянущееся на сотни тысяч километров над и под плоскостью колец.
Остатки сверхновых с определенной массой часто становятся нейтронными звездами — массой с Солнце, но диаметром примерно 20 километров. Изредка у таких ультраплотных «мертвых звезд» находят довольно необычные планеты. Некоторые из них ученые даже считают потенциально обитаемыми. Новые наблюдения «Джеймса Уэбба» помогли обнаружить, что одна из них обладает самой экзотической из всех известных астрономам газовых оболочек. Она настолько необычна, что в ней может идти снег из алмазов.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
