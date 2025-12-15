  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Итоги российской космонавтики

Слушатели узнают, какие запуски производились с крупнейших космодромов России.

Библиотека имени Ю.А. Гагарина
24 декабря, 19:30 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского 109

О мероприятии

Какие запуски производились с крупнейших космодромов нашей страны, что нового в отечественном ракетостроении, какие научные эксперименты были проведены на орбите? Зачем в космос отправляли корабль с крысами и бактериями на борту и как проходят испытания новейшей ракеты «Союз-5»? Обо всем этом и многом другом расскажет просветитель и член Астрономо-Геодезического Объединения Сергей Чумаков.

Расписание
24
Среда
Декабрь 2025
Проспект Вернадского 109 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского 109

15 декабря, 05:06
Александр Речкин
2
# космос
# Россия
# технологии
Комментарии

Написать комментарий

