Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах
Команда исследователей из МИСиС и МФТИ с коллегами разработала новый метод, который значительно повышает надежность нейронных сетей, обучая их эффективно распознавать объекты и ситуации, с которыми они не сталкивались в процессе обучения. Предложенный подход, названный Identity Curvature Laplace Approximation (ICLA), позволяет искусственному интеллекту более точно оценивать собственную неуверенность, что является критически важным шагом для создания безопасных систем в таких областях, как беспилотный транспорт, медицинская диагностика и финансовый мониторинг.
Исследователи представили результаты работы на престижной Зимней конференции по применению компьютерного зрения (WACV 2025) в США, они опубликованы в ее официальных трудах издательством IEEE.
Современные глубокие нейронные сети демонстрируют поразительные способности в распознавании образов, обработке языка и прогнозировании. Однако у них есть опасная особенность — излишняя самоуверенность. Нейросеть, обученная различать кошек и собак, может с высокой степенью уверенности заявить, что изображение жирафа — это собака. В развлекательном приложении такая ошибка безобидна, но в системе автопилота, которая столкнулась с неизвестным препятствием на дороге, подобная «слепая» уверенность может привести к катастрофе. Способность системы распознавать, что входные данные выходят за рамки ее «компетенции», называется детектированием вне распределенных данных (out-of-distribution, OOD). Это одна из самых актуальных проблем в области безопасности искусственного интеллекта.
Один из классических подходов к оценке неопределенности в искусственном интеллекте — байесовские методы. Их можно сравнить с созданием не одной, а целого ансамбля из тысяч возможных моделей, что позволяет оценить разброс их предсказаний. Однако такой подход требует огромных вычислительных ресурсов. Более практичная альтернатива — аппроксимация Лапласа — метод, который пытается оценить неопределенность, анализируя «ландшафт» параметров модели в окрестности наилучшего найденного решения. Этот ландшафт можно представить как горную местность, где самая высокая точка — это оптимальная модель. Форма этой вершины, ее кривизна, говорит о том, насколько модель уверена в своих параметрах. Острая, узкая вершина традиционно интерпретируется как высокая уверенность, а пологая и широкая — как низкая. Стандартные методы пытаются измерить эту сложную кривизну с помощью математического объекта, известного как матрица Гессе.
Российские исследователи поставили под сомнение фундаментальное предположение о том, что точное измерение этой кривизны всегда полезно для детектирования аномалий.
Они обнаружили парадокс: на задачах, где классы данных очень легко различимы (например, грузовики и самолеты), ландшафт решений нейросети становится чрезвычайно «острым». Стандартная аппроксимация Лапласа интерпретирует это как очень высокую уверенность, из-за чего модель теряет способность распознавать что-либо новое. Кривизна, которая должна была помочь оценить неопределенность, становится источником проблемы.
Исследователи столкнулись с ситуацией, в которой чем лучше модель разделяла известные ей классы, тем хуже она справлялась с неизвестностью. Стандартный подход, основанный на измерении кривизны, давал сбой. Они предположили, что эта сложная информация о геометрии решений не только не помогает, но и мешает. Поэтому ученые решили пойти на радикальное упрощение: вместо того чтобы вычислять сложную форму ландшафта, заменили ее на самую простую из возможных — идеальную, симметричную сферу, описываемую единичной матрицей.
Ключевым нововведением стало то, что исследователи не просто зафиксировали эту простую форму, а разработали алгоритм, который оптимизирует ее масштаб (параметр «априорной точности»), подстраивая его под конкретную задачу. В результате получился элегантный и вычислительно очень эффективный подход.
Тестирование на стандартных наборах данных для компьютерного зрения, таких как CIFAR-10, CIFAR-100 и ImageNet, показало, что ICLA значительно превосходит традиционную аппроксимацию Лапласа и другие популярные методы в задаче обнаружения вне распределенных данных. При этом он не снижает точность распознавания знакомых объектов и сохраняет калибровку модели — ее предсказания остаются честными.
Инновационность работы заключается в ее контринтуитивном выводе: для повышения надежности искусственного интеллекта в условиях неопределенности нужно не усложнять, а упрощать модель его «сомнений». Ученые показали, что в некоторых случаях избыточная информация о геометрии пространства решений вредна. Отказ от нее и переход к более общей и гладкой оценке неопределенности позволяет нейросети лучше очертить границы известного и вовремя сигнализировать о столкновении с чем-то новым.
Станислав Дерека, аспирант МФТИ, добавил: «Наш метод не только эффективен, но и практически выгоден. Он почти не требует дополнительных вычислений на этапе использования модели, что делает его легко применимым в реальных системах, где важна скорость реакции. По сути, мы предлагаем простой «апгрейд» для уже существующих нейросетей, который делает их значительно безопаснее. Это открывает путь к созданию более надежных систем искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей, которые смогут лучше реагировать на нестандартные дорожные ситуации, или для медицинских систем, способных вовремя обратить внимание врача на редкий или атипичный случай».
Это исследование вносит важный вклад как в практическое применение искусственного интеллекта, так и в фундаментальную науку. Оно углубляет понимание того, как нейронные сети работают с неопределенностью, и указывает на ограничения существующих методов.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Наблюдая за галактикой CANUCS-LRD-z8.6 с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», астрономы обнаружили в ее центре сверхмассивную черную дыру. Хотя она существовала всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва, ее масса оказалась рекордной для столь ранней эпохи.
Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Июня, 2014
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
17 Сентября, 2015
Забытые виды спорта
19 Марта, 2015
История денег
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии