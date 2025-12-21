  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 декабря, 10:27
Рейтинг: +126
Посты: 385

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Более трети населения всего мира — носители десяти самых популярных языков. На инфографике наглядно показано, какие языки были наиболее распространены в 1996, а какие стали самыми популярными в 2025.

Сообщество
# Инфографики
# русский язык
# язык
# языки
Инфографика: топ-10 языков мира в 1996 и 2025 годах / © Stephen Jones, Voronoiapp
Инфографика: топ-10 языков мира в 1996 и 2025 годах / © Stephen Jones, Voronoiapp

Первые три языка сохранили свои позиции. Как в 1996, так и в 2025 годах самыми популярными языками оставались мандаринский (китайский), испанский и английский. 

Свои позиции уступил бенгальский язык, занимавший в 1996 году четвертое место, хотя число его носителей выросло с 189 миллионов до 242 миллионов. В 2025 году четвертое место занял хинди. Количество человек, считающих этот язык родным, выросло с 182 миллионов до 345 миллионов.

Сохранили свои места русский и японский языки — седьмое и восьмое место соответственно. Два языка рейтинг покинули: немецкий и у (один из крупнейших диалектов китайского языка). Теперь в топ-10 входят пенджаби (на нем говорят в Индии и Пакистане) и вьетнамский язык.

В 1996 году десять самых популярных языков признавали своим родным 2,55 миллиарда человек при населении 5,8 миллиарда человек. Получается, 44% населения были носителями одного из десяти самых популярных языков. 

В 2025 году десять самых популярных языков — родные для 3,1 миллиарда человек, а население мира выросло до 8,1 миллиарда человек. Теперь носители топ-10 языков составляют около 38% населения Земли. Хотя число носителей многих языков продолжает расти, их доминирование постепенно ослабевает.

При создании инфографики авторы использовали данные Ethnologue и Derivation. В данном случае речь идет не просто о количестве людей, владеющих этими языками, а о тех, для которых эти языки — родные.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
21 Дек
Бесплатно
Биокосмос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Повседневная жизнь дикого кабана
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
22 Дек
Бесплатно
Экскурсия в музей Центра имени Хруничева
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Ежи, кроты и землеройки: эволюция древнейших млекопитающих
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
600
Пройти по пути Одиссея. Итоги парусной экспедиции по следам царя Итаки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Дек
750
Человек в эпоху Московского государства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Боевые действия флотов в Арктике
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
500
Какими бывают звезды и почему?
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
20 декабря, 11:58
Игорь Байдов

Донные отложения из римской канализации рассказали, чем болели защитники вала Адриана

Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.

Археология
# Адрианов вал
# заболевания
# пищеварение
# Римская Британия
# Римская империя
19 декабря, 15:43
Губкинский университет

Российские ученые разработали краску, снижающую испарение бензина

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.

Губкинский университет
# бензин
# испарение
# покрытие
# топливо
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
16 декабря, 13:24
Максим Абдулаев

Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто и без генетических последствий

Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.

Биология
# орнитология
# половое поведение
# птицы
# спаривание
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Донные отложения из римской канализации рассказали, чем болели защитники вала Адриана

    20 декабря, 11:58

  2. Кольца Сатурна сформировали пылевое «гало» вокруг планеты

    20 декабря, 11:00

  3. Титан лишился подводных океанов, но сохранил водоемы

    20 декабря, 09:11

  4. Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

    19 декабря, 20:02
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Василий Ильин
3 минуты назад
Вот поэтому страны Европы и являются наиболее благоприятными для проживания простых людей, куда стремятся мигранты из нищих стран Африки. Россия

Инфографика: неравенство в странах мира в 2025 году

Edil Edil
24 минуты назад
"Человеческих" чувств не существует. О специфических "человеческих" чувствах можно говорить лишь как о специфических соотношениях разных чувств.

О чем думают животные?

Roman Dan
28 минут назад
StaSrus, из любопытства посмотрел - ну не дешевле, а сравнялся. Разница статистическая в несколько центов туда-сюда - это не показатель. Только нужно

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Алексей
47 минут назад
Все дело в ликвидности а не в формулах. Цена растет когда покупатель выкупает все заявки на продажу по этой цене, потом выше и выше. А количество

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Дмитро Сергієнко
1 час назад
elegantslave0, емеля запомни и не тупи. Правильно писать "в Украине" и "на рамке"

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Nikola Roshupkin
2 часа назад
СССР/РФ каждый год и импортировал зерно из США и Канады . С 1961 по 1997. Несмотря на то, что черноземных площадей в СССР было в десятки раз больше. РФ

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Александр Ануфриев
2 часа назад
А что, колличество акций на рынке роли не играет? Почему считают в штуках, а не процентах?

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Edil Edil
3 часа назад
Гибель Цивилизаций редко яркая. https://naked-science.ru/article/nakedscience/velikiy-filtr-na-strazhe?comment=152401

Астрофизик предположил, что внеземные цивилизации становятся заметны только в момент гибели

Михаил Константинов
4 часа назад
О, хосспадя! Оно опять читает нотации реальным специалистам по экономике, не имея даже базовых знаний в этой области! Аффтар, когда ждать очередную

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Иван Шереметьев
4 часа назад
Александр, если из вашего скрина перейти на ссылку wir2026 … и далее на страны-источники,то ЦБ РФ там и не пахнет,указаны одни исследования как самого

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Сергей Механик
5 часов назад
Леонид, понятно, спасибо. Значит причин для беспокойства нет, всё нормально и идёт по плану.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Иван Шереметьев
5 часов назад
Есть еще идея,озвученная в «Против зерна» Джеймса Скотта,что питание при сельском хозяйстве гораздо менее ценно,чем у охотников

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Марк Цукерман
5 часов назад
Ошибка в заголовке: не "подводных", а "подлёдных"...

Титан лишился подводных океанов, но сохранил водоемы

Chelovek
6 часов назад
Александр, 7000 зл получает обслуживающий персонал который метет двор и носит мусор! Средняя по Варшаве 12 000 зл, таксисты в среднем получают больше 4

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Edil Edil
7 часов назад
Ванечка, "Мы находимся на периферии" – На периферии галактики несколько коэффициентов Дрейка - выше. Ждет ли нас Великий фильтр в будущем?

Великий фильтр на страже космической тишины

Violet Writer
7 часов назад
«По данным Международной организации по кофе (ICO)...» и к слову «данным» хренакс ссылку на стр. Сельхозорганизации ООН по чаю! Это всё, что вам нужно

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Денис Якутович
8 часов назад
Леонид, а ты не задумывался как так получается, что мыло за 30 рублей не захватило мировой рынок? Может если производят такое рожно, что его и за 30 не

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Денис Якутович
8 часов назад
Vladimir, так с местом то что при расчете на душу? А, получается 48+ место в мире, стыдно было писать? И это, если считать даже по упоротому и популярному

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Иван Колупаев
8 часов назад
Леонид, рост конечно. Достаточно на ценники в магазинах посмотреть. Каждый день переклеивают новые.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Алексей Остолецкий
9 часов назад
Такое ощущение, что учёные хотят скопировать идею у компьютерной игры, но боятся последствий, как в компьютерной игре (хорайзон ЗД). Если робота

Американская компания анонсировала создание армии из 50 000 роботов для обороны и промышленности

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно