Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах
Более трети населения всего мира — носители десяти самых популярных языков. На инфографике наглядно показано, какие языки были наиболее распространены в 1996, а какие стали самыми популярными в 2025.
Первые три языка сохранили свои позиции. Как в 1996, так и в 2025 годах самыми популярными языками оставались мандаринский (китайский), испанский и английский.
Свои позиции уступил бенгальский язык, занимавший в 1996 году четвертое место, хотя число его носителей выросло с 189 миллионов до 242 миллионов. В 2025 году четвертое место занял хинди. Количество человек, считающих этот язык родным, выросло с 182 миллионов до 345 миллионов.
Сохранили свои места русский и японский языки — седьмое и восьмое место соответственно. Два языка рейтинг покинули: немецкий и у (один из крупнейших диалектов китайского языка). Теперь в топ-10 входят пенджаби (на нем говорят в Индии и Пакистане) и вьетнамский язык.
В 1996 году десять самых популярных языков признавали своим родным 2,55 миллиарда человек при населении 5,8 миллиарда человек. Получается, 44% населения были носителями одного из десяти самых популярных языков.
В 2025 году десять самых популярных языков — родные для 3,1 миллиарда человек, а население мира выросло до 8,1 миллиарда человек. Теперь носители топ-10 языков составляют около 38% населения Земли. Хотя число носителей многих языков продолжает расти, их доминирование постепенно ослабевает.
При создании инфографики авторы использовали данные Ethnologue и Derivation. В данном случае речь идет не просто о количестве людей, владеющих этими языками, а о тех, для которых эти языки — родные.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
