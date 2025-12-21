Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Более трети населения всего мира — носители десяти самых популярных языков. На инфографике наглядно показано, какие языки были наиболее распространены в 1996, а какие стали самыми популярными в 2025.

Инфографика: топ-10 языков мира в 1996 и 2025 годах / © Stephen Jones, Voronoiapp

Первые три языка сохранили свои позиции. Как в 1996, так и в 2025 годах самыми популярными языками оставались мандаринский (китайский), испанский и английский.

Свои позиции уступил бенгальский язык, занимавший в 1996 году четвертое место, хотя число его носителей выросло с 189 миллионов до 242 миллионов. В 2025 году четвертое место занял хинди. Количество человек, считающих этот язык родным, выросло с 182 миллионов до 345 миллионов.

Сохранили свои места русский и японский языки — седьмое и восьмое место соответственно. Два языка рейтинг покинули: немецкий и у (один из крупнейших диалектов китайского языка). Теперь в топ-10 входят пенджаби (на нем говорят в Индии и Пакистане) и вьетнамский язык.

В 1996 году десять самых популярных языков признавали своим родным 2,55 миллиарда человек при населении 5,8 миллиарда человек. Получается, 44% населения были носителями одного из десяти самых популярных языков.

В 2025 году десять самых популярных языков — родные для 3,1 миллиарда человек, а население мира выросло до 8,1 миллиарда человек. Теперь носители топ-10 языков составляют около 38% населения Земли. Хотя число носителей многих языков продолжает расти, их доминирование постепенно ослабевает.

При создании инфографики авторы использовали данные Ethnologue и Derivation. В данном случае речь идет не просто о количестве людей, владеющих этими языками, а о тех, для которых эти языки — родные.