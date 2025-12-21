Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Глобальное соотношение долга к ВВП выросло в 2025 году до 94,7%. На инфографике наглядно показаны страны с высоким государственным долгом, выраженном в процентах от ВВП.

Инфографика: госдолг стран по всему миру / © Visual Capitalist

Согласно докладу Международного валютного фонда, совокупный долг стран достиг 111 триллионов долларов. Наибольший госдолг по отношению к ВВП оказался у Японии — 230%.

На второе место попал Судан с госдолгом 222% по отношению к ВВП. В тройку также вошел Сингапур (176%).

Госдолг превышает 100% ВВП в 23 странах, среди которых Греция, Италия, США и Франция. Долг Китая приближается к этой отметке, достигнув 96%.

В то же время специальный административный район Китая — Макао — имеет нулевой госдолг. Страной с самым низким долгом оказался Лихтенштейн — 1% от ВВП.

Россия в перечень стран с высоким государственным долгом не вошла. По данным МВФ, ее госдолг — 23% от ВВП.