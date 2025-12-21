  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 декабря, 17:23
Рейтинг: +126
Посты: 387

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Глобальное соотношение долга к ВВП выросло в 2025 году до 94,7%. На инфографике наглядно показаны страны с высоким государственным долгом, выраженном в процентах от ВВП.

Сообщество
# Инфографики
# карта
# экономика
Инфографика: госдолг стран по всему миру / © Visual Capitalist
Инфографика: госдолг стран по всему миру / © Visual Capitalist

Согласно докладу Международного валютного фонда, совокупный долг стран достиг 111 триллионов долларов. Наибольший госдолг по отношению к ВВП оказался у Японии — 230%.

На второе место попал Судан с госдолгом 222% по отношению к ВВП. В тройку также вошел Сингапур (176%).

Госдолг превышает 100% ВВП в 23 странах, среди которых Греция, Италия, США и Франция. Долг Китая приближается к этой отметке, достигнув 96%. 

В то же время специальный административный район Китая — Макао — имеет нулевой госдолг. Страной с самым низким долгом оказался Лихтенштейн — 1% от ВВП.

Россия в перечень стран с высоким государственным долгом не вошла. По данным МВФ, ее госдолг — 23% от ВВП.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
21 Дек
Бесплатно
Биокосмос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Повседневная жизнь дикого кабана
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
22 Дек
Бесплатно
Экскурсия в музей Центра имени Хруничева
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Ежи, кроты и землеройки: эволюция древнейших млекопитающих
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
600
Пройти по пути Одиссея. Итоги парусной экспедиции по следам царя Итаки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Дек
750
Человек в эпоху Московского государства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Боевые действия флотов в Арктике
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
500
Какими бывают звезды и почему?
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
20 декабря, 11:58
Игорь Байдов

Донные отложения из римской канализации рассказали, чем болели защитники вала Адриана

Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.

Археология
# Адрианов вал
# заболевания
# пищеварение
# Римская Британия
# Римская империя
19 декабря, 08:20
Александр Березин

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Мировая лаборатория неравенства, содиректором которой работает известнейший современный экономист Тома Пикетти, опубликовала отчет о неравенстве в современном мире. По этим данным выходит, что разрыв в доходах между 50 процентами самых бедных и 10 процентами самых богатых в России за последний десяток лет существенно вырос. Правда, в этой оценке есть неочевидный, на первый взгляд, нюанс.

С точки зрения науки
# экономика
# экономическое неравенство
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
16 декабря, 13:24
Максим Абдулаев

Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто и без генетических последствий

Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.

Биология
# орнитология
# половое поведение
# птицы
# спаривание
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Донные отложения из римской канализации рассказали, чем болели защитники вала Адриана

    20 декабря, 11:58

  2. Кольца Сатурна сформировали пылевое «гало» вокруг планеты

    20 декабря, 11:00

  3. Титан лишился подводных океанов, но сохранил водоемы

    20 декабря, 09:11

  4. Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

    19 декабря, 20:02
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Shota Zhorzholiani
13 минут назад
Александр, попробуйте найти ошибку в ваших суждениях. Статью эту, конечно, я бы удалил )

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Павлик Иванов
20 минут назад
Пальцы похожи на пенисы

Опубликована «дорожная карта» первой пилотируемой миссии на Марс

Иван Каин
41 минута назад
Арабский?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Dmitri
45 минут назад
Никита, далеко не для всех жителей стран СНГ русский родной. Также и в России русский не родной для части населения. Так что может быть и правда.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Steel Factor
46 минут назад
Никита, с чего Вы взяли что население стран СНГ считает родным русский язык? Даже в России не 100% жителей считают родным русский язык, а около 88-90%

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

B. Kusov
2 часа назад
Иван, это аргумент называется адвокат дьявола. А кто мешает им учится? Я сам пытаюсь людей к которым хорошо отношусь учить своей профессии который

Инфографика: неравенство в странах мира в 2025 году

Ricky Luck
2 часа назад
Taxes on specific crops—rather than on agriculture as a whole—were a key factor that pushed early societies to form the first states, a reminder that even today specialized work, like that of an https://www.electricianprincegeorge.com, depends on structured

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Никита Гордя
3 часа назад
Русский язык = 145 миллионов. Это же не так. Как минимум добавить население стран СНГ и уже выйдет более 200 миллионов (родной язык)

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Евгений Коваленков
3 часа назад
Админ лох

Футы или метры? Инфографика о мировом распространении систем измерений

Александр Березин
4 часа назад
Михаил, "О, хосспадя! Оно опять читает нотации реальным специалистам по экономике, не имея даже базовых знаний в этой области! Аффтар, когда ждать

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Дима Шанин
4 часа назад
Леонид, твой шок усилится когда американец приедет к тебе сидящему в лаптях на печи и купит тебя, твою жену и твой ППС за пару долларов,а ты скажешь

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

gfuatt
4 часа назад
elegantslave0, Да ты что, у так если война идёт с 2014 года, то тогда Крым оккупирован просто, нет?) Кто-то явно прогуливал историю и не ебет в душе то, что

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Иван Литвинов
4 часа назад
Фраза -"Вторгаясь мазью с плохо изученным в качественных клинических исследованиях эффектами в стройную систему местной защиты слизистой

Действительно ли оксолиновая мазь помогает не заболеть? 

1 2
4 часа назад
Бублик слишком плоский, мало места. Надо 40-тонную версию под Глен

Новая реконфигурируемая космическая станция сможет выйти на орбиту за один пуск Falcon 9

Иван Литвинов
4 часа назад
Доказано еще в СССР в лабораторных условиях, что оксолин в концентрации 0,25 % разрушает вирусы ,в в большей концентрации сдерживает рост бактерий и

Действительно ли оксолиновая мазь помогает не заболеть? 

1 2
4 часа назад
Раньше писали что частицы вытягиваются из колец магнитным полем, эта гипотеза куда делась?

Кольца Сатурна сформировали пылевое «гало» вокруг планеты

Иван Колупаев
5 часов назад
B., подойдите к кассирше в Пятерочке и попробуйте ей рассказать ваши теории о минимальных усилиях. С курьерами можете поговорить, с рабочими что в

Инфографика: неравенство в странах мира в 2025 году

Виктор Зайцевский
5 часов назад
B., а что люди могут сделать? Труд здесь всегда был недооцененный. На нескольких работах трудиться и возвращаться в 19 век? Бизнесменами тоже все не

Инфографика: неравенство в странах мира в 2025 году

B. Kusov
6 часов назад
Василий, люди сами не очень активные у нас. Большинство живёт в квартирах от родителей. На еду зарабатывают с минимальными усилиями

Инфографика: неравенство в странах мира в 2025 году

Саша Тарасова
6 часов назад
Россия просто делает ракету , которая нужна Казахстану , но не России . Зачем ей искать клиентов . Казахи хозяева , поскольку это их проект . Понятно ,

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно