Лекция
16+
Автоматические межпланетные станции

Слушатели узнают про устройство и ключевые системы автоматических межпланетных станций.

Библиотека Планетарий 1
24 декабря, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Кандидат технических наук, начальник научной лаборатории космической академии Антон Петухов расскажет про главных разведчиков человечества в космосе — автоматические межпланетные станции. Слушатели узнают об этапах их развития: от первых запусков к Луне до современных миссий к границам Солнечной системы. Лектор подробно разберет устройство и ключевые системы этих сложных аппаратов: от двигательных установок до научных инструментов.

Расписание
24
Среда
Декабрь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

17 декабря, 11:47
Александр Речкин
2
# зонды
# космос
# межпланетная станция
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
16 декабря, 13:03
ПНИПУ

Последний звездопад года: когда и как наблюдать метеорный поток Урсиды

В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток — Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до десяти «падающих звезд» в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным космическим салютом уходящего года. Специалист Пермского Политеха раскрыл секреты этого уникального явления и поделился советами, как не пропустить звездное шоу зимы.

ПНИПУ
# Звездопад
# комета
# любительская астрономия
# метеор
# Метеорный поток
Комментарии

Написать комментарий

