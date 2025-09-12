Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Недавно КНР провела успешные тесты посадочного лунного модуля в имитированной лунной силе тяжести. Ведущие отраслевые наблюдатели в США забили тревогу: Пекин может опередить Вашингтон в доставке людей на Луну в 2020-х годах. Но так ли это? И какими будут последствия, если китайцам удастся обойти Илона Маска?

Августовский тест китайского посадочного лунного модуля «Ланьюэ» наделал немало шума. Известнейший космический журналист США Эрик Бергер отреагировал резко, предположив, что Китай опередит Штаты с высадкой людей на Луне в 2020-х. Как он прокомментировал свою позицию, «на данный момент трудно прийти к любому иному заключению». Проинтервьюированный им по этому поводу специалист по китайской лунной программе нагнетал еще сильнее Бергера: такой высадкой китайцы покажут то, что американцы не могут. Они не могут даже повторить собственные полеты 60-летней давности, настолько все у них плохо.

Дальше — больше. На заседании в Конгрессе по лунной гонке не только конгрессмены, но и бывший глава NASA уверенно сообщили, что при текущем подходе к гонке США проиграют ее Китаю. Да, временно исполняющий обязанности главы NASA заявил

«Будь я проклят, если это так случится. Мы опередим китайцев на Луне». Шон Даффи, временный глава NASA

Но на его должности и нельзя было сказать иначе. Но кроме него такую позицию из американских официальных лиц первого калибра в этой сфере не занял буквально никто. С учетом того, что Даффи на этой должности утвержден лишь временно, его «Будь я проклят» пока не выглядит уверенной заявкой на успех.

Чем порождены такие опасения — хорошо известно. Starship в этом году регулярно взрывался в испытательных полетах до того, как это запланировали его создатели. Несколько взрывов корабля подряд — это серьезно, полагают наблюдатели, да и люди с улицы. В июне 2025 года, даже без летных испытаний, просто при статическом прожиге двигателей, Starship взорвался так, что в значительной степени разрушил свою испытательную площадку.

А вот у Китая ничего такого нет: он испытал посадочный лунный модуль без сучка и задоринки. И прожиг первой ступени его ракеты «Великий поход-10» тоже прошел штатно. Нет проблем на испытаниях — значит, Китай движется к цели эффективнее. Так?

«Великий поход-10», сверхтяжелая китайская ракета, которая выведет пилотируемый корабль к Луне, провела сувои первые огневые испытания в августе 2025 года / © VCG, VCG

Многим наблюдателям действительно кажется, что все так. Поэтому Америка и заволновалась: для американской ментальности неприемлемо быть вторыми. Достаточно напомнить, какой глубокий шок вызвало опережение Штатов СССР, с запуском спутника и человека в космос.

Однако реальность существенно отличается от того, что им кажется. Попробуем разобраться почему.

Почему опережение США Китаем было бы идеальным сценарием для всех, включая американцев

Чтобы понять реальные последствия сценария «Китай прилунится первым», надо вспомнить контекст: в какой именно точке развития сегодня находится мировая космонавтика. Очень кратко, ситуация такова: есть всего две космические державы, планирующие не то что пилотируемые, но и частые беспилотные полеты дальше околоземной орбиты.

Остальные страны находятся сильно в стороне от всего этого. Скажем, Россия, когда-то первая космическая держава, страна, первой добившаяся мягкой посадке на Луне, в постсоветский период не смогла посадить на других небесных телах ни одного своего аппарата. Нет, она пыталась и не раз, но ничего, кроме потерь аппаратов, из этого не вышло. Следующая попытка посадки на Луну, например, формально нацелена на 2029 год («Луна-27»). И ее заказчик в это, возможно, даже действительно верит.

Изображение «Луны-27» с МАКС-2013 (12 лет назад). Что бы ни случилось, этот аппарат сядет в приполярных широтах Луны уже после того, как там побывают люди, чьи возможности в исследовании лунной поверхности куда выше, чем у неподвижного посадочного аппарата, неспособного ни взять грунт из разных точек, ни вернуть его на Землю для тщательного изучения в лабораториях / © Wikimedia Commons

Но некоторые работники производителя, «НПО Лавочкина», при этой дате только улыбаются и показывают пальцем вправо. Допустим, что они неправы (чего очень хотелось бы). Допустим, высадка получится в 2029 году. Все равно получается, что постсоветская Россия посадит на Луне хоть что-то уже после того, как там высадятся и американские, и китайские космонавты, возьмут местный грунт и отвезут его на Землю. Где его, конечно, изучат намного детальнее, чем может ограниченный набор приборов планируемых российских лунных миссий.

О космических программах других стран можно сказать только то, что они еще скромнее российских. Соответственно, их влияние на научные открытия — которых исследования Луны и более дальних небесных тел принесут очень немало — будет еще менее ощутимо, чем российское.

Несмотря на огромный отрыв американской и китайской космических программ, у них тоже есть свои проблемы. Они те же, что когда-то были у фон Брауна и Королева: политики. Точно как Хрущев не понимал, зачем запускать спутник, а Кеннеди отказывал фон Брауну в финансировании полета на Луну, политики современных США и Китая абсолютно не понимают, зачем надо лететь на Марс.

Лунная программа кажется им идеальным вариантом действий потому, что:

1. Они точно знают, что это возможно: ведь Штаты в 1960-х так уже сделали.

2. Политики отлично понимают, что это хороший пиар, демонстрация технологической мощи и превосходства над всеми остальными, типа России и еще менее развитых космических держав.

Марс в эту схему не вписывается вообще никак. Политики даже не понимают, реально ли это технологически. Доверять словам энтузиастов типа Маска они не склонны точно так же, как когда-то Хрущев и Кеннеди не доверяли Королеву и фон Брауну.

Однако допустим, что Китай в 202…-м году высадился бы на Селене раньше США. Что тогда пришлось бы сделать президенту США, заложнику идеи о величии своей страны и себя лично? Все верно: ему пришлось бы, как Кеннеди весной 1961 года, переобуться в прыжке. Тот еще в марте-61 отказал фон Брауну в одобрении лунной программы. А после полета Гагарина 12 апреля — напротив, эту программу одобрил и бросил на нее все, что мог. От денег до кадров.

Китайская победа в лунной гонке не оставила бы Трампу другого выхода кроме финансирования проекта Маска по доставке людей на Марс. И поскольку для этого нужен Starship — который и так создается для лунной программы — Штаты в этом сценарии вполне достигли бы четвертой планеты.

С научной точки зрения приполярные районы Луны крайне важны: здесь с высокой вероятностью есть вечная мерзлота из водного льда, отсутствующая в более низких широтах. (a) Лунный рельеф в районе северного полюса Луны. Хорошо видны сглаженные формы, на Земле типичные для районов вечной мерзлоты (85,8° с.ш., 133,5° в.д.). (b) Оползень на краю кратера — на Земле крайне нетипичное явление для безводной местности (86,0° с.ш., 137,9° в.д.). (c) Узорчатая поверхность в районе координат 85,9° с.ш., 133,9° в.д. (d) Повторяющиеся структуры различного масштаба в районе 86,1° с.ш., 125,1° в.д. Желтыми стрелками на (b. c. d) обозначены квазирегулярные структуры, характерные для земного рельефа над вечной мерзлотой / © Николай Горькавый, 2023

Как не раз отмечал Naked Science, современные научные открытия показывают возможность наличия жизни буквально в метре под марсианской поверхностью. На Луне, конечно, такого нет: если там и есть условия для жизни, то глубоко под вечной мерзлотой, покрывающей ее приполярные области. Соответственно, с существующей у землян техникой открытие внеземной жизни на Марсе радикально вероятнее, чем в экспедициях на Селену.

Вывод: если бы опасения Бергера и других американцев о китайском лидерстве были верны, это стало бы идеальным вариантом развития событий. Разозленные китайским обгоном люди в Белом доме немедленно дали бы зеленый свет Маску. Напомним: в наблюдаемой нами реальности вместо зеленого света американское государство специально изменило свои нормы радиационной безопасности астронавтов, понизив их в несколько раз. Понизив настолько, что попасть на Марс в их рамках ни один американец не может.

Но случится ли это на самом деле?

Китайская лунная программа, в отличие от американской «Артемиды III», — по сути клон программы фон Брауна из 1960-х. То есть она опирается на самую простую из возможных схем: сверхтяжелая ракета «Великий поход-10» выводит в космос корабль, удивительно напоминающий «Аполлон» внешне, а также отдельный посадочный лунный модуль, выполняющий функции американского «Орла» в высадке 1969 года. И мест на нем так же два. Есть и другие сходства: луномобиль для астронавтов, как у американцев в высадках 1970-х, китайцы тоже запланировали.

За исключением четырех ног у посадочных модулей Китая и США не так много общего / © Wikimedia Commons

Не то чтобы различий вообще не было: китайский лунный модуль «Ланьюэ» массой 26 тонн, то есть много массивнее американского аналога. Вероятно, в нем будет больше места, хотя космонавтов он должен высаживать тоже только двоих. Однако общая архитектура лунной программы все же повторяет фон Брауна без которого, конечно, США не смогли бы оказаться первыми на Луне. Китайцы сознательно выбрали этот путь, как и посадку на экваторе, а не у полюсов, как у американцев: так меньше рисков.

Это облегчает жизнь не только китайцам-разработчикам, которые, по обширной опубликованной литературе и документации американской лунной программы, несколько упрощают свою работу. Проще становится и оценивать со стороны: а на каком, собственно, этапе, находятся их программа?

Имитатор модуля для посадки на Луне сначала был таким опасным, что техникам разрешали приближаться к нему только в костюмах пожарных. Более чем мудрое решение, учитывая, что заправлена эта машина была предельно опасным 90-процентным пероксидом водорода / © NASA

В 2025 году у нас есть два таких индикатора: прожиг двигателей ракеты «Великий поход-10». Аналогичный в американской лунной программе для «Сатурна-V» прошел 15 апреля 1965 года. Второй индикатор — тесты подвешенного на тросах («разгрузка», имитирующая малую лунную силу тяжести) посадочного модуля, «Орла» на стероидах. Похожие тесты Штаты впервые выполнили в октябре 1964 года, а полный аналог «посадки» с имитацией лунной силы тяжести астронавты начали еще позже — с 1967 года. Испытания «Ланьюэ», судя по тому, что они протекали без человека внутри, — это не аналог полетов Нила Армстронга в 1967 году и позже. Напротив, это аналог первых полетов макета посадочного модуля, которые США провели в 1964-1965 году.

Таким образом, технологически китайцы находятся на том же отрезке своей лунной программы, на которой американцы были в 1965 году. А это значит, что им нужно еще долгих четыре года для высадки с людьми.

Нил Армстронг за год до своей исторической высадки на Луне тренировался вот на этом имитаторе управления лунным посадочным модулем / © NASA

Может ли КНР, пользуясь тем, что идет по стопам фон Брауна, сэкономить время, где-то срезать углы, прийти к финишу раньше, чем через четыре года? Любой, кто внимательно изучал документы американской лунной программы, скажет: «почти наверняка нет». Причины у этого очень серьезные: просто выполнить все пункты программы недостаточно. На каждом из этапов всегда вылезает множество мелочей, каждая из которых может угробить людей и привести к срыву миссии.

А вот он же через несколько секунд, где-то в гуще дыма и пламени от своего катапультного кресла, покидает имитатор, когда тот перестал управляться / © NASA

Та же наземная отработка программы «Аполлонов» протекала с регулярными накладками. Например, после успешных первых лет тестов лунных посадочных модулей, когда на них начали тренировать Нила Армстронга, управление модуля отказало, и астронавту пришлось катапультироваться из него на высоте 60 метров, что опасно и в наши дни, и тогда (парашют при малейшей ошибке системы не успеет погасить скорость падения). Причем это случилось всего за год до высадки на Селене. Чуть поспешишь, пропустишь один из десятков испытательных посадок макета лунного модуля на Земле — и подобный отказ управления может произойти на Луне. Где никакой парашют не поможет вашему экипажу выжить.

И вот Армстронг уже висит под куполом, наблюдая горящие на земле останки своей учебной техники. Захотят ли китайцы пропустить эти этапы, чтобы у их космонавтов подобные нюансы реализовались уже на Луне? / © NASA

Примеров такого рода можно привести множество. Заживо сгоревшие в наземных испытаниях корабля «Аполлон» три астронавта, проблемы здесь, авария тут — вся лунная программа сурова. Не будем скрывать: ошибка автоматики при первой посадке американцев на Луне вполне могла убить Армстронга с напарником, если бы не мгновенная реакция пилота посадочного модуля, позволившая ему увести капсулу от опасных валунов.

Из всего этого ясно: лунная программа — занятие для людей, готовых к риску. Но если за ними не будут стоять конструкторы, готовые на все, чтобы минимизировать риск — никакая отвага космонавтов не позволит добиться успеха.

Астронавты Эдвард Уайт, Вирджил Гриссом и Роджер Чаффи 1 апреля 1966 года сделали шуточное фото, где они молятся на безопасность лунного корабля NASA. 19 августа того же года они высказали свою озабоченность по поводу недоработок корабля управленцу Джозефу Шеа, курировавшему этот вопрос в Агентстве. 27 января 1967 года, во время наземных испытаний корабля, трое мужчин на фото сгорели заживо. Это случилось из-за ошибок при его проектировании, которые не удалось выявить до испытаний / © Wikimedia Commons

Вывод: китайцы абсолютно честны, когда заявляют, что планируют высадить людей на Луне «до 2030 года». Они не пытаются замаскировать этим существенно более ранние планы на высадку. А лишь подстилают себе солому: если все пойдет, как у фон Брауна, то их высадка вероятна в 2029 году. А если где-то что-то пойдет неоптимально — то в 2030 году.

Следовательно, у Китая есть шанс опередить американцев в 2020-х на Луне ровно в одном случае: если они не высадятся там до 2029 года.

Американская лунная программа: когда высадка?

Исторические сведения куда слабее помогают при анализе того, как планируют вернуться на Луну в США. Да, исходно NASA хотело все сделать ровно как при фон Брауне, только, конечно, дороже и намного дольше. Скажем, ракета SLS втрое дороже «Сатурна-V», при этом разрабатывали ее не семь лет, а 14. Оно и понятно: гениальный немец умер, а после него столь же талантливые люди в кадрах NASA замечены не были.

Один из кораблей американской лунной программы 1960-х / © NASA

И все так и шло бы дальше, но помешал Конгресс. Лунный посадочный модуль по традиционным рецептам пришлось бы делать традиционным американским космическим игрокам. Они потребовали бы на это точно больше десятка миллиардов долларов и очень много лет. Злые конгрессмены просто не дали NASA нужное количество денег. Поэтому пришлось объявить конкурс, где традиционные игроки не могли выиграть в принципе. Победу там одержала SpaceX с предложением в 2,89 миллиарда долларов.

На этом этапе все резко изменилось, поскольку посадочный модуль SpaceX — это не 16 тонн, как у «Орла» Нила Армстронга и не 26 тонн, как у китайской версии этого «Орла». Напротив, его стартовая масса оценивается между 1750 и 2000 тонн (такова масса второй ступени StarshipV3). Для запуска с Земли такому модулю нужна еще своя первая ступень, массой в тысячи тонн.

Тот же корабль после установки на ракету «Сатурн-IБ», укороченную версию «Сатурнов-V» для полетов на Луну / © NASA

Сколько можно разрабатывать нечто подобное? Ранее мы уже писали, что речь о беспрецедентной в истории Земли конструкции полностью многоразового корабля. Это не удавалось ни разу в истории, хотя попытки были (шаттлы исходно планировали именно такими, но не вышло).

Не удивительно, что серия аварий 2025 года заставила многих поверить, что Starship не будет готов в 2020-х годах вовсе. Заставил многих — но только не работников SpaceX. Гвинн Шотвелл, глава компании, прямо заверила NASA, что Starship не станет препятствием для сроков «Артемиды-III». На сегодня они все еще озвучены как сентябрь 2027 года. То есть Шотвелл, в отличие от всех и каждого наблюдателя вне SpaceX, ожидает, что Starship к этому моменту не просто полетит, но и успеет продемонстрировать мягкую посадку и взлет с Луны.

Главный инженер SpaceX, Илон Маск, настроен не менее оптимистично. Почему? И отчего у Эрика Бергера и всех остальных настрой ровно противоположный?

В истории космонавтики уже был пример, когда все и каждый вне компании-разработчика прочили ей продолжение неудач, а сами ее работники, напротив, ожидали близкого успеха. Это история советской ракеты Н-1: «королёвцы», что разрабатывали ее после смерти своего лидера, после четвертых испытаний Н-1, снова закончившихся взрывом, были уверены в том, что следующие испытания станут успехом. А вот ЦК и захвативший, с санкции ЦК, контроль над «королёвцами» Глушко был уверен в обратном: что конструкция Н-1 тупик, и ничего кроме взрывов не даст.

В отдельном тексте Naked Science разбирал, почему Глушко и ЦК были неправы, а королёвцы — напротив, правы. Сходная ситуация — и сегодня со SpaceX и окружающими ее компаниями и наблюдателями. О чем речь?

Извне компании кажется, что чем больше у нее взрывов, чем больше уничтоженной инфраструктуры от этих взрывов и так далее — тем хуже идут дела с разработкой ракеты. А вот с точки зрения самих разработчиков наоборот: чем больше пусков, даже со взрывами, тем лучше.

Каждый взрыв в ходе испытаний дает информацию о том, что при отработке пошло не так. Можно ли получить ту же информацию без взрыва летящей ракеты? В теории — конечно. Скажем, создать наземный стенд, на котором тестировать ракету на полной мощности двигателей. Так предлагали сделать Королёву с Н-1, так же работают китайцы со своими ракетами. Сходно сделали бы и традиционные американские космические игроки.

Но была причина, по которой Королёв предпочел обойтись без отработки на стенде на полной мощности и точно так же поступает сегодня Илон Маск. Она в том, что полноценный прожиг и первой, и тем более второй ступени без отрыва на земле, во-первых, не имитирует реальных событий полета. Дело не только в том, что ступень при прожиге удерживают специальные механизмы, что исключает колебания той же силы и типа, что будут на высоте (например, так нельзя полноценно выявить колебания типа «Пого» и многое другое). У земли не будет и того атмосферного давления, при котором работают двигатели на высоте, и ряда других условий. У земли нельзя проверить, что будет сразу после горячего разделения ступеней, когда газы от второй ступени буквально лижут верхнюю часть первой ступени.

Статический наземный тест первой ступени Starship, сентябрь 2025 года. Маск не просит деньги у государства, поэтому свободен построить сколько угодно стендов для наземных испытаний. И все равно его компания уже столкнулась с тем, что поведение ступеней ракет на этих стендах и в реальном полете резко различается, причем по причинам пока еще неясным науке. Неудивительно, что SpaceX считает более важными испытания полетом, а не на наземных стендах / © SpaceX

Вторая слабость полной наземной отработки: стенд, способный удерживать сверхмощную ракету специальными механизмами, будет стоить дороже обычной стартовой площадки, где не нужна такая же мощность удержания. И если на этом стенде ракета взорвется, то восстановить его будет дороже, чем стартовую площадку.

Все это обобщил еще один из замов Королёва полвека назад одной фразой:

«Если без политики, то для программы [сверхтяжелой ракеты Н-1] в целом выгоднее пускать, чем снимать эту ракету и ждать еще [доработок]». Борис Черток, один из заместителей королёва

Трагедия, из-за которой наша страна свернула Н-1, самую перспективную из когда-либо создававшихся в ней ракет, и заменила ее тупиковой «Энергией», случилась потому, что в ЦК этих технических деталей никто не знал. Зато там знали как авторитетного двигателиста Глушко, который рассказывал ЦК, что эти взрывы — плохо. Но ничего не говорил о том, что действительно передовые ракеты без взрывов не делал еще никто и никогда.

Уверенность Маска и Шотвелл — это уверенность королёвцев из 1974 года. Она появилась не на пустом месте, а в результате множества взрывов. Которые дали SpaceX сегодня и королёвцам в 1970-х полное понимание причин неудач. И, соответственно, знание того, как их преодолеть.

Сегодня Starship, после последних испытаний со взрывами, выглядит со стороны как Н-1 для ЦК после четырех полетов со взрывами. Разница только в том, что над Маском нет никакого ЦК: он сам решает, что, как и когда запускать или взрывать на его космодроме. Над главным инженером SpaceX не стоит технически неграмотное начальство, потому что он сам и есть начальство.

Именно из-за этой разницы в управленческой структуре уже готовые к полету Н-1 зарыли в землю бульдозерами — и отечественные ракеты до сих пор не достигли ее технико-экономических показателей.

А Starship в ближайшие же несколько испытаний начнет взрываться только в том случае, если этого захотят его проектировщики, для снятия ряда параметров ракеты в наиболее экстремальных условиях. Скорее всего, уже к 2027 году он сможет провести мягкую посадку на Луну (сперва без людей), в крайнем случае это случится в 2028 году. То есть китайцам, с их 2029 годом готовности, его не опередить.

Разве проблема только в Starship?

Хотя мы разделяем уверенность Шотвелл и Маска в том, что Starship не сорвет сроки «Артемиды-III», это не значит, что сроки эти не сдвинут вправо. Почти наверняка сдвинут: как уже писал NS, у теплового щита корабля «Орион», на котором астронавтов доставят к точке стыковки с лунным Starship, при возвращении были трещины.

Если его новый полет, намеченный на 2026 год, закончится новыми трещинами в тепловом щите, может потребоваться существенная доработка, а затем новые испытания. Все это очень дорого, поскольку выводит его в космос супердорогая SLS, по 4,1 миллиарда долларов за миссию. Проблема с ней не только в деньгах: ее делают традиционные космические игроки. И если потребуются дополнительные испытательные полеты, наработка нужного числа SLS тоже может сорвать сроки.

К 1969 году в СССР испытали два типа скафандров: «Кречет», для выхода на другие небесные тела, и «Орлан», для работы на орбите. Потомки второго все еще работают на МКС, а вот первый так ни разу и не работал по назначению и в обозримом будущем его потомки этого не сделает: нам не на чем лететь в дальний космос. У США с 2027 года ситуация может сложиться обратной: прилететь на Луну они смогут, а вот хорошего скафандра могут еще не получить / © Wikimedia Commons

Еще более реалистичная причина срыва сроков: неготовность скафандров. Ими занимается стартап Axiom, причем делает это опираясь на весьма проблематичные с технической точки зрения наработки NASA. К сентябрю 2027 года — формальному сроку «Артемиды-III» — скафандр этот запросто может быть неготов.

Это, бесспорно, большая проблема, потому что быстро заменить его нечем. Разработки SpaceX по внекорабельным скафандрам пока производят впечатление ученических попыток — ее астронавты даже не рискуют выйти в них за пределы космического корабля. Скафандр архисложен в проектировании, у Штатов он уступает российским аналогам со времен советских «Кречетов» и до сегодняшних «Орланов». Китайцы идут по пути копирования более удачных прототипов (не американских), поэтому их скафандры затормозят вряд ли.

AxEMU, лунный скафандр фирмы Axiom. На симуляционной платформе проверяют как человек встанет на одно колено, чтобы набрать лунный грунт в совок. У американских астронавтов первой лунной гонки скафандры были сделаны в спешке, поэтому они так присесть не могли. Забор грунта из-за этого требовал довольно непростых ухищрений / © NASA

Но значит ли это, что они выиграют лунную гонку хотя бы за счет скафандров? Мы сомневаемся в этом. Допустим, Axiom не осилит в 2020-х рабочий скафандр. И SpaceX не разберется в новой для нее области. Но что помешает Дональду Трампу, лишенному психологических блоков по сотрудничеству с Россией, получить пару «Орланов» от нее? Да, формально они для МКС, а не для Луны. Но даже в варианте для МКС они подходят для высадки на Селене намного больше, чем американские лунные скафандры времен фон Брауна. А с теми людей на земном спутнике как-то высадили, хотя, конечно, они здорово сковывали движения астронавтов.

Вывод из всего этого довольно неутешительный. Очень хотелось бы, чтобы вторую лунную гонку выиграл Китай. Но на практике это сомнительно. Самый вероятный вариант развития событий по-прежнему — высадка Штатов в 2020-х годах, раньше китайцев.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.