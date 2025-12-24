Уведомления
Планеты земной группы родились из-за близкого взрыва сверхновой
Земля и другие каменистые планеты Солнечной системы могли сформироваться благодаря вспышке древней сверхновой. Новая компьютерная модель показала, что излучение и потоки частиц от умирающего светила обогатили протопланетный диск новыми элементами, ускорив рождение землеподобных миров.
До сих пор происхождение каменистых планет — таких как Земля, Венера, Марс и Меркурий — оставалось предметом споров. Некоторые группы ученых считают, что главную роль сыграло внутреннее нагревание их «строительных блоков» короткоживущими радиоактивными элементами, прежде всего изотопом алюминия-26. При его распаде выделялось достаточно тепла, чтобы расплавить вещество ранних планетезималей — «зародышей» планет — и лишить их значительной части воды и летучих соединений.
Ранее, проанализировав более 100 научных работ, посвященных изотопному анализу примитивных хондритов и железных метеоритов, исследователи из Цюрихского университета (Швейцария) выстроили хронологию первых миллионов лет существования Солнечной системы. Оказалось, что процессы объединения пылевых частиц, их плавления и формирования планетезималей начались менее чем через миллион лет после появления кальций-алюминиевых включений (CAIs) — самых первых твердых веществ в Солнечной системе.
Важную роль в этом процессе сыграл изотоп алюминия-26 — основной источник внутреннего тепла, обеспечивающий быстрое плавление и «иссушение» зарождающихся миров. Его относительно равномерное распределение по протопланетному диску показало, что нагрев и дифференциация происходили почти одновременно в разных областях — от будущей Земли до внешнего пояса астероидов. Именно этот изотоп стал ключом к пониманию того, почему наша планета оказалась каменистой и пригодной для жизни.
Однако вопрос о том, откуда в нашей звездной системе взялись алюминий-26 и другие короткоживущие изотопы, по-прежнему оставался открытым. Расставить все точки над i удалось авторам научной работы, опубликованной в журнале Science Advances. Разработанная ими компьютерная модель показала, что на расстоянии около одного парсека от зарождающегося Солнца произошла вспышка сверхновой.
Выяснилось, что при распространении ударная волна от взрыва окружила протопланетный диск потоком высокоэнергетических частиц (космических лучей), которые не разрушили протопланетный диск, как считалось ранее, а спровоцировали внутри него цепочку ядерных реакций, синтезирующих такие радиоактивные элементы, как алюминий-26, хлор-36, кальций-41 и бериллий-10. Этот процесс исследователи назвали «механизмом погружения» (immersion mechanism).
В отличие от предыдущих сценариев формирования землеподобных миров, где вещество напрямую внедрялось в протопланетный диск, модель, разработанная японскими учеными, объясняет безопасное «обогащение» Солнечной системы. По расчетам, масса погибшего светила составила около 13 солнечных и произошла примерно за 400-500 тысяч лет до рождения первых кальций-алюминиевых включений, которые сохранили «запись» событий тех лет.
Таким образом, условия, царившие на заре Солнечной системы, вряд ли можно назвать уникальными: сверхновые зачастую вспыхивают в звездных скоплениях, где рождаются солнцеподобные звезды. Это означает, что в подобной «космической ванной» оказываются не менее 10-50% светил Млечного Пути, и землеподобные планеты в нем встречаются чаще, чем считали ученые.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Давно известно, что видеоигры имеют массу не только негативных, но и положительных последствий. Ученые из Великобритании выяснили, что яркие и позитивные игры без насилия могут вызвать у молодых игроков чувство детского интереса.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
