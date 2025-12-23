  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
23 декабря, 12:29
Рейтинг: +734
Посты: 2247

Трамп объявил о постройке десятков «линкоров» класса «Трамп». С лазерами и рельсотронами

Президент Дональд Трамп представил планы по созданию новых крупных кораблей ВМС США — так называемого класса «Трамп». Эти корабли предполагается вооружить широким спектром ракетного оружия, включая ядерные и гиперзвуковые ракеты, а также рельсотроны, лазерные системы направленной энергии и другие перспективные средства поражения.

Сообщество
# оружие
# США
# технологии
# флот
Рендер корабля класса «Трамп» / © White House / USN
Рендер корабля класса «Трамп» / © White House / USN

По словам Трампа, на первом этапе планируется построить как минимум два таких корабля; головной из них получит имя USS Defiant. В дальнейшем численность серии может вырасти до десяти и более единиц.

Корабли водоизмещением от 30 до 40 тысяч тонн станут центральным элементом масштабной программы военно-морского строительства под названием Golden Fleet («Золотой флот»).

Рендер корабля класса «Трамп» / © White House / USN
Рендер корабля класса «Трамп» / © White House / USN

Трамп представил новый класс кораблей в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) в окружении министра войны Пита Хегсета, госсекретаря и исполняющего обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио, а также министра ВМС Джона Фелана. В настоящее время эти корабли называют «линкорами» — термином, который исторически применялся к крупным боевым кораблям с мощным артиллерийским вооружением и тяжелой броней. Последние настоящие линкоры ВМС США — корабли типа Iowa времен Второй мировой войны, USS Missouri и USS Wisconsin, — были выведены из состава флота в период с 1990 по 1992 год, к тому времени уже пройдя глубокую модернизацию.

Согласно информации, озвученной в Мар-а-Лаго и опубликованной ВМС США, ключевые параметры кораблей таковы:

  • водоизмещение от 30 000 до 40 000 тонн (для сравнения: линкоры типа Iowa имели полное водоизмещение около 57 540 тонн);
  • размеры примерно в три раза больше, чем у эсминцев типа Arleigh Burke — нынешней «рабочей лошадки» надводных сил ВМС США;
  • вооружение будет включать гиперзвуковые ракеты программы Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (IRCPS), рельсотроны и лазерные системы направленной энергии;
  • корабли также получат новую ядерную крылатую ракету морского базирования SLCM-N, которая в настоящее время находится в разработке;
  • на представленных рендерах показан корабль с тремя крупными массивами вертикальных пусковых установок (VLS): двумя в носовой части и одним в корме;
  • на одном из изображений корабль запускает ракету IRCPS, крылатую ракету Tomahawk и ракету из семейства Standard Missile; также видны несколько башенных 127-мм артиллерийских установок и другое традиционное вооружение;
  • помимо ударных функций, корабли класса «Трамп» будут выполнять роль командно-штабных платформ, координируя действия пилотируемых и беспилотных средств;
  • в проекте предусмотрены неуточненные возможности на основе искусственного интеллекта;
  • на первом этапе планируется строительство двух кораблей из первоначально ожидаемой серии в десять единиц;
  • в перспективе серия может вырасти до 20–25 кораблей;
  • строительство будет вестись на верфях в Соединенных Штатах;
  • президент также допустил участие иностранных, но расположенных в США судостроительных предприятий;
  • в строительстве будет задействована сеть из примерно тысячи поставщиков почти во всех штатах страны.

Трамп заявил, что лично будет участвовать в разработке дизайна, «потому что я человек с очень развитым чувством эстетики».

Интерес Трампа к военно-морскому кораблестроению, особенно с точки зрения внешнего облика кораблей, хорошо известен: ранее он уже заявлял о личном участии в принятии ключевых дизайнерских решений и на протяжении многих лет открыто выступал за возвращение линкоров в состав флота.

Примечательно, что это, по всей видимости, первый случай в истории, когда класс кораблей ВМС США назван в честь действующего президента. Ранее флот неоднократно подвергался критике за присвоение кораблям имен живущих людей. Необычным является и то, что головной корабль серии не носит имя самого класса (в данном случае — USS Defiant, а не, например, USS Trump или USS Donald J. Trump).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
4 минуты назад
-
0
+
Дед спятил окончательно. А все перед ним лебезят
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Дек
600
Пройти по пути Одиссея. Итоги парусной экспедиции по следам царя Итаки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Внекорабельная деятельность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Дек
750
Человек в эпоху Московского государства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Боевые действия флотов в Арктике
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
500
Какими бывают звезды и почему?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Автоматические межпланетные станции
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
1400
Гравитационно-волновая астрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
900
Эпоха расцвета культуры майя в поздний классический период
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
22 декабря, 11:17
ПНИПУ

Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

ПНИПУ
# воздух
# здоровье
# квартира
# технологии
# увлажнители воздуха
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Крепкая мужская дружба замедлила старение дельфинов

    23 декабря, 11:50

  2. «Заморозка» беременности млекопитающими указала, как лечить рак

    23 декабря, 11:39

  3. Геологи нашли в метеоритах минерал, важный для понимания происхождения жизни на Земле

    23 декабря, 10:59

  4. Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

    23 декабря, 10:51
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Александр Березин
3 минуты назад
Николай, https://t.me/bureau_1440/143 Они пишут -- служебную камеру использовали, она не может четко снимать вдали, поэтому и фото такие с 800 м

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Sam Dowson
4 минуты назад
Дед спятил окончательно. А все перед ним лебезят

Трамп объявил о постройке десятков «линкоров» класса «Трамп». С лазерами и рельсотронами

Ahmed Mohsen
5 минут назад
Samual, ну и что ты на российских сайтах забыл, раз в Германии так хорошо и русские по твоему субъективному мнению нищуки? Хотя скорее всего ты

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Николай Цыгикало
21 минута назад
Александр, согласен с сутью комментария, только термин "перехват" тут неправомерен. Перехват — это прекращение полета цели в прежнем направлении.

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Николай Цыгикало
30 минут назад
Что-то слабовато разрешение снимка для расстояния 800 м. Кроме того такое расстояние квалифицируется, как опасное сближение. Может, расстояние 800

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Николай Цыгикало
45 минут назад
"уступая лишь китайскому CR450, который сейчас проходит испытания на скорости до 400 километров в час" Скоростные поезда в Китае весьма популярны,

Южная Корея представила ключевые технологии для второго по скорости поезда в мире

Samual Barns
1 час назад
евгений, уродину рашку?)

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Николай Цыгикало
1 час назад
Про «доживает последние дни на орбите» сказано чересчур, на мой взгляд. При высоте круговой орбиты 418 км — этом высота полёта МКС — снижение

Обреченный аппарат Starlink запечатлели на орбите

Samual Barns
1 час назад
Alber, рабсеяшка, на западе очень хорошо. А ты меньше завидуй, нищущара :)

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Samual Barns
1 час назад
евгений, я не живу в рашке, клоун :) но я жил там 25 лет. Сейчас Германии. Плачь громче

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Alber Alber
1 час назад
Snoubort, ну да госдолг в сша больше ввп и так у большинства, а дефицит небольшой во Франции, Британии и остальной этой западной параше, допечатают в

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Snoubort
2 часа назад
Fedor, ознакомьтесь с цифрами, потом пишите. Речь не просто о дефиците, а о разнице между планом и реальным дефицитом. Большая разница говорит о том,

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Имя Фамилия
2 часа назад
Про лампочки забыли. Современные светодиодные лампочки надо выкинуть (заменить на "сберегайки" старые, если найдете в продаже или на накаливания)

Ученые обнаружили связь между освещением и показателями крови

Сергей Механик
2 часа назад
Николай, ну, народу видней кого избирать.

Южная Корея представила ключевые технологии для второго по скорости поезда в мире

Николай Цыгикало
2 часа назад
По записи визуально можно предположить низкочастотную неустойчивость работы камеры сгорания с самого старта. Парафин непростое горючее.

Первая коммерческая южнокорейская ракета разбилась после старта

Fedor Ushakov
2 часа назад
Филипп, а не так? Насколько я заметил даже в сёлах есть какой никакой интернет, вопрос только в его качестве.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Fedor Ushakov
2 часа назад
Корбэн, подтверждаю, нету! P.S. пишу из России через интернет!

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Fedor Ushakov
2 часа назад
Snoubort, однако, если взять цифры богатейших, то они растут и дефициты на это никак не влияет, а значит особо никого это не заботит и всё идёт

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

This Letter
2 часа назад
Андрей,не бывает

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

This Letter
2 часа назад
итдьштши, ничего такого просто нет

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно