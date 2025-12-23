Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Трамп объявил о постройке десятков «линкоров» класса «Трамп». С лазерами и рельсотронами
Президент Дональд Трамп представил планы по созданию новых крупных кораблей ВМС США — так называемого класса «Трамп». Эти корабли предполагается вооружить широким спектром ракетного оружия, включая ядерные и гиперзвуковые ракеты, а также рельсотроны, лазерные системы направленной энергии и другие перспективные средства поражения.
По словам Трампа, на первом этапе планируется построить как минимум два таких корабля; головной из них получит имя USS Defiant. В дальнейшем численность серии может вырасти до десяти и более единиц.
Корабли водоизмещением от 30 до 40 тысяч тонн станут центральным элементом масштабной программы военно-морского строительства под названием Golden Fleet («Золотой флот»).
Трамп представил новый класс кораблей в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) в окружении министра войны Пита Хегсета, госсекретаря и исполняющего обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио, а также министра ВМС Джона Фелана. В настоящее время эти корабли называют «линкорами» — термином, который исторически применялся к крупным боевым кораблям с мощным артиллерийским вооружением и тяжелой броней. Последние настоящие линкоры ВМС США — корабли типа Iowa времен Второй мировой войны, USS Missouri и USS Wisconsin, — были выведены из состава флота в период с 1990 по 1992 год, к тому времени уже пройдя глубокую модернизацию.
Согласно информации, озвученной в Мар-а-Лаго и опубликованной ВМС США, ключевые параметры кораблей таковы:
- водоизмещение от 30 000 до 40 000 тонн (для сравнения: линкоры типа Iowa имели полное водоизмещение около 57 540 тонн);
- размеры примерно в три раза больше, чем у эсминцев типа Arleigh Burke — нынешней «рабочей лошадки» надводных сил ВМС США;
- вооружение будет включать гиперзвуковые ракеты программы Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (IRCPS), рельсотроны и лазерные системы направленной энергии;
- корабли также получат новую ядерную крылатую ракету морского базирования SLCM-N, которая в настоящее время находится в разработке;
- на представленных рендерах показан корабль с тремя крупными массивами вертикальных пусковых установок (VLS): двумя в носовой части и одним в корме;
- на одном из изображений корабль запускает ракету IRCPS, крылатую ракету Tomahawk и ракету из семейства Standard Missile; также видны несколько башенных 127-мм артиллерийских установок и другое традиционное вооружение;
- помимо ударных функций, корабли класса «Трамп» будут выполнять роль командно-штабных платформ, координируя действия пилотируемых и беспилотных средств;
- в проекте предусмотрены неуточненные возможности на основе искусственного интеллекта;
- на первом этапе планируется строительство двух кораблей из первоначально ожидаемой серии в десять единиц;
- в перспективе серия может вырасти до 20–25 кораблей;
- строительство будет вестись на верфях в Соединенных Штатах;
- президент также допустил участие иностранных, но расположенных в США судостроительных предприятий;
- в строительстве будет задействована сеть из примерно тысячи поставщиков почти во всех штатах страны.
Трамп заявил, что лично будет участвовать в разработке дизайна, «потому что я человек с очень развитым чувством эстетики».
Интерес Трампа к военно-морскому кораблестроению, особенно с точки зрения внешнего облика кораблей, хорошо известен: ранее он уже заявлял о личном участии в принятии ключевых дизайнерских решений и на протяжении многих лет открыто выступал за возвращение линкоров в состав флота.
Примечательно, что это, по всей видимости, первый случай в истории, когда класс кораблей ВМС США назван в честь действующего президента. Ранее флот неоднократно подвергался критике за присвоение кораблям имен живущих людей. Необычным является и то, что головной корабль серии не носит имя самого класса (в данном случае — USS Defiant, а не, например, USS Trump или USS Donald J. Trump).
