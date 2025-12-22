О мероприятии

Центральной темой лекции станет культура индейцев майя позднего классического периода (562–830 гг.). Образы именно этой эпохи в наибольшей степени повлияли на современное представление об обществе древних майя. Многочисленные города Центральных низменностей, где правили священные царями, стали сосредоточением выдающихся достижений древней культуры майя: монументальной архитектуры, каменной скульптуры, на которой высекались иероглифические надписи, великолепные образцы настенных росписей, украшавших храмы и дворцы. Ремесленники майя производили великолепные расписные керамические сосуды и украшения из зеленого камня, ритуальные предметы. Особых высот достигли знания в астрономии, навыки в использования иероглифической письменности, сформировалась сложная система ритуально-мифологических представлений, служившая идеологической основой власти священных царей. При этом в настоящее время культурная традиции является одним из важнейших и хорошо и изученных аспектов в исследованиях общества древних майя. Кандидат исторических наук Александр Владимирович Сафронов охарактеризует ключевые особенности культурной традиции майя в эту эпоху и определит причины, позволившие древним майя достичь невероятных высот в данной сфере. Также слушатели познакомятся с наиболее яркими образцами материальной культуры майя позднего классического периода и историями их появления.

