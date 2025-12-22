Уведомления
Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Сухость в квартирах зимой — это не субъективное ощущение, а объективный физический процесс с прямыми и серьезными последствиями для здоровья. Основная причина кроется в главном свойстве воздуха — чем выше его температура, тем больше водяного пара он может в себе содержать.
— Для жилых помещений оптимальной является относительная влажность в диапазоне 40-60%. Именно эти условия обеспечивают сохранение барьерных и очищающих функций слизистых оболочек дыхательных путей. Ее значение ниже 30% в сезон отопления пересушивает слизистые и нарушает мукоцилиарный клиренс — естественный механизм самоочищения, приводя к повышенному риску респираторных инфекций. В то же время стойкое поддержание относительно высокой влажности 65-70% является более рискованным, чем умеренная сухость. Споры плесени и микроорганизмы легко переносятся воздушными потоками по всему помещению, создавая источник биологического загрязнения, что небезопасно для аллергиков и астматиков, — рассказал Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.
Сухой воздух целенаправленно атакует наш основной защитный барьер — мукозальный иммунитет, сосредоточенный в дыхательных путях. В нормальных условиях слизистая носа и горла функционирует как высокоэффективный биологический фильтр — бокаловидные клетки продуцируют слизь, которая захватывает вирусы, бактерии и такие аллергены, как пыль, пыльца и эпидермис животных, а синхронные движения ресничек мерцательного эпителия непрерывно «эвакуируют» этот секрет в глотку для последующего удаления.
— При сухом воздухе увеличивается стабильность и время выживания многих вирусов. Когда относительная влажность в помещении падает ниже 30%, происходит обезвоживание поверхностного слоя слизистой, которая в последующем теряет свои защитные свойства. В результате патогены и аллергены длительно контактируют со стенками носа, что облегчает их преодоление истонченного защитного барьера. Для людей, страдающих аллергическим ринитом или астмой, такая ситуация создает порочный круг — раздражители напрямую атакуют иммунные клетки, вызывая постоянное обострение симптомов, — пояснил эксперт.
Ученый подчеркивает, что явными признаками недостаточной влажности воздуха могут быть появление сухости и першения в носоглотке, ощущения «песка» в глазах, шелушения кожи на руках, беспричинного покашливания и немотивированной усталости.
— Сухой воздух, как в пустыне, заставляет организм сигнализировать о неблагоприятной среде вокруг. Постоянная нагрузка на системы адаптации и хроническое микрораздражение слизистых закономерно приводят к повышенной утомляемости, снижению концентрации и ухудшению качества сна. Игнорирование этих симптомов может привести не только к общему недомоганию, но и к стойкому повышению восприимчивости к инфекциям, — добавил ученый.
Традиционно в группе риска находятся дети, люди с аллергическими и респираторными заболеваниями, а также пожилые. Младенцы особенно страдают из-за незрелости защитных систем и особой чувствительности кожи. У них низкая влажность не просто вызывает дискомфорт, а часто провоцирует развитие или тяжелое течение атопического дерматита — хронического воспаления кожи, характеризующееся выраженной сухостью, зудом и покраснениями, которое в дальнейшем может перерасти в так называемый «атопический марш», приводя к аллергическому риниту и астме.
— Для людей, уже страдающих аллергией, бронхиальной астмой или поллинозом — аллергической реакцией на пыльцу растений, сухой воздух является прямым триггером осложнений, поскольку пересушенная слизистая оболочка дыхательных путей легко воспаляется, хуже задерживает аллергены и вирусы, что может приводить к сужению бронхов и приступам. У пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких существенно ухудшается состояние, увеличивается частота обострений и снижается физическая активность. Возрастное угнетение функции слизистых оболочек и общего иммунитета у пожилых людей значительно повышает риск затяжных респираторных инфекций и осложнений, — отметил Валерий Литвинов.
Сухой воздух вредит не только здоровью, но и целостности домашней обстановки, поскольку разные предметы требуют поддержания определенного влажностного баланса. Большинство материалов, особенно органического происхождения, гигроскопичны — находятся в постоянном влагообмене с окружающей средой. Для их сохранности существует оптимальный диапазон влажности — те самые 40-60%.
— При ее падении ниже 30% древесина паркета, мебели и корпусов музыкальных инструментов начинает интенсивно терять собственную влагу, что приводит к усушке, образованию трещин и необратимой деформации. Натуральная кожа и пергамент книжных переплетов становятся ломкими, бумажные страницы желтеют и крошатся из-за окисления целлюлозы. Картины маслом или акварелью страдают от растрескивания красочного слоя и основы. Современная техника также не защищена — чрезмерно сухой воздух повышает риск накопления статического электричества, что может приводить к сбоям в работе устройств. Комнатные растения в подобных условиях испытывают стресс, их листья желтеют и сохнут по краям, несмотря на полив, — рассказал эксперт.
По словам ученого, одним из самых распространенных, но ошибочных способов борьбы с сухостью считается частое зимнее проветривание. Многие уверены, что вместе с морозной свежестью поступает необходимая влага. Однако с точки зрения физики микроклимата и гигиены все происходит иначе.
— Холодный уличный воздух, даже при высокой относительной влажности, например, 80% при 0°C, содержит крайне мало водяного пара в абсолютном выражении. При попадании в теплую квартиру и нагревании до +22°C этот показатель резко падает до значений около 20-25%. Открытое окно лишь освежит атмосферу в комнате, но абсолютно не увлажнит ее, а отопительные приборы мгновенно сделают поступающий воздух «пустынным», — подчеркнул Валерий Литвинов.
Старший научный сотрудник кафедры также объясняет, что традиционные методы увлажнения — мокрые полотенца на батареях или тазы с водой — обладают крайне низкой и непредсказуемой эффективностью, поскольку площадь испарения слишком мала. Их основной гигиенический недостаток заключается в создании локального участка постоянной сырости, в котором происходит активное размножение бактерий, плесневых грибов и пылевых клещей.
Если сравнивать единовременные затраты на качественный увлажнитель воздуха с потенциальными потерями средств из-за ОРВИ, обострения астмы, аллергии или атопического дерматита, становится очевидно, что целесообразнее всего первый вариант. Подобное техническое устройство выполняет важнейшую профилактическую функцию, снижая риск обострений и частоту болезней.
Выбор увлажнителя — это вопрос обеспечения стабильных и безопасных параметров микроклимата. Всего выделяют три основных бытовых типа — ультразвуковые, паровые и «мойки воздуха» (климатические комплексы).
— Ультразвуковые модели создают холодный туман за счет высокочастотных колебаний, они тихие и энергоэффективные, но могут оставлять белый минеральный налет на поверхностях при использовании недистиллированной воды, что нежелательно с точки зрения чистоты среды. Паровые увлажнители работают по принципу кипячения, производя стерильный горячий пар, но потребляют больше энергии и требуют осторожного применения, особенно в семьях с детьми. Климатические комплексы сочетают холодное испарение с механической очисткой воздуха от пыли, что особенно ценно для аллергиков, однако они обычно дороже и имеют более сложную конструкцию, — объяснил Валерий Литвинов.
По словам эксперта, при выборе увлажнителя необходимо ориентироваться на его производительность — он должен быть рассчитан на площадь комнаты или квартиры, чтобы гарантированно поддерживать уровень влажности в пределах 40-60%. Наиболее важным элементом является встроенный гигростат — датчик влажности, который позволяет устройству работать в автоматическом режиме, предотвращая как недостаточную, так и избыточную влагу в воздухе. Оптимальный увлажнитель — это не просто прибор, а компонент системы поддержания здоровой домашней среды.
— Важно размещать устройство на ровной устойчивой поверхности вдали от электроприборов, книг и мебели, а для ультразвуковых моделей использовать деминерализованную или дистиллированную воду, чтобы предотвратить распространение белого минерального налета, который является дополнительным раздражителем для дыхательных путей. Не менее значима регулярная гигиеническая обработка резервуара для воды и съемных деталей согласно инструкции производителя для предотвращения биозагрязнения самого прибора, — добавил ученый.
