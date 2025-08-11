Ученый рассказал, опасен ли китайский вирус чикунгунья для России

В Китае началась эпидемия нового вируса чикунгунья, который передается через укус комара и мгновенно распространяется. Он пришел в провинцию Гуандун с берегов Индийского океана в начале июля. Сейчас количество зараженных этой лихорадкой на юге Китая выросло до трех тысяч человек. Ученый Пермского Политеха рассказал, в чем главная опасность вируса, каков процент летальных исходов, существует ли от него вакцина, почему в этот раз маски не помогут, стоит ли бояться новой пандемии и может ли чикунгунья быть биологическим оружием.

Что известно о новом вирусе?

– Он эволюционировал в Африке среди древесных комаров и обезьян около 300–500 лет назад, а затем около 70–90 лет назад перешел в страны Азии в так называемый городской эндемический цикл, то есть стал распространяться только среди людей через комаров вида Aedes, к которому относятся Желтолихорадочный комар и Азиатский тигровый, обитающие в Африке, Азии, Америке и южной части Европы, – комментирует старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Остальные виды этих насекомых не являются переносчиками чикунгуньи. В их пищеварительной системе живут бактерии и вирусы, которые блокируют передачу этой инфекции.

– Вспышки чикунгуньи с средины нулевых становятся достаточно регулярными и масштабными во многих странах с тропическим и субтропическим климатом. Это связывают с глобальным потеплением и соответственно миграцией и расширением ареала обитания комаров-переносчиков. Поэтому, скорее всего, процесс распространения инфекции в данном случае связан с естественным завозом зараженных комаров, – продолжает эксперт Пермкого Политеха.

Процесс заражения

– Вирус попадает в тело человека с укусом комара, распространяется по клеткам кожи, попадает в кровоток и, за счет эволюционно выработанных механизмов, скрывается от иммунной системы. Он так же, как и Covid-19, вызывает цитокиновый шторм – опасную реакцию организма, когда тот слишком агрессивно атакует инфекцию, но при этом начинает разрушать собственные клетки и ткани, – объясняет Валерий Литвинов.

Попав в клетку, вирус чикунгуньи запускает процесс ее гибели. Образовавшиеся в ней фрагменты с патогенными элементами поглощаются соседними клетками, обеспечивая дальнейшее распространение инфекционного процесса.

По словам эксперта ПНИПУ, этот вирус эволюционно приспособился прикрепляться к клеткам, где есть большое количество сахаров гликозаминогликанов, молекулы которых в избытке представлены в соединительной и хрящевой ткани. Метаболизм в них достаточно медленный, поэтому инфекция может там находиться долго. Поэтому у пациентов с чикунгуньей особенно страдают суставная и нервная системы, состоящие из таких тканей.

Симптомы заболевания

Инкубационный период составляет от одного до 12 дней, а острая фаза продолжается около двух-трех недель.

– К симптомам относят резкое повышение температуры до высоких цифр в первые дни заболевания, выраженную слабость, головную боль, спазмы в мышцах и суставах, которые могут сохраняться очень длительное время. Возможно расстройство функции желудочно-кишечного тракта, а также поражение нервной системы, сердца, – рассказывает ученый Пермского Политеха.

Затем наступает выздоровление с возможным переходом в хроническую форму.

Обострение хронических заболеваний

Главной опасностью чикунгуньи является обострение имеющихся хронических заболеваний. В первую очередь это касается болезней сердца, к которым относят аритмии, миокардиты (воспаление мышцы сердца), а также артриты.

У некоторых пациентов развивается «синдром кривошеи» (невозможность повернуть голову). Это связано с тяжелой изнуряющей болью в суставах. Человек вынужден поддерживать определенную, часто вычурную позу, чтобы уменьшить боль – отсюда и название болезни.

– Возможно развитие менингоэнцефалита, то есть непосредственного разрушения ткани головного мозга и его оболочек. А также поражение черепно-мозговых, например, глазного, и периферических нервов с развитием парезов – частичного поражения и параличей – полного их отключения. Благо указанные обострения встречаются не часто и обратимы, – делится Валерий Литвинов.

Главная опасность

При чикунгуньи любые поражения нервной системы, особенно головного мозга могут иметь весьма непредсказуемое течение и закончиться летальным исходом.

Инфекционный процесс подобного рода особенно неблагоприятно влияет на старых и пожилых людей, нередко провоцируя обострения имеющихся соматических заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца), что также может привести к смерти.

– Летальные исходы описаны при вспышках чикунгуньи, фиксировавшихся ранее. Но их действительно было очень немного и, скорее всего, они связаны с имеющейся сопутствующей патологией. На несколько тысяч заболевших несколько десятков летальных исходов. Интересно, что с середины нулевых вирус периодически мутирует, благодаря чему приспосабливается к другому климату и новым видам комаров. Да и само заболевание чаще стало переходить в хроническую форму. С этим и связано пристальное внимание к этой лихорадке, – поясняет эксперт ПНИПУ.

«Маски не помогут» – как бороться с эпидемией

– Вирус не распространяется воздушно-капельным путем, поэтому маски, которые зачем-то носят жители Китая, – скорее всего оставшийся со времен ковида, но в этой ситуации совершенно бесполезный ритуал. Ключевой момент передачи чикунгуньи – это укус комара. Кусая заболевшего, он обогащается вирусными частицами, переносит их дальше к здоровым людям и заражает их, – рассказывает Валерий Литвинов.

Одним из возможных способов борьбы с данными лихорадками предполагается заражение комаров-переносчиков специальными бактериями, которые подавляют размножение вируса в их пищеварительной системе. Тем самым насекомые перестают быть незаразными.

Вакцина

– Вакцина есть в США, сейчас идут активные разработки и в других странах, в том числе есть заявление о намерении создать ее в РФ. Учитывая, что вакцина прошла одобрение FDA, Food and Drug Administration, скорее всего, она достаточно эффективна и безопасна. Но насколько – сказать можно будет позднее, так как ее зарегистрировали только в 2023 году, – отвечает Валерий Литвинов.

Стоит ли опасаться новой пандемии?

– Ключевым фактором в развитии пандемии будет способность комаров переносить вирус. Ареал обитания таких насекомых расширяется, но зимовку они пока переносят плохо, поэтому будем надеяться, что санитарный холод не даст им сильно развернуться, особенно на территории России, – делится ученый Пермского Политеха.

Даже если вдруг Желтолихорадочный и Азиатский тигровый комары выработают устойчивость к низким температурам, нужны еще несколько условий для развития вспышки. В частности, это условия окружающей среды и достаточная восприимчивость людей к этой инфекции. Учитывая потребность вируса в постоянном наличии тепла и высокой влажности, а также повышенную восприимчивость к чикунгунье у жителей Африки и Азии, вероятность развития широкомасштабных вспышек в остальных странах не так высока. Это показывают и южные регионы Европы, где случаи заражения единичны.

Вирусы Covid-19 и чикунгунья могут быть искусственно созданы в лабораториях

– Да, такое, к сожалению, возможно. Наука создания биологического оружия на месте не стоит и постоянно ищет наиболее подходящих возбудителей инфекций и средств защиты от них. Лихорадка чикунгунья является очень неплохим кандидатом на роль такого оружия, в первую очередь, за счет способности перегрузить систему здравоохранения. Модификация и даже сборка нужных вирусов в лабораторных условиях уже давно вполне выполнимая задача. Китай является крупной, наиболее динамично развивающейся страной с очень большими амбициями. Вполне возможно, что это не всем нравится, – делает выводы эксперт ПНИПУ.

